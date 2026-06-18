TP.HCM công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm về Dược - Mỹ phẩm

Nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh dược vừa bị phát hiện tại TP.HCM, từ bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc đến lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Nhiều cơ sở kinh doanh dược ở TP.HCM bị xử phạt. Ảnh: Freepik.

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm đối với 6 cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, với tổng số tiền phạt hơn 161 triệu đồng.

Nhiều cơ sở bị phát hiện bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc, kinh doanh thuốc đã có thông báo thu hồi, dược liệu không đạt chất lượng hoặc vi phạm các quy định về hành nghề dược. Trong đó, Công ty TNHH Đông Dược Trường Giang bị xử phạt đến 70 triệu đồng.

Theo Sở Y tế, Công ty TNHH Đông Dược Trường Giang, địa chỉ tại phường Linh Xuân, đã mua bán lô dược liệu Bạch linh số lô C240914, sản xuất ngày 14/9/2024, hạn dùng đến ngày 13/9/2029, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Lô hàng do doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất và được Công ty TNHH Đông Dược Trường Giang nhập khẩu. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt chỉ tiêu "Mất khối lượng do làm khô" theo Dược điển Việt Nam V.

Ngoài mức phạt 70 triệu đồng, bà Dương Thanh Thảo bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4,5 tháng. Doanh nghiệp đồng thời bị buộc tiêu hủy toàn bộ lô dược liệu vi phạm.

Đứng thứ hai về mức xử phạt là Hộ kinh doanh Nhà thuốc Vi Khang tại số 166A Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa với số tiền 48,5 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán lẻ thuốc.

Theo Sở Y tế, cơ sở này mắc hàng loạt vi phạm như người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động; không bố trí khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc; không thực hiện biệt trữ đối với thuốc thuộc diện thu hồi, hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc; mua bán thuốc đã có thông báo thu hồi; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc và không niêm yết giá theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định nhà thuốc không xuất trình được đơn thuốc khi bán các sản phẩm thuốc kê đơn như Carvestad 6.25 và Amlodac 5.

Ngoài bị phạt tiền, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - người được cấp chứng chỉ hành nghề dược của cơ sở - bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 4,5 tháng. Nhà thuốc cũng bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm và tiêu hủy toàn bộ số thuốc không có số đăng ký đã bị niêm phong.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Trà Thảo Dược Thanh Bình tại phường An Hội Tây cũng bị xử phạt 28,5 triệu đồng do nhiều vi phạm. Các lỗi gồm người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt, không niêm yết giá, không lưu giữ đầy đủ hồ sơ lô hàng và kinh doanh hàng hóa ghi nhãn không đúng quy định.

Sở Y tế yêu cầu doanh nghiệp thu hồi và ghi nhãn lại 14 sản phẩm dược liệu trước khi tiếp tục lưu thông, gồm Hà thủ ô đỏ, Hạ khô thảo, Bạch linh, Đỗ trọng, Ngũ gia bì, Đẳng sâm, Đương quy, Ngải cứu, Bạch tật lê, Đinh hương, Bạc hà, Trần bì, Đại táo và Kinh giới. Công ty cũng phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tang vật đã bị tiêu thụ hoặc tẩu tán trái quy định.

Ngoài ra, Cửa hàng thuốc thành phẩm Y học cổ truyền Cẩm Hưng tại Trung tâm thương mại An Đông bị xử phạt 8 triệu đồng do chưa hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, bán dược liệu không đạt chất lượng và không lưu giữ hồ sơ liên quan đến lô thuốc theo quy định. Cơ sở bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược.

Cửa hàng thuốc Y học cổ truyền Xuân Thành tại phường Chợ Lớn bị xử phạt 4 triệu đồng vì chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo quy định và bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề. Trong khi đó, Hộ kinh doanh Cửa hàng dược liệu An Quốc Thái tại phường Chợ Lớn bị phạt 2 triệu đồng do bán dược liệu Đảng sâm không đạt chỉ tiêu chất lượng theo Dược điển Việt Nam V.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dược nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người sử dụng.