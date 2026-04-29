TP.HCM có thêm 5 trường công lập tuyển sinh lớp 10

Từ năm học 2026-2027, TP.HCM bổ sung 5 trường THPT công lập mới tại 5 phường Phú Mỹ, Tân Phú, Thới An, Dĩ An và Đông Hưng Thuận.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo bổ sung 5 trường THPT công lập trên hệ thống tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, đồng thời cho phép phụ huynh và học sinh điều chỉnh nguyện vọng sau giai đoạn một.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc bổ sung này nhằm đáp ứng định hướng phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố. Danh sách các trường được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh gồm:

STT Tên trường Phường Chỉ tiêu 1 THPT phường Phú Mỹ Phú Mỹ Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu 2 THPT phường Tân Phú Tân Phú Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu 3 TH, THCS và THPT phường Thới An Thới An Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu 4 THPT phường Dĩ An Dĩ An Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu 5 THPT phường Đông Hưng Thuận Đông Hưng Thuận Theo QĐ phân bổ chỉ tiêu

Danh sách 5 trường mới sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn. Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng trong khoảng thời gian từ 14h ngày 4/5/2026 đến 17h ngày 8/5/2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý tên các trường hiện chỉ là tên tạm thời, được sử dụng trong thời gian chờ UBND TP.HCM ban hành quyết định đặt tên chính thức. Sau khi có quyết định, hệ thống tuyển sinh sẽ cập nhật tên trường chính thức.

Trong thời gian này, phụ huynh và học sinh có nhu cầu đăng ký vào các trường trên cần truy cập hệ thống tuyển sinh, tra cứu theo tên trường tạm thời tương ứng với từng phường để thực hiện đăng ký nguyện vọng.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đề nghị lãnh đạo các phường, xã và các cơ sở giáo dục phổ biến rộng rãi thông tin này nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham gia tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo báo cáo về thực trạng mạng lưới trường lớp được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố ngày 10/3 vừa qua, năm nay, TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 em so với năm trước.

Mức tăng tập trung chủ yếu ở khu vực TP.HCM cũ với hơn 27.000 học sinh, trong khi Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lần lượt tăng hơn 8.400 và 7.200 em.

Trước áp lực gia tăng số lượng học sinh, Sở GD&ĐT đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 em vào lớp 10 công lập trong năm học tới, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 70%. Khoảng 51.000 học sinh còn lại dự kiến theo học tại các trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên.