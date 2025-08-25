TP.HCM có tân Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định phân công, bổ nhiệm ông Dương Anh Đức giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Sáng 25/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Cường (thứ 3 từ trái qua) và ông Dương Anh Đức. Ảnh: Thuận Văn.

Dự và chủ trì lễ công bố có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đến nhận công tác tại UBND TP.HCM, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định phân công, bổ nhiệm ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê quán TP Đà Nẵng. Ông có trình độ Phó giáo sư Công nghệ thông tin, tiến sĩ Toán học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại TP.HCM, ông Dương Anh Đức từng giữ các cương vị quan trọng, như: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 1...