TP.HCM cần 900.000 tỷ trong 10 năm tới để chuyển đổi xanh

Các chuyên gia tính toán TP.HCM sẽ cần đến 900.000 tỷ đồng để thực hiện việc chuyển đổi xanh trong giai đoạn 2025-2035.

Nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) ước tính TP.HCM cần 900.000 tỷ đồng để chuyển đổi xanh trong 10 năm tới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại Hội thảo "Thúc đẩy tài chính xanh và sàn giao dịch tín chỉ carbon trong Trung tâm tài chính quốc tế" do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp VIFC và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức ​​ngày 16/1, ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, phân tích, tổng lượng phát thải khí nhà kính của thành phố hiện đạt 57,6 triệu tấn CO2.

Trong đó, lĩnh vực năng lượng cố định và giao thông chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 93,6%. Nếu xét riêng trong mảng năng lượng cố định, các hoạt động sản xuất công nghiệp và xây dựng đóng góp 45,7%, tiếp sau là các tòa nhà dân cư với 30,8%.

Cần 900.000 tỷ để chuyển đổi xanh

Sau sáp nhập, TP.HCM là một siêu đô thị với khoảng gần 14 triệu dân. Điều này đồng nghĩa hạ tầng hiện nay đều quá tải, đồng thời thành phố cũng nằm trong top 10 các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn nhất về biến đổi khí hậu và ngập lụt.

Từ đó, ông An cho rằng TP.HCM rất cần cơ chế điều hành thống nhất để đảm bảo cho chuyển đổi xanh được diễn ra một cách đồng bộ. Đáng chú ý, tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án Chuyển đổi Xanh TP.HCM giai đoạn 2025-2035 được nhóm nghiên cứu của HIDS ước tính khoảng 900.000 tỷ đồng , bao gồm chi phí đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm thuộc 10 trụ cột chuyển đổi xanh, chi phí cho hạ tầng số, quản lý dữ liệu, đào tạo và truyền thông cộng đồng.

Ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước khoảng 20% ưu tiên hạ tầng năng lượng, giao thông, xử lý chất thải và hạ tầng dữ liệu. Nguồn vốn còn lại từ vốn xã hội hóa, đối tác công - tư (PPP), huy động từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, vốn quốc tế và ODA từ các định chế tài chính.

Ngoài ra, TP.HCM áp dụng đồng bộ các công cụ tài chính xanh gồm Quỹ Chuyển đổi xanh TP.HCM được thành lập và vận hành bởi Sở Tài chính; trái phiếu xanh đô thị; cơ chế tín chỉ carbon địa phương và khuyến khích tài chính xanh như miễn, giảm hoặc ưu đãi thuế, phí đối với doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng xanh...

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng diễn biến phức tạp, ông Trần Thanh Bình, Phó viện trưởng HIDS nhấn mạnh việc chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh, phát thải thấp không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Đối với một trung tâm kinh tế lớn, việc đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc dòng vốn, thúc đẩy mạnh mẽ tài chính xanh, đồng thời hình thành và vận hành hiệu quả thị trường carbon.

Hiện, thành phố cũng đã lập ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ 10% đến 30% tùy thuộc vào mức độ trợ giúp quốc tế. Để đạt được điều đó, ông Bình lưu ý trong cấu trúc của Trung tâm Tài chính quốc tế, tài chính xanh không chỉ là một hợp phần kỹ thuật mà là trụ cột chiến lược góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín và tính bền vững của hệ thống tài chính thành phố.

Tài chính xanh là trọng tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế

Cũng tại sự kiện, ông Shehryar Ali Shah, Trưởng văn phòng IFC tại TP.HCM, cho hay tài chính xanh sẽ là trọng tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam trong tương lai. Đây không chỉ là ưu tiên cấp bách toàn cầu, mà còn là cơ hội kinh tế to lớn cho Việt Nam.

Theo Báo cáo Khí hậu và Phát triển quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới, Việt Nam sẽ cần thêm 368 tỷ USD đầu tư liên quan đến khí hậu từ nay đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm. Tuy nhiên, nguồn lực công không thể đáp ứng nhu cầu này, vì vậy Việt Nam sẽ cần huy động vốn tư nhân quy mô lớn - cả trong nước và quốc tế. Đây cũng chính là vai trò trọng yếu của tài chính xanh.

Hiện, cơ hội của Việt Nam bao gồm nhu cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư xanh và bền vững; sự quan tâm ngày càng tăng từ các ngân hàng đối với việc tích hợp ESG; tiềm năng phát hành trái phiếu bền vững bằng ngoại tệ; mở rộng danh mục năng lượng tái tạo và hạ tầng bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó tổng giám đốc CTCP Sàn giao dịch tín chỉ carbon ASEAN (CCTPA) chia sẻ đơn vị đang hướng tới tầm nhìn trở thành sàn giao dịch tín chỉ carbon tự nguyện tiên phong và có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Công ty xác định sàn giao dịch tín chỉ carbon không chỉ là nơi mua bán mà là hạ tầng tài chính xanh then chốt, hỗ trợ doanh nghiệp hiện thực hóa các cam kết giảm phát thải.

Theo ông Dũng, tính đến tháng 8/2025, Việt Nam đã phát hành hơn 30 triệu tín chỉ carbon từ 158 dự án thuộc thị trường tự nguyện, con số này có thể đạt khoảng 70 triệu tín chỉ vào năm 2030.

"Nhu cầu trong nước đang tăng nhanh, trong đó riêng ngành hàng không cần khoảng 2,3 triệu tín chỉ mỗi năm để bù đắp phát thải", ông Dũng chia sẻ thêm.

Để bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy, ông Dũng nhấn mạnh sàn giao dịch của CCTPA ứng dụng công nghệ Blockchain để mã hóa mỗi tín chỉ carbon thành một tài sản kỹ thuật số duy nhất. Mọi giao dịch đều được ghi lại trên sổ cái Blockchain, bảo đảm dữ liệu bất biến, không thể chỉnh sửa, qua đó ngăn chặn tuyệt đối gian lận hoặc việc bán một tín chỉ nhiều lần.