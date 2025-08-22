VinFast triển khai toàn quốc ưu đãi chuyển đổi xanh và đổi pin xe điện

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, VinFast mở rộng chính sách chuyển đổi xanh đến 34/34 tỉnh thành, đồng thời triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện.

Chính sách chuyển đổi xanh đặc biệt với nhiều ưu đãi tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang sẽ được VinFast áp dụng mở rộng đến tất cả địa phương trên cả nước từ 22/8.

Theo đó, ngoài ưu đãi 4% trên giá niêm yết trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng sẽ được hỗ trợ 3% lãi suất/năm khi vay mua ôtô trả góp phục vụ nhu cầu cá nhân, 4% lãi suất/năm nếu vay mua xe để kinh doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, với thời gian hỗ trợ kéo dài 3 năm.

Đối với xe máy điện, khách hàng sẽ được tặng ngay 10% giá xe. Nếu mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân, khách hàng sẽ được hỗ trợ để có thể vay trả góp đến 80% giá xe và chỉ cần trả 10% đối ứng ban đầu để có thể nhận xe. Nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay trả góp đến 90% giá xe, có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện VinFast từ 21/8 đến hết 31/12.

Ngoài ưu đãi hấp dẫn khi mua xe, người dùng ôtô và xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí sạc pin, tương ứng đến hết ngày 30/6/2027 (ôtô) và 31/5/2027 (xe máy) tại tất cả trạm sạc công cộng V-Green.

Cùng với việc mở rộng chính sách chuyển đổi xanh đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi và sự an tâm cho người dân khi chuyển từ xe xăng sang xe điện, VinFast triển khai hệ thống đổi pin dày đặc, lên đến 150.000 trạm tại tất cả địa phương, đồng thời ra mắt phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại.

Theo đó, trong tháng 10, VinFast sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, tiến đến đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và hoàn tất toàn bộ hệ thống trong vòng 3 năm tới. Với quy hoạch mạng lưới trạm đổi pin lớn gấp nhiều lần so với hệ thống trạm xăng, VinFast không chỉ mang đến sự an tâm cho người dùng về pin, mà còn đảm bảo tốc độ và sự thuận tiện vượt trội cho quá trình nạp năng lượng cho xe khi tham gia lưu thông.

Các dòng xe máy điện đổi pin được VinFast thiết kế và trang bị tính năng tương tự xe bán kèm pin, khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin được thiết kế 2 ngăn, hỗ trợ 2 pin có thể tháo lắp và thay thế dễ dàng tại trạm đổi pin công cộng, với dung lượng 1,5 kWh/pin. Tùy nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể thuê 1 hoặc 2 pin, với mức phí thuê hàng tháng là 200.000 đồng/pin, phí đổi pin 9.000 đồng/lần (đã bao gồm tiền sạc điện), đi được quãng đường tối đa 85 km/pin/lần sạc (điều kiện tiêu chuẩn).

Dự kiến, dòng xe đầu tiên được bổ sung phiên bản đổi pin là Evo với tên gọi Evo Max, sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10 với mức giá 20 triệu đồng. Sau đó, VinFast lần lượt ra mắt thêm 3 dòng xe đổi pin khác trong năm nay, bao gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng) và Drift Max (39,9 triệu đồng).

Song song phiên bản đổi pin, VinFast tiếp tục duy trì phiên bản kèm pin cho khách hàng muốn sở hữu xe trọn gói và tự sạc tại nhà. Khách hàng cũng có thể mua xe thuê pin và tự sạc tại nhà, tùy nhu cầu sử dụng.

Với 2 chính sách đặc biệt, VinFast cung cấp cho người dân giải pháp chuyển đổi xanh trọn vẹn và đồng bộ, cùng mức giá dễ tiếp cận và sử dụng tối ưu chưa từng có, đảm bảo “3 hơn”: Nhanh hơn - rẻ hơn - tiện hơn, vượt trội so với thị trường.

Ngoài ra, VinFast tích cực phối hợp đối tác triển khai sự kiện “Ngày hội xanh - thu xe xăng, lên đời xe xanh” trên toàn quốc, với ưu đãi lên đến 100 triệu đồng (áp dụng với xe VF 9) cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - vì tương lai xanh” lần 3 đã khẳng định nỗ lực của VinFast trong việc chung tay cùng Nhà nước và các địa phương hỗ trợ người dân xóa bỏ mọi rào cản, nhanh chóng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, kiến tạo hệ sinh thái giao thông xanh và môi trường sống trong lành.