VinFast tặng 100.000 bộ decal quốc kỳ mừng 80 năm Quốc khánh

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), VinFast tặng 100.000 bộ decal quốc kỳ Việt Nam cho chủ xe trên toàn quốc.

Hoạt động không chỉ tôn vinh lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, mà còn khẳng định DNA "mãnh liệt tinh thần Việt Nam" của cộng đồng yêu xe Việt.

Trong khuôn khổ chiến dịch, VinFast dành tặng 100.000 bộ decal quốc kỳ Việt Nam cho khách hàng sở hữu xe của hãng trên toàn quốc. Bộ tem gồm 3 chiếc, có kích thước linh hoạt để dán trang trọng trên cửa xe, nắp ca-pô và kính sau, hứa hẹn biến mỗi chiếc xe VinFast trở thành "biểu tượng di động" của lòng yêu nước.

Từ ngày 18/8, chủ xe VinFast có thể nhận bộ tem tại đại lý, nhà phân phối của VinFast, GF trên toàn quốc.

Đây là một phần của chiến dịch "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - vì tương lai xanh" do VinFast triển khai thời gian qua. Hoạt động cũng là sự tri ân sâu sắc của VinFast dành cho Tổ quốc và cộng đồng khách hàng, khi luôn tin tưởng, yêu thương và đồng hành để giúp hãng xe tạo dựng vị thế hàng đầu Việt Nam trên thị trường ôtô, được yêu thích trong lòng công chúng.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu - chia sẻ: "Mỗi chiếc xe VinFast mang trên mình biểu tượng cờ đỏ sao vàng thiêng liêng lăn bánh trên đường phố không chỉ đại diện cho bản lĩnh và trí tuệ Việt, mà còn khẳng định 'mãnh liệt tinh thần Việt Nam' là DNA đặc biệt của dân tộc. Là thương hiệu ôtô Việt 100%, chúng tôi vinh dự và tự hào khi được góp phần cùng hàng trăm nghìn chủ xe VinFast biến mỗi chiếc xe thành một biểu tượng yêu nước, hoà chung không khí vui mừng trong những ngày đặc biệt này".

VinFast hiện là hãng xe bán chạy số 1 tại thị trường Việt Nam, đứng đầu thị phần các tháng kể từ cuối năm 2024 đến nay.

Doanh số lũy kế của hãng tính đến hết tháng 7 lên đến gần 80.000 xe. VinFast cũng là thương hiệu ôtô đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tiến ra cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Qua đó, hãng xe khẳng định năng lực, bản lĩnh và trí tuệ Việt, cũng như góp phần nâng tầm vị thế quốc gia.