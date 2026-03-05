TP.HCM bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu Nhà Rồng - Khánh Hội

UBND TP.HCM ban hành các quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội; dự kiến khởi công Công viên Cảng Nhà Rồng dịp 2/9.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, có hiệu lực từ ngày 4/3, các quyết định về chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư, sẽ bãi bỏ, với lý do không còn phù hợp quy định hiện hành.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính đầy đủ, chính xác của toàn bộ nội dung hồ sơ; bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền được giao.

TP.HCM dự kiến khởi công Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gắn với mở rộng Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành dịp 2/9.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND TP.HCM xử lý đối với các quyết định trước đó theo đúng quy định.

Đồng thời Sở này cũng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) mà Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông đã thực hiện. Tham mưu UBND TP.HCM xem xét việc hoàn trả cho nhà đầu tư, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền về phương án quy hoạch và định hướng tổ chức không gian kiến trúc khu đất, phù hợp với chủ trương của UBND TP.HCM và quy hoạch được duyệt.

Thành phố yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông có trách nhiệm chấp hành quyết định. Đồng thời chủ động liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến việc rà soát, hoàn trả các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định.

Cùng diễn biến, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng có văn bản gửi UBND TP.HCM, về lập điều chỉnh quy hoạch khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, cải tạo mở rộng bảo tàng Hồ Chí Minh và thi tuyển phương án kiến trúc khu vực bờ tây sông Sài Gòn.

Phương án thi tuyển ý tưởng tổ chức không gian kiến trúc khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội đang chuẩn bị triển khai.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc dự kiến tổ chức thi tuyển phương án ý tưởng tổ chức không gian kiến trúc khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội khoảng tháng 3, tháng 4/2026.

Cách làm này tương tự với cuộc thi tuyển chọn quốc tế ý tưởng quy hoạch Cần Giờ, ý tưởng quy hoạch khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, công viên 23 Tháng 9 đã thực hiện.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hiện trạng khu đất Cảng Khánh Hội có Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, văn phòng của Công ty Cảng Sài Gòn, hệ thống các nhà kho cũ được xây dựng từ những năm 1925 - 1929; cùng cầu tàu, tháp nước là những công trình có giá trị về mặt lịch sử.

Các công trình này cần được đánh giá, xem xét, giữ gìn để khai thác thành nơi giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử, điểm tham quan du lịch.

Sở cũng kiến nghị giao Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, kiểm tra hiện trạng và đánh giá chuyên ngành đối với hệ thống giá trị vật thể trên khu đất, như các nhà kho cũ được xây dựng từ những năm 1925 - 1929 cùng cầu tàu, tháp nước, các công trình có giá trị lịch sử của thành phố, để khai thác thành nơi giáo dục truyền thống, điểm tham quan du lịch.

Khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội hơn 31ha, nằm ven sông Sài Gòn, với các công trình xây dựng từ những năm 1925 - 1929, có giá trị về mặt lịch sử, truyền thống...

Cuối năm 2025, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc khu vực bờ tây sông Sài Gòn, vị trí từ cầu Ba Son đến cảng Container quốc tế Việt Nam, đi qua khu vực các phường Sài Gòn, phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận (Quận 1, Quận 4, Quận 7 cũ).

Cụ thể, khu vực phường Sài Gòn đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên Bến Bạch Đằng, có tính chất công viên cây xanh và quảng trường.

Khu vực phường Xóm Chiếu là khu đô thị mới đa chức năng, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Các khu chức năng chính bao gồm công trình công cộng, công viên cây xanh, khu nhà ở, khu phức hợp, khu thương mại - dịch vụ - văn phòng, văn hóa, giải trí và hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Phường Tân Thuận chưa có quy hoạch chi tiết 1/500.

Khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội rộng hơn 31 ha, nằm ven sông Sài Gòn, tiếp giáp trung tâm TP.HCM.

Năm 2016, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông thực hiện dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội trên diện tích này, gồm trung tâm thương mại, 3.116 căn hộ, 32 biệt thự, trường học và trạm y tế, hạ tầng kỹ thuật...

Cuối năm ngoái, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương dừng dự án này, để làm Công viên Cảng Nhà Rồng Khánh Hội gắn với mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Quy hoạch khu phức hợp trước đây.

Khu vực này cũng kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, tạo không gian sinh hoạt văn hóa ven sông, kết nối với trung tâm thành phố.

Trong thông báo mới nhất, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công dự án Công viên Cảng Nhà Rồng Khánh Hội gắn với mở rộng Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành vào dịp 2/9.

Bến Nhà Rồng - nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM, là cụm di tích lịch sử gắn liền với sự kiện ngày 5/6/1911, Bác Hồ rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Nơi này chỉ cách phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng vài trăm mét.