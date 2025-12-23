Chủ đầu tư đề xuất bỏ quy hoạch đất ở tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội

Ngọc Viễn Đông đề xuất quy hoạch mới khu Nhà Rồng - Khánh Hội không còn đất ở, thay bằng tổ hợp không gian công cộng, văn hóa - du lịch, nhằm tăng giá trị không gian ven sông.

Trước đó, TP.HCM đã quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên ven sông. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong buổi tham vấn với các kiến trúc sư và chuyên gia quy hoạch trong nước, quốc tế mới đây, ông Yu Liang Lim, Giám đốc dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, đại diện Công ty Ngọc Viễn Đông cho biết doanh nghiệp đã đề xuất loại bỏ toàn bộ chức năng đất ở theo quy hoạch đã được phê duyệt trước đây, thay vào đó là phát triển một tổ hợp không gian công cộng kết hợp các công trình văn hóa, du lịch và dịch vụ đa chức năng.

Cụ thể, theo quy hoạch cũ, khu vực này dành hơn 20% diện tích cho đất ở, với quy mô dân số gần 11.000 người.

Tuy nhiên, trong phương án đề xuất mới, chủ đầu tư dự kiến bố trí gần 60% diện tích toàn khu cho cây xanh và mặt nước, hình thành tổ hợp công viên - bảo tàng văn hóa ven sông.

Khoảng 25% diện tích khu vực sẽ dành cho các công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng. Phần diện tích còn lại được quy hoạch cho cảng du lịch quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch tàu biển trong dài hạn.

Chủ đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội còn đề xuất dành một phần đất trong dự án để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: CDT.

Theo đại diện chủ đầu tư, phương án quy hoạch dự kiến lấy hình ảnh con rồng làm trục ý niệm xuyên suốt, nhằm gợi nhắc tên gọi lịch sử Nhà Rồng và biểu tượng "Hòn ngọc Viễn Đông" của TP.HCM, đồng thời thể hiện định hướng kết nối không gian ven sông với trung tâm đô thị hiện hữu.

Bên cạnh việc hạn chế phát triển cao tầng, Ngọc Viễn Đông đề xuất tổ chức hệ thống không gian tiện ích xanh ngầm đa tầng, tích hợp các chức năng dịch vụ, thương mại, giải trí, ẩm thực và kinh tế ban đêm, qua đó giữ tầm nhìn hướng sông thông thoáng.

Doanh nghiệp cũng dự kiến dành một phần quỹ đất trong dự án để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, góp phần cải thiện năng lực giao thông trên trục kết nối giữa khu Nam và trung tâm TP.HCM. Theo Ngọc Viễn Đông, phương án này có tính khả thi cao do toàn bộ phần đất liên quan đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tham dự buổi làm việc, ông Steven Townsend, Giám đốc điều hành Studio Urban Design (SUDV) nhận định khu Nhà Rồng - Khánh Hội là một trong những khu bến cảng hiếm hoi còn lại nằm trong lõi trung tâm thành phố, do đó cần được tiếp cận thận trọng để khai thác đúng giá trị.

Theo ông, dự án cần được đặt trong tổng thể kết nối với khu đô thị Thủ Thiêm nhằm cùng nhau nâng tầm giá trị không gian trung tâm TP.HCM. Ông Townsend đánh giá cao đề xuất dành đất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, cho rằng đây là giải pháp thiết thực để tháo gỡ điểm nghẽn trên trục giao thông huyết mạch kết nối quận 1 (cũ) và quận 7 (cũ)

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Nguyễn Anh Tuấn - đại diện được ủy quyền của Công ty Ngọc Viễn Đông - cho biết doanh nghiệp xác định đây là khu đất có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và biểu tượng của TP.HCM, do đó lựa chọn cách tiếp cận đầu tư dài hạn. Theo ông, Ngọc Viễn Đông đã phải làm việc và thuyết phục các cổ đông nước ngoài đồng thuận với việc điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích không gian xanh và không gian công cộng, thay vì tối đa hóa diện tích khai thác.

Đại diện Công ty Ngọc Viễn Đông cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của chuyên gia, tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trước khi trình cơ quan chức năng xem xét.

Trước đó, Công ty Ngọc Viễn Đông đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo TP.HCM và các sở, ngành đề nghị tiếp tục được thực hiện dự án. Động thái này được đưa ra sau khi TP.HCM quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để phục vụ việc mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên ven sông.