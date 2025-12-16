Chủ đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội xin tiếp tục làm dự án

Chủ đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội kiến nghị TP.HCM cho tiếp tục triển khai dự án, khẳng định sẵn sàng điều chỉnh quy hoạch theo định hướng mở rộng không gian công cộng, cây xanh...

TP.HCM mới đây đã quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên ven sông. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội vừa có văn bản kiến nghị gửi lãnh đạo UBND TP.HCM cùng các sở, ngành, đề nghị được tiếp tục triển khai dự án.

Động thái này được đưa ra sau khi TP.HCM quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để phục vụ việc mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên ven sông.

Doanh nghiệp cho biết dự án Nhà Rồng - Khánh Hội đã hoàn tất các thủ tục pháp lý chính và toàn bộ khu đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư hạ tầng, hình thành giá trị tài sản thực tế gắn với quyền sử dụng đất.

Trong quá trình triển khai, Ngọc Viễn Đông đã tạm ứng và chi trả nhiều khoản chi phí lớn liên quan đến việc di dời Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bao gồm bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân, hỗ trợ người lao động, chi phí di dời cảng, tạm ứng vốn xây dựng Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 1, đầu tư tuyến đường D3 kết nối cảng mới cùng các chi phí tư vấn, khảo sát.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, từ năm 2014 đến nay, dự án vẫn chưa thể thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất do các cơ quan chức năng chưa hoàn tất việc xác định giá đất. Việc chưa có thông báo chính thức về nghĩa vụ tài chính khiến dự án không thể triển khai các bước tiếp theo.

Doanh nghiệp cho biết đã nhiều lần kiến nghị và mong sớm được xác định nghĩa vụ tài chính để thực hiện đầy đủ trách nhiệm với Nhà nước, đồng thời có cơ sở tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định, song vẫn chưa được giải quyết.

Trong văn bản này, Ngọc Viễn Đông kiến nghị các sở, ngành sớm hoàn tất hồ sơ và trình UBND TP.HCM phê duyệt giá đất đối với khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Trường hợp việc rà soát cần thêm thời gian, doanh nghiệp kiến nghị thành phố xem xét áp dụng cơ chế "tạm xác định giá đất" để cho phép doanh nghiệp tạm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước.

Theo doanh nghiệp, giải pháp này vừa đảm bảo nguồn thu cho Nhà nước, vừa tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý đã kéo dài nhiều năm. Ngọc Viễn Đông cam kết sẽ nộp hoặc tạm nộp tiền sử dụng đất ngay khi được UBND TP.HCM chấp thuận.

Ngọc Viễn Đông cũng sẵn sàng điều chỉnh quy hoạch dự án theo định hướng mới của thành phố, trong đó giảm mạnh quỹ đất ở, không phát triển khu biệt thự, đồng thời dành thêm diện tích cho không gian công cộng, cây xanh, mặt nước và bến tàu.

Dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua việc bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch công ty, có nắm giữ một phần vốn tại Công ty Ngọc Viễn Đông. Do đó, dự án này cũng nằm trong nhóm bị đề nghị kê biên để bồi thường thiệt hại.

Trước đó, năm 2022, phần lớn cổ phần của Công ty Ngọc Viễn Đông bị kê biên để phục vụ công tác thi hành án liên quan đến vụ án SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Doanh nghiệp cho rằng dự án tiếp tục bị đình trệ có thể ảnh hưởng đến việc bảo toàn tài sản, thu hồi tiền cho Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của hàng chục nghìn trái chủ.