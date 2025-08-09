TP.HCM bác đề nghị bồi thường 8.900 m2 đất của Đại học Văn Lang

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho rằng kiến nghị bồi thường của Đại học Văn Lang đối với 8.909 m2 đất bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm là không có cơ sở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM yêu cầu Đại học Văn Lang bàn giao hơn 8.900 m2 đất trong phạm vi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trước ngày 10/8. Ảnh: VLU.

Ngày 8/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có văn bản yêu cầu Đại học Văn Lang khẩn trương bàn giao hơn 8.900 m2 đất nằm trong phạm vi dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm trước ngày 10/8 để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án.

TP.HCM yêu cầu khẩn trương giao đất trước 10/8

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 23/7, Văn phòng UBND TP.HCM đã giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra phản ánh của Đại học Văn Lang về phần đất bị ảnh hưởng dự án.

Ngày 7/8, Sở này đã họp với UBND phường An Nhơn, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Đại học Văn Lang để giải quyết kiến nghị bồi thường đất của trường.

Theo văn bản trước đó, trường yêu cầu xem xét chính sách bồi thường diện tích 8.909 m2 đất mà trường đã mua và bồi thường cho các hộ dân trước đây.

Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý cho thấy Quyết định 813 của Thủ tướng ngày 7/9/1998 giao cho Đại học Văn Lang 52.766 m2 đất, trong đó 5.486 m2 được giữ lại để mở rộng đường và làm hành lang bảo vệ rạch Lăng Lớn.

Năm 2015, UBND TP.HCM điều chỉnh diện tích giao còn 49.343 m2; phần 8.909 m2 thuộc hành lang bảo vệ rạch và đường giao thông quy hoạch.

"Do đó, kiến nghị của Đại học Văn Lang là không có cơ sở, trường chỉ được tạm giao phần đất này để xây dựng theo quy hoạch và sau đó phải bàn giao cho UBND Gò Vấp (nay là phường An Nhơn) quản lý", Sở này khẳng định.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm là một trong những dự án trọng điểm của TP.HCM với tổng mức đầu tư gần 17.230 tỷ đồng . Ảnh: Duy Hiệu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM yêu cầu nhà trường bàn giao diện tích đất nói trên cho UBND phường An Nhơn, Ban Quản lý dự án và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Gò Vấp trước ngày 10/8 để kịp tiến độ thi công gói thầu XL-03.

Trường hợp trường tiếp tục kiến nghị, trường vẫn phải bàn giao đất và mặt bằng theo đúng yêu cầu trên trong khi chờ cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Trường xin lùi thời gian thi công sang 20/8

Tuy nhiên, sau đó, Đại học Văn Lang tiếp tục có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và các đơn vị liên quan, đề nghị lùi thời gian tập kết thiết bị, nhân công từ ngày 10/8 sang 20/8.

Trường cho biết chưa được giải quyết kiến nghị bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 8.909 m2 đang bị ảnh hưởng, dù đã gửi nhiều văn bản và đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng, đồng thời chưa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại từ UBND phường An Nhơn.

Bên cạnh đó, Đại học Văn Lang đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp kiểm kê tài sản, xác nhận hiện trạng đầu tư trên đất trước khi thi công để đảm bảo quyền khiếu nại, khởi kiện về sau theo quy định pháp luật.

Nhà trường cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án và nhà thầu trình bày, thống nhất lại phương án phân luồng giao thông, kế hoạch thi công chi tiết và biện pháp an toàn, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hàng nghìn sinh viên, giảng viên, nhân viên trong thời gian thi công.

Đặc biệt, từ ngày 14 đến 17/8, trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 9.000 sinh viên với sự tham dự của khoảng 60.000 phụ huynh và người thân. Nhà trường lo ngại việc tập kết thiết bị, nhân công trước thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức và an toàn cho nhà trường, địa phương.

Đại học Văn Lang khẳng định sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng từ ngày 20/8, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm kê và thống nhất phương án thi công.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư gần 17.230 tỷ đồng , sử dụng ngân sách TP.HCM. Dự án đi qua địa bàn quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp (cũ), với tổng chiều dài tuyến rạch hơn 8,8 km, bao gồm tuyến chính và 3 tuyến nhánh. Trong đó, gói thầu XL-03, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật dài 1,4 km đã được khởi công từ ngày 21/5 và dự kiến hoàn thành sau 550 ngày. Giá trị xây dựng của gói thầu hơn 539 tỷ đồng . Hiện có 6 mũi thi công đang triển khai trên hiện trường. Đến nay, còn 50 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Hai gói thầu còn lại là XL-01 và XL-02 nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh (cũ) với quy mô giải tỏa khoảng 2.000 căn nhà. Dù đã có hơn 1.300 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, chủ đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng nào.