Toyota sắp mở cửa 'siêu thành phố' 10 tỷ USD

Xe tự lái, robot thu gom rác và hàng loạt công nghệ tiên tiến sẽ là điểm nhấn khi Toyota Motor chính thức mở cửa "Woven City" - đô thị thông minh được ấp ủ suốt nhiều năm qua.

Hiện đã có 14 tòa nhà được xây dựng tại Woven City, bao gồm 8 tòa nhà dân cư. Ảnh: Kyodo.

Toyota Motor vừa hoàn tất giai đoạn thử nghiệm của "thành phố tương lai" Woven City tại Nhật Bản và dự kiến chính thức mở cửa vào tuần tới, theo Nikkei Asia.

Dự án Woven City được Chủ tịch Toyota Akio Toyoda công bố vào tháng 1/2020 tại CES - triển lãm điện tử lớn nhất thế giới tổ chức ở Las Vegas (Mỹ).

"Trên khu đất rộng 175 mẫu Anh tại Higashi Fuji, Nhật Bản, chúng tôi quyết định xây dựng một 'thành phố nguyên mẫu' - nơi con người có thể sinh sống, làm việc, vui chơi và tham gia vào một phòng thí nghiệm sống", ông Akio Toyoda nói trước khán giả, ám chỉ nhà máy cũ của Toyota gần núi Phú Sĩ.

Khác với hầu hết dự án của ngành ôtô, Toyota chọn xây dựng một thành phố thông minh thực sự có cư dân sinh sống. Việc thi công do công ty con Woven by Toyota đảm trách, với tổng mức đầu tư 10 tỷ USD .

Giai đoạn đầu sẽ mở cửa vào ngày 25/9, trên diện tích 47.000 m2, với 14 công trình đã hoàn thành, trong đó có 8 tòa nhà dân cư. Ngoài ra, còn có 25.000 m2 diện tích ngầm phục vụ hạ tầng. Khoảng 360 cư dân - chủ yếu có liên quan tới Toyota - sẽ chuyển đến sinh sống tại đây.

Đặc biệt, tên gọi Woven City chính là cách Toyota tôn vinh lịch sử của mình, bởi tiền thân của Toyota Motor là Toyota Industries - một doanh nghiệp chế tạo máy dệt tự động. Đồng thời, cái tên này cũng thể hiện ý tưởng "dệt" các lộ trình công nghệ mới vào đời sống đô thị.

Trên các tuyến đường trong thành phố, hệ thống xe tự hành sẽ vận hành thử nghiệm. Mẫu xe điện e-Palette đã chính thức bán ra từ đầu tuần, chạy hoàn toàn tự động trên làn đường chuyên biệt. Toyota đặt mục tiêu đạt mức tự hành cấp độ 4 (thấp hơn một bậc của cấp tự động hoàn toàn trong mọi điều kiện) vào năm tài chính 2027.

Woven City cũng cung cấp không gian thử nghiệm các công nghệ khó triển khai trên đường công cộng. Ví dụ, trong lĩnh vực xe kết nối, Toyota cân nhắc lắp đặt biển báo cho người đi bộ mặc định ở đèn xanh và chỉ nhấp nháy đỏ khi cảm biến phát hiện xe đến gần.

Thành phố còn bố trí làn riêng cho các thiết bị di chuyển cá nhân, cùng mạng lưới hậu cần ngầm nối liền toàn bộ công trình. Robot tự hành giao hàng tận hộ gia đình hoặc thu gom rác đang được nghiên cứu triển khai.

Toàn cảnh Woven City. Ảnh: Toyota Motor.

Đáng chú ý, nhà phát triển tên lửa Interstellar Technologies (Hokkaido) cũng tham gia dự án. Công ty không thử nghiệm tên lửa trong thành phố nhưng kỳ vọng học hỏi bí quyết sản xuất của Toyota.

Các đối tác khác gồm Daikin Industries (máy điều hòa), UCC Japan (cà phê) và các công ty trong Tập đoàn Toyota như Toyota Industries, Denso, Aisin. Đến nay, đã có 18 doanh nghiệp đa ngành cùng hợp tác phát triển công nghệ và dịch vụ tiên tiến tại Woven City.

Dự án vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm đối tác bên ngoài, từ cá nhân, startup đến trường đại học và viện nghiên cứu. Kế hoạch dài hạn là mở rộng quy mô để trở thành nơi sinh sống của hơn 2.000 người trong tương lai.

Chủ tịch Akio Toyoda khẳng định Woven City không nhất thiết mang lại lợi nhuận cho Toyota, nhưng đây là "cam kết trách nhiệm toàn cầu" của tập đoàn nhằm đầu tư cho tương lai chung, chia sẻ tri thức và ươm mầm ý tưởng có lợi cho hành tinh lẫn con người.

Theo báo cáo thường niên trước đó, ông Toyoda tiết lộ đã tự bỏ ra 45 triệu USD đầu tư cho thành phố thông minh tập trung vào công nghệ xe tự lái.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Hajime Kumabe nhấn mạnh "phi lợi nhuận" không đồng nghĩa với "phi kinh doanh". Cách vận hành của dự án sẽ được thiết kế để bảo đảm tính bền vững.