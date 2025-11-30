Tottenham thay tướng?

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Chủ nhật, 30/11/2025 07:59 (GMT+7)
Tottenham đang rơi vào cơn khủng hoảng toàn diện khi Thomas Frank đứng trước nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào.

HLV Frank nguy cơ bị sa thải.

Thomas Frank bước vào trận gặp Fulham với tâm thế của một HLV hiểu rõ mình đang đứng sát mép vực. Trong bối cảnh Tottenham trở lại Premier League sau thảm bại ở derby Bắc London trước Arsenal, cuộc đối đầu Fulham lại trở thành bài kiểm tra quan trọng nhất cho phản ứng của nhà cầm quân người Đan Mạch.

Spurs cho thấy vài tín hiệu hồi sinh trong trận thua 3-5 trước PSG – một thất bại vốn được dự báo. Nhưng trở lại Premier League, hình ảnh bạc nhược trước Fulham phơi bày rõ một sự thật khó chối cãi rằng Tottenham dưới thời Thomas Frank đang gãy vụn từ trong ra ngoài.

Frank tiếp tục kiên định với lựa chọn trẻ hóa tuyến giữa bằng Lucas Bergvall và Archie Gray – một trong số ít quyết định hợp lý của ông. Nhưng phần còn lại thì sai từ ý tưởng đến triển khai. Fulham chọc thủng lưới Spurs hai lần chỉ trong 10 phút đầu, còn Tottenham chỉ tạo ra tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng 0,01 xG trong hiệp một trước một đối thủ tầm trung.

Lỗi cá nhân của Pedro Porro hay Guglielmo Vicario không thể che lấp trách nhiệm của HLV trưởng với một lối chơi hoàn toàn mất phương hướng. Frank tiếp tục cất Xavi Simons trên ghế dự bị. Đội bóng đá tệ. Và CĐV lại la ó. Chuỗi kịch bản lặp lại đến mức nhàm chán mỗi cuối tuần ở Premier League.

Tottenham anh 1

Tottenham hiện rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH Premier League.

Tệ hơn, Frank tự đẩy mình vào thế đối đầu với chính người hâm mộ khi đá xoáy Ange Postecoglou, cho rằng ông thừa hưởng một tập thể đứng thứ 17 mùa trước – như thể điều đó có thể bào chữa cho thất bại ê chề dù hè vừa qua Spurs chi tiêu mạnh tay.

Nhìn vào những chỉ trích dồn dập trên khán đài và bão phẫn nộ trên mạng xã hội, có thể nói Frank đã đánh mất sự ủng hộ của CĐV. Bị Chelsea và Arsenal vùi dập đã đành, nhưng thua tan nát Fulham ngay trên sân nhà – trong một trận đấu mà ai cũng hiểu Spurs phải thắng, là giọt nước tràn ly.

Tottenham từng sa thải những HLV giỏi hơn Frank, vào những thời điểm họ làm tốt hơn ông bây giờ và chưa bao giờ hối tiếc. Từ sau thời Mauricio Pochettino, Spurs vẫn loay hoay tìm người chèo lái tầm cỡ. Và mỗi lần một HLV như Frank phải ra đi, khát vọng về Pochettino trong mắt CĐV lại lớn thêm.

Frank chưa bị sa thải, chưa. Nhưng chiến thắng 3-0 trước Man City đã trôi tuột về quá khứ xa. Với phong độ rệu rã như hiện tại, Frank chỉ cần thêm một cú sảy chân nữa để Tottenham chia đôi ngả đường mà không phải đắn đo.

