Tranh cãi trong trận thắng của Arsenal

Rạng sáng 24/11, bàn đầu tiên của Eberechi Eze trước Tottenham gây tranh cãi dữ dội khi nhiều cầu thủ Arsenal bị cho là đứng ở thế việt vị và che tầm nhìn của thủ môn Guglielmo Vicario.

Eze ghi bàn khi 2 đồng đội đang đứng ở thế việt vị.

Tình huống diễn ra trước giờ nghỉ tại Emirates, khi Arsenal nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau cú sút của Eze, thủ môn Guglielmo Vicario giơ tay khiếu nại, cho rằng anh bị che tầm nhìn bởi các cầu thủ Arsenal đứng ở vị trí việt vị. VAR vào cuộc, nhưng kết luận bàn thắng hợp lệ.

Theo thông báo của Trung tâm điều hành trận đấu Premier League: "Trọng tài công nhận bàn thắng và VAR xác nhận quyết định do không có cầu thủ Arsenal nào đứng trong tầm nhìn trực tiếp của thủ môn, cũng không có hành động tác động tới đối phương dù đang ở vị trí việt vị".

Điều này khiến nhiều người khó chấp nhận, nhất là khi các góc quay cho thấy Martin Zubimendi và Leandro Trossard đứng phía sau bộ đôi hậu vệ Tottenham Micky van de Ven và Kevin Danso, dường như chắn trước Vicario lúc Eze sút bóng.

Trên Sky Sports, cựu tiền đạo Spurs Les Ferdinand thừa nhận Tottenham phòng ngự quá hời hợt, nhưng không tài nào hiểu nổi vì sao bàn thắng không bị bác bỏ: "Tôi không hiểu làm sao điều đó lại không ảnh hưởng tầm nhìn của thủ môn".

Trong khi đó, thủ môn Vicario khẳng định: "Có 3 người đứng trước mặt tôi, tất nhiên họ ảnh hưởng tới tầm nhìn. Nhưng chúng tôi không thua chỉ vì tình huống đó".

Eze sau đó ghi thêm 2 bàn, trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở derby Bắc London kể từ Alan Sunderland năm 1978, góp phần vào chiến thắng 4-1 thuyết phục của Arsenal. "Pháo thủ" duy trì ngôi đầu bảng với 7 điểm cách biệt.