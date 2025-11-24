Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tranh cãi trong trận thắng của Arsenal

  • Thứ hai, 24/11/2025 07:04 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Rạng sáng 24/11, bàn đầu tiên của Eberechi Eze trước Tottenham gây tranh cãi dữ dội khi nhiều cầu thủ Arsenal bị cho là đứng ở thế việt vị và che tầm nhìn của thủ môn Guglielmo Vicario.

Eze ghi bàn khi 2 đồng đội đang đứng ở thế việt vị.

Tình huống diễn ra trước giờ nghỉ tại Emirates, khi Arsenal nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau cú sút của Eze, thủ môn Guglielmo Vicario giơ tay khiếu nại, cho rằng anh bị che tầm nhìn bởi các cầu thủ Arsenal đứng ở vị trí việt vị. VAR vào cuộc, nhưng kết luận bàn thắng hợp lệ.

Theo thông báo của Trung tâm điều hành trận đấu Premier League: "Trọng tài công nhận bàn thắng và VAR xác nhận quyết định do không có cầu thủ Arsenal nào đứng trong tầm nhìn trực tiếp của thủ môn, cũng không có hành động tác động tới đối phương dù đang ở vị trí việt vị".

Điều này khiến nhiều người khó chấp nhận, nhất là khi các góc quay cho thấy Martin Zubimendi và Leandro Trossard đứng phía sau bộ đôi hậu vệ Tottenham Micky van de Ven và Kevin Danso, dường như chắn trước Vicario lúc Eze sút bóng.

Trên Sky Sports, cựu tiền đạo Spurs Les Ferdinand thừa nhận Tottenham phòng ngự quá hời hợt, nhưng không tài nào hiểu nổi vì sao bàn thắng không bị bác bỏ: "Tôi không hiểu làm sao điều đó lại không ảnh hưởng tầm nhìn của thủ môn".

Trong khi đó, thủ môn Vicario khẳng định: "Có 3 người đứng trước mặt tôi, tất nhiên họ ảnh hưởng tới tầm nhìn. Nhưng chúng tôi không thua chỉ vì tình huống đó".

Eze sau đó ghi thêm 2 bàn, trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở derby Bắc London kể từ Alan Sunderland năm 1978, góp phần vào chiến thắng 4-1 thuyết phục của Arsenal. "Pháo thủ" duy trì ngôi đầu bảng với 7 điểm cách biệt.

Cột mốc lịch sử trong ngày Arsenal nhấn chìm Tottenham

Rạng sáng 24/11, Arsenal đánh bại Tottenham 4-1 ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh.

4 giờ trước

Đề nghị 150 triệu euro làm rung chuyển Arsenal

Real Madrid được cho là sẵn sàng chiêu mộ Bukayo Saka với mức phí chuyển nhượng lên tới 150 triệu euro.

08:20 21/11/2025

Lỗ hổng của FIFA khiến Arsenal mất bộn tiền

Arsenal đối mặt nguy cơ tốn một khoản tiền không nhỏ sau khi trung vệ Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong màu áo tuyển Brazil.

08:39 19/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Chiec ao la cua Vardy hinh anh

    Chiếc áo lạ của Vardy

    54 phút trước 07:06 24/11/2025

    0

    Jamie Vardy gây chú ý đặc biệt với chiếc áo đấu mang dòng chữ "Becky 10" và đằng sau đó là một lý do đầy nhân văn.

    Ty phu giau nhat chau Au muon thau tom Real Madrid hinh anh

    Tỷ phú giàu nhất châu Âu muốn thâu tóm Real Madrid

    55 phút trước 07:05 24/11/2025

    0

    Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ tỷ phú Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH và là người giàu nhất châu Âu, đang xem xét khả năng rót vốn vào Real Madrid.

    Hinh anh gay chu y cua Alonso hinh anh

    Hình ảnh gây chú ý của Alonso

    57 phút trước 07:03 24/11/2025

    0

    Áp lực đè nặng lên HLV Xabi Alonso sau khi Real Madrid bị Elche cầm hòa 2-2 ở vòng 13 La Liga rạng sáng 24/11.

