Tottenham Hotspur bắt đầu những cuộc tiếp xúc với Xabi Alonso về vị trí huấn luyện viên trưởng tại CLB để thay thế Thomas Frank

Tottenham đàm phán với Alonso

Theo Football London, ban lãnh đạo muốn thuyết phục Xabi Alonso về giải cứu CLB ngay trong tháng này. "Gà trống" muốn gấp rút đạt thỏa thuận, bởi lo ngại sự quan tâm từ các đội bóng khác với chiến lược gia người Tây Ban Nha nếu để sang mùa hè.

Hiện tại, tương lai của HLV Thomas Frank đang bị đặt dấu hỏi lớn, đặc biệt sau khi Tottenham hòa 2-2 trước đội đứng áp chót Burnley tại vòng 23 Premier League. Gia đình Lewis, chủ sở hữu của Tottenham, cùng với Giám đốc Điều hành Vinai Venkatesham đang cân nhắc thời điểm sa thải cựu HLV Brentford.

Ngoài Alonso, Tottenham đang cân nhắc các lựa chọn khác, với Xavi Hernandez cũng là cái tên nổi bật trong danh sách ứng cử viên. Tuy nhiên, để thuyết phục cả Alonso và Xavi sẽ không dễ dàng với Tottenham, do hai HLV này có xu hướng chờ đợi những đội bóng lớn hơn vào mùa hè.

Tottenham đang rơi vào khủng hoảng ở Premier League. "Gà trống" chỉ thắng 2 trong 14 trận gần nhất tại Premier League. Spurs không thể duy trì phong độ từ chiến thắng Champions League trước Borussia Dortmund giữa tuần, tiếp tục trắng tay ở giải quốc nội trong năm 2026.

Hiện xếp thứ 13, Tottenham chỉ hơn khu vực cầm đèn đỏ 8 điểm. Tháng 2 sắp tới là thử thách khắc nghiệt khi họ lần lượt đối đầu Manchester City, Manchester United, Newcastle và Arsenal tại Premier League.

Nếu chơi tệ trong loạt trận này, Tottenham thậm chí có thể rớt xuống khu vực "cầm đèn đỏ". Việc bổ nhiệm một HLV mới sẽ là bước đi quan trọng để Spurs lấy lại phong độ ở Premier League.

