Inter Miami thua đậm trong trận đầu năm

  • Chủ nhật, 25/1/2026 07:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 25/1, Inter Miami có màn chuẩn bị trước mùa giải 2026 không như ý khi để thua đậm 0-3 trước CLB Alianza Lima tại Peru.

Lionel Messi ra sân từ đầu và thi đấu khoảng 63 phút tại Peru.

Trận giao hữu mở màn Champions Tour của Lionel Messi và các đồng đội diễn ra tại sân Estadio Alejandro Villanueva ở Lima, Peru. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của Inter Miami trong năm 2026.

Đội bóng do HLV Javier Mascherano dẫn dắt lép vế trước sức mạnh của chủ nhà Alianza Lima, dù tung ra sân Messi và nhiều ngôi sao hàng đầu khác. Messi đá chính từ đầu và thi đấu khoảng 63 phút, nhưng hàng công Inter Miami không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, hàng thủ lại mắc nhiều sai lầm khiến họ ôm hận trước Alianza Lima, đội bóng hàng đầu tại giải VĐQG Peru. Tình hình càng tệ hơn với nhà đương kim vô địch MLS, khi tân binh Sergio Reguilon bị chấn thương và phải rời sân trong hiệp đấu.

Hậu vệ người Tây Ban Nha mới ký hợp đồng với Inter Miami và được kỳ vọng củng cố cánh trái cho CLB MLS. Việc cựu sao Tottenham gặp chấn thương ngay trong trận ra mắt là tổn thất đáng tiếc, bởi nó sẽ ngăn anh hòa nhập với đội.

Dù đây chỉ là trận giao hữu đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải, kết quả 0-3 khiến người hâm mộ Inter Miami không khỏi lo lắng. Trận đấu tiếp theo của Inter Miami sẽ diễn ra vào ngày 31/1, tại sân Estadio Atanasio Girardot ở Medellín (Colombia), khi Messi cùng đồng đội chạm trán Atlético Nacional.

Tường Linh

Lionel Messi Inter Miami

