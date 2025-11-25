Tiểu thuyết của Ocean Vuong lọt top sách hay nhất 2025 của Amazon

2. The Correspondent của tác giả Virginia Evans. Tác phẩm ghi lại trải nghiệm sống của luật sư đã nghỉ hưu Sybil Van Antwerp được kể trong những bức thư. “Đây là một cuốn tiểu thuyết bạn đọc rồi sẽ mua ngay cho những người bạn khác của mình. Cuốn sách là một viên ngọc quý và là một lời nhắc nhở cần thiết về vẻ đẹp của con người”, biên tập viên Amazon Abby Abell chia sẻ.