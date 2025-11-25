Tiểu thuyết của Ocean Vuong lọt top sách hay nhất 2025 của Amazon

|
1. Buckeye của Patrick Ryan là một câu chuyện đầy cảm động về hai gia đình miền Trung Tây nước Mỹ. Theo dõi các nhân vật trưởng thành, độc giả cùng cổ vũ cho hạnh phúc của họ, khóc thương cho nỗi đau của họ, và quên đi đây chỉ là một cuốn sách, biên tập viên Amazon Al Woodworth đánh giá.
|
2. The Correspondent của tác giả Virginia Evans. Tác phẩm ghi lại trải nghiệm sống của luật sư đã nghỉ hưu Sybil Van Antwerp được kể trong những bức thư. “Đây là một cuốn tiểu thuyết bạn đọc rồi sẽ mua ngay cho những người bạn khác của mình. Cuốn sách là một viên ngọc quý và là một lời nhắc nhở cần thiết về vẻ đẹp của con người”, biên tập viên Amazon Abby Abell chia sẻ.
|
3. The Boys in the Light của Nina Willner. Cuốn sách là một câu chuyện sâu sắc và gần gũi về thế chiến 2, khắc họa sự tốt đẹp và vẻ đẹp của ánh sáng ở những nơi tăm tối. Tác phẩm nói về những điều diễn ra cách đây nhiều thập kỷ nhưng lại rất phù hợp với thời đại ngày nay, biên tập viên Amazon Lindsay Powers cho hay.
|
4. The Emperor of Gladness của Ocean Vuong. Cuốn tiểu thuyết đầy cảm động của Ocean Vuong tôn lên những điều thường bị bỏ sót trong xã hội. “Những con người không có gì trong tay nhưng lại thấu hiểu sâu sắc điều nhiều người khác không hiểu: đó là chúng ta nên quan tâm lẫn nhau. The Emperor of Gladness thấm đẫm vẻ đẹp của lòng trắc ẩn và sự nhân hậu”, biên tập viên Erin Kodicek khẳng định.
|
5. Wild Dark Shore của tác giả Charlotte McConaghy. Lấy bối cảnh tại một hòn đảo hư cấu, tác phẩm là một câu chuyện xúc động và tuyệt vời về gia đình, thiên nhiên, được đan xen những tình tiết phản bội và hy sinh. Tác phẩm khiến độc giả phải nín thở và kinh ngạc, biên tập viên Al Woodworth chia sẻ.
|
6. The Intruder của Freida McFadden. "Nhân vật Casey đang cố gắng làm lại cuộc đời, chuyển đến một căn nhà gỗ hẻo lánh và sống khép kín. Nhưng một cơn bão đưa đến một cô gái mang theo dao và đêm kinh hoàng tưởng chừng không bao giờ kết thúc. The Intruder là một tác phẩm kinh dị tâm lý gay cấn khi bí mật đen tối được hé lộ theo một cách hoàn toàn không thể ngờ tới", biên tập Seira Wilson đánh giá.
|
7. Awake của tác giả Jen Hatmaker. Trong cuốn sách này, nhà văn chất vấn chính bản thân mình khi nghe thấy người chồng 26 năm chung sống đang nhắn tin thoại cho người tình vào nửa đêm khuya. “Đây là cuốn hồi ký tuyệt vời thể hiện sự kiên cường và tiếng cười mãn nguyện dành cho những người đã dũng cảm đối mặt với quá khứ và hiện tại để rồi dang rộng vòng tay đón chào tương lai”, biên tập Lindsay Powers cho hay.
|
8. Atmosphere của tác giả Taylor Jenkins Reid. “Cuốn sách là một hành trình đầy phấn khích, nắm bắt tài tình sự hồi hộp khi được khám phá không gian và sự trăn trở khi chìm trong những mối liên hệ cá nhân phức tạp. “Atmosphere tôn vinh sự kiên cường và cho thấy con người sẽ đi xa đến đâu để theo đuổi ước mơ, ngay cả khi những ước mơ đó dường như xa vời như những vì sao”, biên tập Kami Tei đánh giá.
|
9. Replaceable You của tác giả Mary Roach. “Mary Roach đã đưa độc giả tìm hiểu cơ thể người một cách đầy thú vị. Từ hàm răng giả, trái tim giả cho đến cấy ghép mông, cuốn sách là một tác phẩm khoa học hài hước nhưng cũng ẩn chứa những giá trị sâu sắc mà bạn không muốn bỏ lỡ”, biên tập Seira Wilson khẳng định.
|
10. The Loneliness of Sonia and Sunny của tác giả Kiran Desai. Đây là câu chuyện sâu sắc về hai người trẻ tuổi đang vật lộn với muôn vàn áp lực xoay quanh, như vấn đề giai cấp, chủng tộc, lịch sử và sự gắn kết liên thế hệ khác. “Vượt qua khoảng cách của các châu lục và thế hệ, cuốn sách hướng đến tình yêu và giá trị gia đình. Đây là một tác phẩm nhiều tầng lớp ý nghĩa và rất đáng đọc”, Al Woodworth khẳng định.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.