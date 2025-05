Lý do tiểu thuyết mới nhất của Stephen King lọt top ăn khách Amazon

Là câu chuyện về những kẻ theo dõi và giết người hàng loạt, cuốn "Never Flinch" vừa đạt vị trí số 1 trên danh sách sách mới phát hành ăn khách của Amazon, theo Variety.

Ảnh: Screen Rant.

Nhân vật chính của tác phẩm là Holly Gibney, một nữ thám tử tư tài giỏi nhưng cũng gây nhiều rắc rối. Từ một vai phụ trong bộ ba tiểu thuyết Mr. Mercedes, Holly đã trở thành nhân vật thường xuyên xuất hiện của King và trở thành một trong những anh hùng của ông.

Tung hứng hai vụ án

Trong những trang đầu của cuốn tiểu thuyết, Holly Gibney, xuất hiện khi đang cố gắng thưởng thức món cá trong tacos với người bạn thân là điều tra viên Izzy Jaynes. Đây là một sự đảo ngược mới mẻ so với sự thù địch thường thấy giữa các thám tử tư và cơ quan thực thi pháp luật. Và lý do là Izzy cần được giúp đỡ trong một vụ án.

Có người đã gửi email cho Sở Cảnh sát thành phố Buckeye, tuyên bố sẽ giết "13 người vô tội và 1 người có tội" để trả thù cho một người đàn ông bị kết án oan đã bị giết trong tù. Sau đó không lâu, người gửi email bí ẩn bắt đầu thực hiện hành động. Các vụ giết người diễn ra nhanh chóng. Trong khi số người chết ngày càng tăng, vị cảnh sát trưởng khu vực vẫn yêu cầu Izzy dành thời gian để quảng bá và luyện tập cho trận bóng chày từ thiện sắp tới với Sở cứu hỏa.

Trong một tình tiết khác, Holly tình cờ trở thành vệ sĩ cho một nhà hoạt động nữ quyền nổi tiếng. Nhà hoạt động Kate McKay, sau khi gặp rắc rối với một kẻ cuồng theo dõi và danh tiếng bị ảnh hưởng từ một vụ ẩu đả khác (vệ sĩ nam của McKay đã đánh một người hâm mộ nữ), cần ngay một vệ sĩ mới cho vài điểm dừng chân cuối cùng của chuyến quảng bá sách.

Mặc dù không có kinh nghiệm làm vệ sĩ và thoạt nhìn trông rất yếu ớt, McKay vẫn cho rằng Holly là người phụ nữ phù hợp cho công việc này. "Do yêu cầu chỉ là phụ nữ", Holly càu nhàu. Nhưng trên hết, mục tiêu của hoạt động này là để điều tra kẻ tấn công ngày càng hung bạo đang nhắm vào McKay.

Cuốn sách ra mắt ngày 27/5. Ảnh: Amazon.

Với hai cốt truyện tội phạm hấp dẫn, King tung hứng một vụ án mạng và một vụ điều tra trong khi khéo léo khắc hoạ tâm trí của cả những kẻ tội đồ và thánh nhân trong cuốn sách.

Với sự đan xen nhiều bối cảnh, địa điểm và lời thoại, King đã thể hiện được sự giằng xé giữa việc muốn làm điều đúng đắn hay chỉ muốn tỏ ra mình đang làm điều đúng đắn, hay còn gọi là ra vẻ đạo đức, như người ta vẫn gọi trên mạng.

Tác giả cũng tiếp tục xây dựng thành công bối cảnh hư cấu Buckeye City, thị trấn miền Trung Tây của Holly, để nó trở nên khét tiếng như Castle Rock (Chú hề ma quái) hay thị trấn bị nguyền rủa Derry.

Kinh dị không giống ai

Theo nhà phê bình Brian Truitt của tờ USA Today, rõ ràng là King rất thích viết về Holly và những nhân vật luôn xoay quanh bà. Điều này không chỉ thể hiện rõ qua những câu chuyện phiêu lưu của Holly mà còn qua cách nhân vật này trưởng thành qua từng vụ án và từng cuốn sách.

Lý do Holly xứng đáng được nhắc đến cùng với những nhân vật chính đáng nhớ khác của tác giả, như Roland Deschain của loạt truyện Dark Tower hay Losers' Club trong It, là vì Holly vẫn tiếp tục trưởng thành như một con người. Holly từng thiếu tự tin và phải vật lộn với nỗi lo lắng do người mẹ quá cố của mình gây ra. Nhưng quá trình điều tra những bí ẩn xung quanh đều giúp Holly mạnh mẽ và có tinh thần hơn, từ vụ Chet Ondowsky thay đổi khuôn mặt trong truyện ngắn cùng tên thuộc tuyển tập năm 2020 If It Bleeds cho đến vụ cặp đôi lớn tuổi với những suy nghĩ điên loạn trong Holly Tù nhân dưới tầng hầm.

Và khi Holly cải thiện bản thân, thì King cũng vậy. Một bộ phận lớn độc giả trung thành của ông có lẽ muốn ông khởi đầu tác phẩm với những thứ đáng sợ ngay lập tức. Tuy nhiên, ông vẫn kể một câu chuyện kinh dị không giống ai.

Điều khác biệt và thú vị khi đọc những câu chuyện về Holly của King, ngoài cách ông đan xen sự dân dã và nhạy cảm rùng rợn đặc trưng của mình với các chủ đề hiện đại như quyền phá thai và chủ nghĩa cực đoan truyền giáo, là King dường như đang thích thú khi thử nghiệm trí tưởng tượng của chính mình và thử nghiệm những cách khác nhau để kể một câu chuyện trinh thám.

Các nhân vật trong giới trinh thám cho tới nay đã rất phong phú về màu sắc, từ Sherlock, Miss Marple và Sam Spade theo trường phái cũ, còn Jack Reacher, Harry Bosch và Harry Hole mang đến cảm giác hiện đại hơn. Và Holly Gibney không nằm ngoài đội ngũ này.