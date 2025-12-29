Trí tuệ, tầm ảnh hưởng của nhà dân tộc học Từ Chi

Nhà dân tộc học Từ Chi, với trí tuệ và những ảnh hưởng lớn tới nhiều thế hệ nhà khoa học sau này, xứng đáng có được sự tôn vinh tương xứng. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo khoa học "Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi với văn hóa các dân tộc Việt Nam" diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội).

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Một nhà nghiên cứu dân tộc học lỗi lạc

Trong hồi tưởng của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học là học trò hoặc từng có thời gian được làm việc cùng nhà dân tộc học Từ Chi, ông không chỉ là một trí tuệ lớn về tri thức, về phương pháp nghiên cứu, mà còn là “người cha tinh thần”, với những chỉ dạy tận tình, tỉ mỉ trong cả công việc và cuộc sống.

Nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi (tên đầy đủ là Nguyễn Đức Từ Chi, bút danh là Trần Từ) sinh ngày 17/12/1925 tại Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị).

Dòng họ gốc của ông là họ Nguyễn Đức ở xã Ích Hậu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là một dòng họ Nho học nổi tiếng. Ông lớn lên và trưởng thành ở Huế. Vào năm 1945 khi vừa thi đậu Tú tài toàn phần Ban Triết học văn chương tại trường trung học Pellerin ở Huế thì Cách mạng tháng Tám đã nổ ra.

Trước nhiều ngã rẽ, ông đã chọn con đường lên rừng theo Việt Minh, rồi nam tiến vào liên khu 5 kháng Pháp. Năm 1953 sau khi tham gia giảm tô và cải cách ruộng đất, ông được giải ngũ và điều ra Việt Bắc làm việc tại TTXVN.

Năm 1954 về Hà Nội, 1957 ông vào học tại Đại học tổng hợp Hà Nội, đến năm 1961 ông sang Guinea làm chuyên gia giáo dục cho đến 1963.

Khi trở về Việt Nam ông làm việc ở một số cơ quan, lâu nhất là làm biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Khi về nước, ông cũng tập trung nghiên cứu về làng xã của người Việt và người Mường, trong đó nổi bật là tác phẩm “Cơ cấu làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ”. Ông tiếp cận từ thực tế lý thuyết cấu trúc, với nguồn tư liệu thực địa phong phú mà ông thu được từ óc quan sát tinh tế và cách làm việc cẩn trọng, tỉ mẩn trên thực địa. Tác phẩm cho thấy rõ ràng và tỉ mỉ làng Việt cổ truyền từ cơ cấu tổng thể đến các bộ phận hợp thành và các chức năng.

Một trong những thành công lớn khác của ông trong nghiên cứu là về người Mường, mà tiêu biểu là tác phẩm “Hoa văn cạp váy Mường”. Ông đã nhìn nhận rằng hoa văn trên vải của người Mường đương đại cùng dạng với các mô típ hoa văn mà người xưa thể hiện bằng kỹ thuật đúc đồng trên trống đồng Đông Sơn.

Ngoài ra, ở tác phẩm “Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường”, nhà dân tộc học Từ Chi đã vẽ nên vũ trụ 3 tầng 4 thế giới của người Mường…

Không chỉ là một nhà khoa học uyên bác, nhà dân tộc học Từ Chi còn là một người giàu lòng nhân ái. Ông đã có sức lan tỏa, sự truyền cảm mạnh mẽ đến giới nghiên cứu khoa học nói chung và giới nghiên cứu dân tộc học, nhân học nói riêng.

Đánh giá về ông, Tổng thống Pháp Jacques Chirac, trong bài phát biểu tại lễ khai trương Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (1997), đã cho rằng, cùng với Nguyễn Văn Huyên, ông (Nguyễn Từ Chi) là một bác học lớn, một tấm gương. Về thành tích chuyên môn, nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Người dẫn dắt các nhà khoa học thế hệ sau

Nói về nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi, Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho biết, ông là một nhân vật học thuật có ảnh hưởng lớn. "Những gì chúng ta ngày nay gọi là nhân học hiện đại, thực chất, nhiều phương pháp đã được nhà dân tộc học Từ Chi thực hành từ những năm 1960. Các phương pháp nghiên cứu thực địa, cách tiếp cận đời sống cộng đồng, cách quan sát từ chi tiết nhỏ nhất - tất cả đến nay vẫn được giảng dạy trong các trường đại học trên thế giới", ông nói.

Theo Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Lý, những nghiên cứu của ông Nguyễn Từ Chi về sau trở thành tài liệu quý cho các thế hệ trẻ. Nhiều nhà nghiên cứu tiếp nối, kế thừa phương pháp của ông và phát triển thêm. Có thể nói, ông là một trong những người đặt nền móng cho phương pháp nghiên cứu nhân học hiện đại ở Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, Hội thảo là một sự kiện khoa học và văn hóa có ý nghĩa để tri ân một học giả đã dành trọn đời mình cho việc đi, ở, quan sát, suy tư và viết về văn hóa các dân tộc Việt Nam bằng tất cả những sự ân cần, nhân văn và say mê không mệt mỏi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, nhắc đến nhà dân tộc học Từ Chi, không chỉ nhắc tới một học giả uyên bác mà còn nhắc tới một nhà văn hóa đích thực. Ông không nghiên cứu từ xa, không đứng nhìn từ bên ngoài mà ông đến với cộng đồng bằng sự tôn trọng, bằng tinh thần nhập cuộc, bằng khát vọng hiểu và chia sẻ, vừa tỉ mỉ khoa học, vừa tinh tế, thấu cảm. Chính vì vậy nên mỗi công trình của ông đều mang một chiều sâu văn hóa và nhân học đặc biệt.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi đã mở lối con đường khoa học một cách trung thực, nhân văn, khiêm nhường và luôn hướng tới sự hài hòa của đất nước. Các công trình nghiên cứu tiêu biểu của nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi đã trở thành mốc son trong dân tộc học Việt Nam.

Giáo sư Trần Lâm Biền từng là một trong những học trò thân thiết và gần gũi của nhà dân tộc học Từ Chi. Ông kể lại những kỷ niệm xưa, khi được nhà dân tộc học Từ Chi dẫn những bước đi đầu tiên vào con đường nghiên cứu khoa học. “Mọi con đường đi của tôi đều có bóng dáng cụ Từ Chi. Cụ đặc biệt quan tâm đến nhận thức của chúng tôi và ra sức rèn giũa, nhưng cách rèn giũa như không, nhẹ nhàng và thấm dần, đưa người ta đi đến thành công như một lẽ tự nhiên. Từ Chi là một con người khổng lồ về trí tuệ. Nếu người làm nghiên cứu thấy được những bước đi của những bậc đàn anh, những bậc trưởng thượng như vậy thì ngành Khoa học Xã hội và nhân văn của chúng ta sẽ tiến xa hơn rất nhiều” – Giáo sư Trần Lâm Biền khẳng định.

Các nhà khoa học đều nhất trí rằng, cần có sự tôn vinh xứng đáng dành cho nhà nghiên cứu, nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi. Việc đặt tên ông cho một đường phố ở Hà Nội là điều nên làm, để các thế hệ sau hiểu và nhớ đến người đã đặt nền tảng cho ngành nghiên cứu dân tộc học của Việt Nam.