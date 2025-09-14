Tái bản công trình nghiên cứu dân tộc học kinh điển 'Nhiệt đới buồn'

"Nhiệt đới buồn" chiếm một vị trí đặc biệt trong toàn bộ sự nghiệp mênh mông của Claude Lévi-Strauss - một trong những nhà nhân học, dân tộc học, một nhà tư tưởng lớn của thế giới trong nửa cuối thế kỷ XX.

Tác phẩm Nhiệt đới buồn. Ảnh: Omega Plus.

Nhiệt đới buồn - một trong những cuốn sách quan trọng nhất của ngành dân tộc học thế kỷ XX, kiệt tác hòa quyện giữa du ký, tự truyện và khảo cứu nhân học của Claude Lévi-Strauss - vừa được tái bản tại thị trường Việt Nam dưới diện mạo mới. Đây là nỗ lực làm mới các tác phẩm kinh điển của đơn vị xuất bản và phát hành, nhằm đưa tác phẩm gần gũi với độc giả trẻ Việt Nam.

Cuốn sách xuất bản tiếng Pháp năm 1955, phát hành tiếng Việt năm 2009. Học giả Nguyên Ngọc (người hiệu đính cuốn sách) nhận định sự kiện xuất bản cuốn sách năm đó là dấu mốc quan trọng trong đời sống sách vở tại Việt Nam.

Học giả Oliver Tessier cũng đánh giá cuốn sách là bài tập bắt buộc đối với bất kỳ ai tập sự vào nghề dân tộc học, "những người mơ tưởng đi đến những vùng xa lạ".

Tại Việt Nam, Nhiệt đới buồn được nhìn nhận không chỉ là một công trình nền tảng của nhân học, dân tộc học mà còn là một tác phẩm văn chương giàu ngôn ngữ - vừa có giá trị học thuật cho sinh viên/giảng viên ngành nhân học, xã hội học, vừa hấp dẫn độc giả phổ thông yêu văn chương du ký.

Cuốn sách được cộng đồng học thuật và giới trí thức Việt Nam đón nhận từ lần đầu ra mắt, tạo nên những cuộc thảo luận về “kẻ khác” và cách mỗi người nhìn nhận một nền văn hóa khác biệt.

Claude Lévi-Strauss - cha đẻ nhân chủng học hiện đại. Ảnh: FAZ.

Cuốn sách được tác giả viết liên tục trong vòng nửa năm, từ tháng 12/1954 đến tháng 5/1955, như một thiên tùy bút kỳ lạ, tuôn chảy thành dòng mạch không ngừng nghỉ.

Mở đầu tác phẩm, tác giả ghi: “Tôi ghét các chuyến viễn du và các nhà thám hiểm”, nhưng đây lại là một cuốn du ký, hết sức gợi tò mò, không thiếu cả những pha phiêu lưu mạo hiểm, đưa độc giả đến với những nhóm người ở xa xôi nhất trên hành tinh, còn gần nhất với tình trạng nguyên thủy. Cuốn sách được viết cách đây hơn nửa thế kỷ, nghĩa là nay nhóm người này đã biến mất hoàn toàn, mà tác giả là người chứng kiến và được tiếp xúc cuối cùng.

Qua mỗi chương, tác giả dẫn độc giả từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ hoang vu đến những thành phố chen chúc của Ấn Độ và Pakistan; hay lên tận những vùng biên giới Myanmar, để gặp các nhà sư phi giới tính và được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật vừa thô sơ vừa vĩnh cửu, từ đó có những suy nghiệm về ý nghĩa sâu xa của văn hóa và đời sống con người.

Tác phẩm có nội dung đồ sộ như một công trình khảo sát nhân học, dân tộc học, kết hợp với tính văn chương tinh tế. Bạn đọc có thể tìm thấy những trang miêu tả cảnh sắc đầy ấn tượng của tác giả Claude Lévi-Strauss xuyên suốt cuốn sách, đặc biệt là trong chương Trên tàu.

Dù là độc giả yêu văn chương hay nghiên cứu, Nhiệt đới buồn vẫn là một tác phẩm kinh điển mà bạn đọc khó lòng bỏ qua.

Claude Lévi-Strauss (1908-2009): Là một trong những nhà nhân học, dân tộc học, một nhà tư tưởng và nhà văn lớn nhất của thế giới trong nửa cuối thế kỷ 20. Năm 1935, được bổ nhiệm giáo sư ở Đại học São Paolo, Brazil, Claude Lévi-Strauss lần đầu tiên có cơ hội tiến hành những chuyến khảo sát dân tộc học ngắn và viết tác phẩm dân tộc học đầu tay, góp phần nghiên cứu tổ chức xã hội của người Bororo. Những tác phẩm quan trọng nhất của ông gồm: Đời sống gia đình của người Anh-điêng Nambikwara, Cấu trúc sơ đẳng của quan hệ họ hàng, Nhiệt đới buồn, Nhân học cấu trúc, Tín ngưỡng tô-tem ngày nay, Tư duy man dã, và bộ sách lớn Huyền thoại học gồm bốn cuốn Cái Sống và cái Chín, Từ Mật ong đến Tro, Về nguồn gốc các lối ăn, Con người trần trụi...