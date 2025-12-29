Muốn sống chậm, hãy đọc Haruki Murakami!

Thông qua những nhân vật trầm lặng, cốt truyện mơ màng và văn xuôi chậm rãi, chu đáo, câu chuyện của Haruki Murakami sẽ đưa ra "liều thuốc giải độc" êm dịu trong cuộc sống hiện đại nhưng vội vã.

Khi cảm thấy thế giới trôi qua quá nhanh, hãy để Haruki Murakami dạy bạn cách ngồi xuống với sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Ảnh: IMDB.

Trong một thế giới vội vã hơn bao giờ hết, nơi công nghệ hiện đại không ngừng phát triển, có điều gì đó khiến độc giả được an ủi sâu sắc khi đọc Haruki Murakami. Sách của ông không chỉ kể chuyện; chúng làm thời gian chậm lại. Chúng nhắc nhở chúng ta làm thế nào để bình tĩnh ngồi xuống thay vì liên tục chạy trốn khỏi cuộc sống.

Trong vũ trụ của ông, sự cô đơn không phải lúc nào cũng là khủng hoảng, và không làm gì đôi khi cũng có thể là hành động chữa lành, theo Times Now News.

Tốc độ kể chuyện không làm bạn vội vàng

Cách kể chuyện của Murakami không theo đuổi những tình tiết bất ngờ hoặc kịch tính bùng nổ. Thay vào đó, nó trôi dạt như nhạc jazz - nhẹ nhàng, thiền định và lan tỏa khắp không gian. Các nhân vật của ông thường làm những việc bình thường: họ nấu mì ống, nghe đĩa hát và đi dạo. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, những khoảnh khắc này trở nên sâu sắc.

Cuốn sách Kafka on the Shore của Haruki Murakami. Ảnh: Amazon.

Chẳng hạn, trong Rừng Na Uy, chuyến đi bộ đơn giản qua một khu rừng cũng mang lại cảm xúc sâu lắng. Trong Kafka bên bờ biển, chỉ cần ngồi im lặng với một con mèo bên cạnh lại trở thành "ô cửa" để bước vào thế giới sâu sắc hơn. Hay như trong Biên niên ký chim vặn dây cót, hành động ngồi dưới đáy giếng khô trở thành trải nghiệm khác biệt.

Đây không chỉ đơn giản là những cảnh không hành động. Chúng là cách của Murakami cho chúng ta thấy ý nghĩa sống trong sự yên tĩnh, trong những khoảnh khắc khi chúng ta ngừng cố gắng giải quyết mọi thứ.

Sự thoải mái của cô đơn

Các nhân vật của Murakami thường ở một mình, nhưng hiếm khi cô đơn theo nghĩa thông thường. Họ là nhà tư tưởng, kẻ lang thang, kẻ trôi dạt - những người đã bước ra khỏi "đường ray" của cuộc sống bình thường. Trong khi phần còn lại của thế giới vẫn đang chạy đua, họ chọn cách chậm lại, quan sát, cảm nhận.

Đối với nhiều người trong chúng ta, sự cô độc có thể đáng sợ. Nó có nghĩa là đối mặt với suy nghĩ của chúng ta mà không bị phân tâm. Nhưng Murakami đối xử với cô độc bằng sự tôn kính. Trong thế giới của ông, ở một mình không phải là sự trừng phạt, đó là một loại tự do. Đó là không gian để thở, để suy ngẫm, để tồn tại. Trong nền văn hóa luôn hoạt động ngày nay, đó thực sự là ý tưởng cấp tiến.

Sự tĩnh lặng là một siêu năng lực

Tác phẩm của Murakami không đưa ra giải pháp lớn cho cuộc sống hay những thắc mắc lớn. Sách của ông cũng không vội vàng chữa lành nỗi đau, mất mát hoặc bối rối. Thay vào đó, nó nhẹ nhàng khám phá và chấp nhận những cảm xúc đó như một phần của cuộc sống.

Lấy Tazaki Tsukuru không màu và Những năm tháng hành hương làm ví dụ. Nhân vật chính là anh chàng Tazaki Tsukuru dành nhiều năm để tự hỏi tại sao những người bạn thân nhất của mình đột ngột chấm dứt tình bạn với mình. Câu chuyện không có tiết lộ lớn hoặc những tình tiết gay cấn. Cuối cùng, điều anh ấy tìm thấy là sự chấp nhận.

Trong một thế giới bị ám ảnh bởi những câu trả lời tức thì, nhịp độ nhẹ nhàng của Murakami dạy cho chúng ta một điều quan trọng: chúng ta không phải lúc nào cũng cần phải vội vàng hướng tới sự rõ ràng. Đôi khi, mờ mịt một chút cũng không sao.

Tác giả Haruki Murakami. Ảnh: Mainichi.

Trải nghiệm đọc sách như thiền

Có một lý do khiến nhiều người mô tả việc đọc Murakami như một "feeling" chứ không chỉ là một trải nghiệm. Đó là bởi vì nhịp điệu chậm rãi của ông, mô phỏng điều mà chúng ta hiếm khi cho phép mình: sự tĩnh lặng về tinh thần.

Những câu nói của ông trôi chảy nhẹ nhàng và ý tưởng đến một cách lặng lẽ. Câu chuyện của ông ít nói về những gì xảy ra mà nhiều hơn về những gì còn sót lại. Theo nghĩa đó, việc đọc Murakami không phải là sự thoát ly thực tế mà là sự trở lại với chính mình, với những suy nghĩ thầm lặng mà bạn quên mất mình đã có.

Trong thời kỳ khủng hoảng, kiệt sức hoặc tiếng ồn quá lớn, sách của Murakami giống như nơi trú ẩn. Ông nhắc nhở chúng ta rằng sự chậm chạp không phải là thất bại. Im lặng đó không có nghĩa là trống rỗng. Tĩnh lặng đó không phải đại diện cho sự trì trệ và trong một thế giới tốc độ, năng suất và sự mất tập trung, lời nhắc nhở đó là vàng.

Vì vậy, lần tới khi cảm thấy quá nhanh, quá ồn ào - hãy chọn một cuốn tiểu thuyết Murakami. Hãy để bản thân bạn tạm dừng bởi đôi khi, điều mạnh mẽ nhất bạn có thể làm là không làm gì cả.