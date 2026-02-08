Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh nguyệt là dấu hiệu quan trọng thể hiện tình trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Cuốn sách này mang tới những kiến thức hữu ích về "ngày dâu", để bạn đọc nữ hiểu hơn về cơ thể mình và chăm sóc nó một cách đúng đắn.

Xuất bản

Làm gì để giảm khó chịu trước kỳ kinh nguyệt?

  • Chủ nhật, 8/2/2026 07:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hội chứng tiền nguyệt khiến phụ nữ cảm thấy mệt mỏi trước kỳ kinh nguyệt. Ngoài chườm ấm vùng vụng, chế độ ăn ít muối, hạn chế dùng các chất kích thích khiến cơ thể dễ chịu hơn.

Kinh nguyet anh 1

Trước kỳ kinh nguyệt, phụ nữ nên ăn uống lành mạnh đẻ cơ thể dễ chịu hơn. Ảnh minh họa: Prudential.

Đa số các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt sẽ tự biến mất sau khi hành kinh, có thể tự điều chỉnh mà không cần thăm khám. Nhưng nếu các triệu chứng nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống thì nên tới bệnh viện khám.

Điều trị hỗ trợ bao gồm điều trị triệu chứng, cân bằng chế độ ăn uống, giáo dục hành vi, tuyên truyền…

Có sự đồng hành của người thân, bạn bè

Ngoại trừ "thần dược" là nước ấm, người nhà của những cô gái mắc hội chứng tiền kinh nguyệt cần thông cảm và thấu hiểu nếu họ có hành vi hơi quá đáng; đồng thời điều chỉnh công việc nhà, giảm bớt những kích thích từ môi trường, quan tâm và an ủi nhiều hơn để giúp họ cân bằng cảm xúc.

Luyện tập vừa phải, đặc biệt là yoga có hiệu quả chống lại mệt mỏi và giải tỏa căng thẳng rất tốt.

Chế độ ăn uống

- Chế độ ăn nhiều carbohydrate, ít protein. Hiện nay triệu chứng hạ đường huyết của hội chứng tiền kinh nguyệt như tăng cảm giác thèm ăn, dễ cáu giận, nhạy cảm và mệt mỏi được cho là có liên quan đến sự thay đổi estrogen, progesterone theo chu kỳ, từ đó ảnh hưởng tới chuyển hóa glucose.

Báo cáo khoa học cho thấy chế độ ăn giàu carbohydrate, ít protein hoặc sử dụng đồ uống chứa nhiều carbohydrate có thể cải thiện các triệu chứng về tinh thần như trầm cảm, căng thẳng, dễ nổi cáu, mệt mỏi… Bên cạnh việc tự tin thưởng thức món ăn, hãy cố gắng nghĩ tới những điều giúp tâm trạng mình tốt lên.

- Giảm muối

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy ăn quá nhiều muối là nguyên nhân gây ra hội chứng tiền kinh nguyệt, nó sẽ gây tăng cân nhanh chóng, do vậy giảm muối có thể giúp cơ thể hạn chế tích nước, phù là có lý.

- Hạn chế cà phê

Đã có nghiên cứu chứng minh cafein có mối quan hệ mật thiết với hội chứng tiền kinh nguyệt, cụ thể là làm tăng cảm xúc lo lắng, căng thẳng, trầm cảm, dễ nổi cáu… nên bệnh nhân PMS nên tránh hoặc hạn chế hấp thụ cafein, đăc biệt là cà phê.

- Bổ sung vitamin và nguyên tố vi lượng. Vitamin E đã được chứng minh có thể cải thiện đáng kể triệu chứng lo âu và trầm cảm của bệnh nhân mắc hội chứng tiền kinh nguyệt trong quá trình điều trị xơ nang tuyến vú. Mỗi ngày uống 400mg vitamin E có thể giảm triệu chứng thần kinh PMS.

Ngoài ra, vitamin B6 (một coenzyme để tổng hợp dopamine và serotonin) cũng có ảnh hưởng đến hành vi và tinh thần. Mỗi ngày uống 80mg vitamin B6 có thể cải thiện triệu chứng thần kinh của hội chứng tiền kinh nguyệt, tuy nhiên không có hiệu quả rõ rệt đối với các triệu chứng thể chất.

Chú ý: Dùng B6 trong thời gian dài hoặc với liều cao sẽ có hại với thần kinh cảm giác.

Điều trị bằng thuốc

Thường dùng cho các bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp khác. Có thể sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn Ibuprofen để giảm đau bụng, căng tức ngực, đau đầu, đau lưng…

Liệu pháp hormone, thuốc tránh thai như Yasmin hoặc steroid đồng hóa như Danazol cũng có thể giảm bớt các triệu chứng khó chịu tiền kinh nguyệt, nhưng cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và theo dõi nồng độ hormone.

Thuốc chống lo âu và chống trầm cảm giúp điều trị thay đổi tâm trạng nghiêm trọng hoặc rối loạn trầm cảm tiền kinh nguyệt (PMDD) ở phụ nữ, chẳng hạn như Paroxetine hydrochloride, Sertraline… cũng có hiệu quả đáng kể.

Hiện có 3 nhóm thuốc thường được sử dụng để điều trị PMS nghiêm trọng, đó là thuốc chống trầm cảm hệ serotonergic, thuốc tăng cường hormone giải phóng gonadotropin và thuốc giảm lo âu.

Phó Hồng/ Skybooks & NXB Dân trí

Kinh nguyệt PMS Kinh nguyệt PMDD Tiền nguyệt Đau bụng

