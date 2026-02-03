Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh nguyệt là dấu hiệu quan trọng thể hiện tình trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Cuốn sách này mang tới những kiến thức hữu ích về "ngày dâu", để bạn đọc nữ hiểu hơn về cơ thể mình và chăm sóc nó một cách đúng đắn.

Mối liên hệ giữa hội chứng tiền nguyệt và sức khỏe tinh thần

  • Thứ ba, 3/2/2026 19:04 (GMT+7)
Khi nhắc đến hội chứng tiền nguyệt, nhiều người thường nghĩ đến việc bị đau bụng, đau đầu hay tức ngực. Có một số ít người cảm thấy lo lắng quá độ, thậm chí bị trầm cảm.

Hoi chung tien nguyet anh 1

Nhiều người cảm thấy đau đầu, bồn chồn, lo lắng vì ảnh hưởng của hội chứng tiền nguyệt. Ảnh minh họa: L.C.

Đến nay vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân của hội chứng tiền kinh nguyệt. Tuy nhiên, do đây là giai đoạn nồng độ estrogen và progesterone hạ thấp nên nhiều bác sĩ đều cho rằng PMS có liên quan đến điều này, hoặc có thể do não không sản sinh đủ serotonin, cơ thể thiếu hụt một số vitamin và khoáng chất. Đương nhiên yếu tố xã hội cũng có ảnh hưởng nhất định tới hội chứng tiền kinh nguyệt.

Những triệu chứng điển hình của hội chứng này thường xuất hiện từ 7-10 ngày trước khi kinh nguyệt đến, từ từ tăng dần mức độ và nghiêm trọng nhất ở thời điểm 2-3 ngày trước kỳ kinh và sẽ biến mất trong vòng bốn ngày sau khi kinh nguyệt đến.

PMS có tới 150 loại triệu chứng, được phân thành hai loại lớn là tinh thần và thể chất. Triệu chứng về tinh thần bao gồm lo âu, trầm cảm, căng thẳng tinh thần, cảm xúc bất ổn, dễ nổi cáu, khó chịu, mất kiên nhẫn, bùng nổ cảm xúc, thậm chí cãi vã, khóc không kiểm soát vì những chuyện nhỏ nhặt.

Mệt mỏi, khó chịu, không vui hoặc cảm xúc hờ hững, thích ở một mình, không muốn giao lưu với người khác, không muốn tham gia hoạt động tập thể, mất ngủ, khó tập trung, dễ quên, khả năng phán đoán suy giảm, trường hợp nghiêm trọng có thể rối loạn tinh thần, hoang tưởng, nảy sinh ý định tự tử.

Các triệu chứng về thể chất bao gồm tích nước và natri, đau nhức cùng các triệu chứng của hạ đường huyết. Cụ thể như sau:

- Phù chân và mặt.

- Đau cả đầu hoặc đau nửa đầu: Đây cũng là triệu chứng tiền kinh nguyệt rất hay được nhắc đến, xuất hiện vài ngày trước khi hành kinh, có thể đi kèm buồn nôn, thậm chí là nôn mửa, kéo dài dai dẳng hoặc từng cơn rồi tự khỏi, có thể liên quan đến phù não từng cơn.

- Căng tức ngực: Ngực căng, sưng và đau trước kỳ kinh, tập trung vào rìa ngoài bầu ngực và núm vú. Trường hợp nghiêm trọng cơn đau có thể lan tới nách và vai, ảnh hưởng tới giấc ngủ. Triệu chứng này sẽ hoàn toàn biến mất sau kỳ kinh.

- Đau vùng chậu: Phình và đau vùng chậu, kéo dài đến sau kỳ kinh, có liên quan đến tuyến tiền liệt và phù cơ quan vùng chậu. Tuy nhiên cần phân biệt với đau bụng kinh do lạc nội mạc tử cung.

- Đau quặn ruột: Thỉnh thoảng đau quặn ruột, buồn nôn, nôn, gần tới khi hành kinh có thể xuất hiện tiêu chảy.

- Các triệu chứng hạ đường huyết. Mệt mỏi, tăng cảm giác thèm ăn, thích ăn đồ ngot. Đau đầu cũng có thể liên quan tới hạ đường huyết. Hội chứng tiền kinh nguyệt ở mức độ nghiêm trọng sẽ có những triệu chứng về tinh thần, trong đó cảm giác lo âu thường gặp nhất, chiếm 70-100%.

60% bệnh nhân PMS có triệu chứng căng tức vòng một và tăng cân; 45-50% có triệu chứng hạ đường huyết; 35% có triệu chứng trầm cảm, nhóm này có ý nghĩ tự sát hoặc các mối đe doạ tiềm tàng khác.

Phó Hồng/ Skybooks & NXB Dân trí

