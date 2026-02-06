Vì sao phụ nữ Hàn Quốc ngày càng sợ sinh con?

Quá trình sinh nở và nuôi con cướp đi của người phụ nữ nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Chi phí để nuôi dưỡng một đứa trẻ quá lớn khiến nhiều người phụ nữ lo lắng.

Phụ nữ Hàn Quốc ngày càng sợ sinh con do gánh nặng kinh tế, mất cơ hội thăng tiến trong công việc. Ảnh minh họa: K.Q.

Theo thống kê của Cục Thống kê Hàn Quốc năm 2024, độ tuổi trung bình của phụ nữ sinh con tại Hàn Quốc là 34 tuổi. So với cách đây 20 năm, khi con số này là 29,6 tuổi, có thể thấy độ tuổi sinh con đã tăng lên đáng kể. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xu hướng này.

Một trong số đó là sự thay đổi trong nhận thức: Việc sinh con không còn được xem là nghĩa vụ bắt buộc mà trở thành một lựa chọn cá nhân. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người cho rằng không phải ai cũng có thể đủ điều kiện để nuôi dạy con cái. Đặc biệt, quan niệm rằng cần phải “chuẩn bị đầy đủ” cả về tài chính lẫn tinh thần trước khi quyết định sinh con đang ngày càng phổ biến trong xã hội Hàn Quốc.

Dù đã kết hôn hay chưa, hầu như ai cũng từng một lần tưởng tượng: “Nếu mình sinh con thì sẽ như thế nào nhỉ?” Khi nhìn thấy các bậc cha mẹ vất vả vì con mình quấy khóc, làm mình làm mẩy ở quán cà phê hay nhà hàng, ngày càng nhiều người nghĩ rằng: “Nuôi con thật cực nhọc” hoặc “Chắc mình không thể nuôi nổi”.

Khi xem báo đài đưa tin về trào lưu cho con học thêm, học tiếng Anh, cùng chi phí giáo dục ngày càng tăng, họ cảm thấy lo sợ vì cho rằng việc sinh và nuôi con sẽ tiêu tốn quá nhiều tiền. Tất nhiên, những suy nghĩ đó hoàn toàn không sai. Tôi cũng không khuyến khích quyết định sinh con mà không cân nhắc kỹ càng. Việc mang thai và sinh con nên được thực hiện có kế hoạch.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo rồi mới sinh con, vì trong cuộc sống này, không có điều gì là hoàn hảo cả. Điều quan trọng nhất trước khi sinh con là chuẩn bị tâm lý, suy nghĩ trước về vai trò làm cha mẹ và những thay đổi trong hoàn cảnh sống. Hãy tự hỏi bản thân: “Mình muốn trở thành người cha, người mẹ như thế nào?”.

Bạn cần đối diện và giải quyết những lo lắng không chỉ mang tính lý thuyết mà còn rất thực tế. Một trong những câu hỏi lớn đầu tiên là: “Ai sẽ trông con?” Trên thực tế, tôi đã nghe rất nhiều người chia sẻ rằng họ muốn sinh con, nhưng vì không có ai chăm sóc con nên đành thôi. Bạn cần phải cùng người bạn đời của mình thảo luận và quyết định: Nếu sinh con thì ai sẽ là người chăm sóc con, ai sẽ nghỉ thai sản, và nghỉ trong bao lâu?

Xa hơn nữa, bạn cũng phải tính toán đến việc khi thu nhập giảm đi thì sẽ bù đắp các khoản chi phí sinh hoạt và nuôi con như thế nào. Nếu không giải quyết được những nỗi lo này thì rất khó đưa ra quyết định sinh con một cách vững vàng và chủ động.

Ngay cả trong trường hợp mang thai ngoài kế hoạch, từ thời điểm biết mình mang thai, bạn cũng cần hình dung về bức tranh tương lai trong một hai năm tới. Bạn phải cân nhắc các vấn đề như có nên gửi con đi nhà trẻ không, nếu có thì khi nào và ở đâu?

Đôi khi, tôi thấy một số người vô tư khuyên các cặp vợ chồng đang băn khoăn về việc sinh con bằng những câu như: “Cứ sinh đi”, “Sinh thêm một đứa nữa cũng được mà”, hoặc “Nhà nước có hỗ trợ chi phí sinh con, không sao đâu”.

Tuy nhiên, những lời nói này vô tình làm nhẹ đi tầm quan trọng của việc sinh con, một quyết định trọng đại trong đời. Sinh con không phải chuyện có thể quyết định một cách đơn giản.

Bởi sau khi có con, hướng đi của cuộc đời, thậm chí cả cuộc sống của hai vợ chồng sẽ thay đổi rất nhiều. Nhìn từ góc độ này, có thể thấy rằng những người đã sinh và đang nuôi con thực sự là những người dũng cảm, họ đã vượt qua bao lo lắng, thậm chí hy sinh cả bản thân mình vì con cái.