Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Một đứa trẻ giàu tâm hồn sẽ trưởng thành như thế nào?

Cuốn sách mở ra một định nghĩa mới về sự "giàu có" của một đứa trẻ. Đó không phải là bảng thành tích rực rỡ hay những kỹ năng ưu việt, mà là sự giàu có trong tâm hồn, một loại nội lực bền bỉ giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và vững vàng trước mọi biến động của cuộc đời. Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai đang làm cha mẹ, mà còn cho những ai muốn nuôi dưỡng lại "đứa trẻ" bên trong mình.

Xuất bản

Áp lực khiến nhiều phụ huynh đánh mất 'niềm vui làm cha mẹ'

  • Thứ sáu, 6/2/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cuộc sống hiện đại với đầy rẫy áp lực khiến nhiều bậc cha mẹ gặp khó khăn trong hành trình nuôi dạy con. Phụ huynh cần học cách lấy lại sự cân bằng và tận hưởng niềm vui khi bên con.

Lam cha me anh 1

Làm cha mẹ là hành trình cần sự kiên nhẫn và bao dung. Ảnh minh họa: M&C.

Sau khi sinh con và nghỉ thai sản được ba tháng, tôi quay trở lại phòng khám. Dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích. Thật may mắn khi tôi được mọi người trong bệnh viện nhiệt tình hỗ trợ, nhờ đó tôi có thể vừa làm việc vừa dành thời gian chăm sóc con.

Trước đó, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm gián tiếp trong việc làm cha mẹ, với chín năm làm bác sĩ tâm thần và sáu năm chuyên khoa tâm thần nhi. Tuy nhiên, sau khi trở thành một người mẹ, tôi đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Nếu như trước đây, những người đến phòng khám chỉ đơn thuần là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thì sau khi sinh con, tôi cảm thấy bệnh nhân cũng chính là con mình, và cha mẹ các bé cũng giống như chính bản thân tôi vậy.

Không ít lần trò chuyện cùng những bậc cha mẹ đang gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy con, tôi đã rơi nước mắt không kìm lại được. Khi gặp những phụ huynh khổ tâm vì con ở tuổi dậy thì bướng bỉnh, tôi như nhìn thấy một phần tương lai của chính mình.

Còn khi một đứa trẻ trạc tuổi con tôi bước vào phòng khám, tôi lại thấy em thật dễ thương và gần gũi hơn bao giờ hết. Với những em nhỏ đang mắc bệnh hay gặp tình cảnh khó khăn, ngoài việc dốc hết tâm huyết để điều trị, tôi luôn cố gắng chia sẻ thêm những bài học và kinh nghiệm cá nhân, như một cách để xoa dịu, đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho cả phụ huynh lẫn các em nhỏ.

Tôi đã trở thành một bác sĩ tâm thần nhi hoàn toàn khác so với trước đây. Trong các buổi tư vấn cho cha mẹ, những lời khuyên tôi đưa ra không chỉ dựa trên sách vở chuyên môn, mà còn xuất phát từ chính trải nghiệm làm mẹ thực tế và gần gũi. Thay vì chỉ tập trung vào hành vi hay triệu chứng của trẻ, tôi còn nhìn nhận đứa trẻ như một con người trọn vẹn với tất cả tình yêu thương, đồng thời thấu cảm sâu sắc hơn với tâm trạng và góc nhìn của cha mẹ.

Bên cạnh đó, tôi còn nhận ra một sự thay đổi quan trọng khác trong tôi. Trước đây, mục tiêu chính của tôi là làm giảm triệu chứng và xử lý các vấn đề hành vi của trẻ. Nhưng từ khi trở thành mẹ, tôi bắt đầu tiếc nuối khi thấy nhiều bậc cha mẹ đánh mất “niềm vui của việc làm cha mẹ”. Vì có quá nhiều lo lắng và áp lực, cha mẹ thường bỏ lỡ những niềm vui giản dị nhưng quý giá trong quá trình nuôi dạy con, những điều mà lẽ ra cả cha mẹ và con cái đều có thể tận hưởng cùng nhau.

Chính vì vậy, mục tiêu điều trị của tôi cũng dần thay đổi. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện triệu chứng hay điều chỉnh hành vi, tôi hướng đến việc giúp cha mẹ và con cái có thể thực sự tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa bên nhau trong hành trình lớn lên của trẻ.

Những bậc cha mẹ mà tôi gặp tại phòng khám đều mang trong mình những nỗi lo riêng và đang loay hoay, mơ hồ trên hành trình nuôi dạy con cái. Ngày nào tôi cũng gặp rất nhiều gia đình, với vô vàn hoàn cảnh và vấn đề khác nhau.

Có những người mẹ kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần sau quá trình mang thai và sinh nở; có những cha mẹ đang vật lộn vì con quá khó nuôi, mỗi ngày đều là một thử thách; có những trường hợp trẻ mắc dị tật bẩm sinh hoặc chậm phát triển, và cũng có những gia đình đau lòng khi con được chẩn đoán trầm cảm, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) hay rối loạn tâm thần khác.

Là một bác sĩ, khi tiếp nhận bệnh nhân đang gặp khó khăn hoặc có vấn đề về sức khỏe, tôi thường xác định triệu chứng, làm các xét nghiệm chuẩn hóa rồi đưa ra chẩn đoán. Chuyên khoa tâm thần cũng không nằm ngoài nguyên tắc đó, bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng của trẻ và từ đó đưa ra một phác đồ điều trị phù hợp theo hướng chuẩn hóa.

Dĩ nhiên, ngay cả với những trường hợp phổ biến, việc này cũng không hề đơn giản. Bác sĩ điều trị, cha mẹ và cả đứa trẻ đều cần phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, với những trường hợp mà nguyên nhân khiến trẻ mệt mỏi đã được xác định rõ thì hướng điều trị trong tương lai phần nào đã được vạch ra. Dù khó khăn nhưng ít nhất đã có một “câu trả lời” để làm điểm tựa, và nếu kiên trì thực hiện theo thì việc cải thiện là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, những lo lắng của các bậc phụ huynh mà tôi gặp tại phòng khám hay trong các buổi giảng dạy ngày càng trở nên đa dạng và vượt xa khỏi phạm vi các trường hợp bệnh lý thường thấy trong giáo trình. Lý do và mục đích họ tìm đến tôi cũng đã khác trước rất nhiều.

Bên cạnh mong muốn con nhanh lớn, ăn ngoan và ít ốm đau, ngày càng có nhiều phụ huynh quan tâm đến việc làm thế nào để nâng cao sức khỏe tinh thần, giúp con có một tâm hồn khỏe mạnh, biết yêu thương và trân trọng bản thân. Nếu trước đây họ tìm đến tôi chỉ vì con bị bệnh hoặc có vấn đề nào đó thì nay họ đến vì một mục tiêu cao hơn: hỗ trợ con phát triển tinh thần một cách lành mạnh và nuôi dưỡng lòng tự tôn trong con.

Xã hội của chúng ta đang chuyển mình sang một giai đoạn mà việc chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở điều trị thể chất hay tinh thần, mà còn bao gồm cả phòng ngừa và nuôi dưỡng toàn diện, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mỗi cá nhân.

Park So young/ Thái Hà Books & NXB Công Thương

Làm cha mẹ Tuổi dậy thì Phòng khám Làm cha mẹ Tâm thần Tâm lý

    Đọc tiếp

    Ren luyen de con co tam hon vung vang hinh anh

    Rèn luyện để con có tâm hồn vững vàng

    21:46 4/2/2026 21:46 4/2/2026

    0

    Trong hành trình nuôi dưỡng con trẻ, ngoài chăm chút về thể chất, việc bồi đắp tâm hồn rất quan trọng. Cha mẹ hãy trò chuyện, tương tác với trẻ để hiểu con và yêu con đúng cách.

    Tham vong 'tai sinh' nguoi da chet hinh anh

    Tham vọng 'tái sinh' người đã chết

    15 phút trước 22:09 6/2/2026

    0

    Các cơ thể nhân bản phần lớn sẽ tồn tại trong thực tế ảo hoặc thực tế tăng cường, nhưng những cơ thể hiện thực (tức người máy giống thật) cũng sẽ khả thi nhờ công nghệ nano vào cuối những năm 2030.

    Tet tren nhung trang bao Xuan hinh anh

    Tết trên những trang báo Xuân

    44 phút trước 21:40 6/2/2026

    0

    Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng trăm bìa báo Xuân tiêu biểu qua nhiều thời kỳ vừa được giới thiệu tại các không gian trưng bày ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý