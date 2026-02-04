Rèn luyện để con có tâm hồn vững vàng

Trong hành trình nuôi dưỡng con trẻ, ngoài chăm chút về thể chất, việc bồi đắp tâm hồn rất quan trọng. Cha mẹ hãy trò chuyện, tương tác với trẻ để hiểu con và yêu con đúng cách.

Cha mẹ hãy thường xuyên trò chuyện với con để hiểu trẻ hơn, giúp trẻ có tâm hồn vững vàng. Ảnh minh họa: M&C.

Trong suốt 14 năm qua, với vai trò là bác sĩ chuyên khoa tâm thần và đặc biệt là chuyên gia tâm thần nhi, có một điều luôn khiến tôi trăn trở khi tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh và trẻ em. Những khó khăn về kinh tế, mức độ nghiêm trọng của bệnh tật hay hoàn cảnh sống bên ngoài đều có thể khiến trẻ tổn thương và đặt chúng vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điều quan trọng nhất giúp trẻ vượt qua những thử thách ấy lại nằm ở sự vững vàng trong tâm hồn.

Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp trẻ mắc cùng một căn bệnh, nhưng kết quả điều trị và khả năng hồi phục lại rất khác nhau, tất cả tùy thuộc vào nội lực tinh thần mà các em có được. Những đứa trẻ giàu tâm hồn luôn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc, dù đang sống trong hoàn cảnh nào.

Bởi bên trong các em luôn tồn tại một nguồn lực nội tại, giúp các em đối mặt và vượt qua thử thách, khó khăn.

Hạnh phúc không tự nhiên mà có, mà được hình thành qua một quá trình nỗ lực và rèn luyện không ngừng. Tâm hồn cũng giống như cơ bắp: Càng được sử dụng và rèn giũa, nó càng trở nên mạnh mẽ và bền bỉ. Ngược lại, có rất nhiều trường hợp trẻ em lớn lên trong tình trạng thiếu thốn về mặt tình cảm và mang trong mình một niềm tin mong manh vào cuộc sống. Những tâm hồn non nớt và trống rỗng ấy thường không có nền tảng tinh thần vững chắc.

Và khi những đứa trẻ này lớn lên, lập gia đình và trở thành cha mẹ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trên thực tế, khi quan sát các gia đình có mối quan hệ cha mẹ và con cái thiếu gắn bó, ta thường thấy một điểm chung: chính những người làm cha mẹ ấy từng là những đứa trẻ không nhận được tình yêu thương và sự kết nối từ gia đình mình.

Dạo gần đây, nhiều bậc cha mẹ bắt đầu quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống tinh thần của con cái. Họ không chỉ mong con phát triển khỏe mạnh về thể chất, mà còn có một tâm hồn lành mạnh, vững vàng. Vì vậy, cha mẹ đã dành nhiều tâm sức để nuôi dưỡng lòng tự tôn và cảm xúc tích cực cho con. Nhưng dù đã nỗ lực rất nhiều, kết quả đôi khi lại hoàn toàn trái ngược: tâm hồn trẻ vẫn đầy tổn thương và mỏi mệt. Vậy, sai lầm nằm ở đâu?

Tôi cho rằng, vấn đề lớn nhất nằm ở sự sai lệch trong cách thể hiện yêu thương. Cụ thể, cha mẹ đang thể hiện tình yêu và sự quan tâm không đúng theo cách trẻ mong muốn.

Những bậc cha mẹ tiếp xúc với quá nhiều thông tin, kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con thường mang trong mình những nỗi lo: “Không biết con mình có vấn đề gì không?”, “Liệu mình đã làm đủ tốt cho con chưa?” Chính những suy nghĩ đầy áp lực và hoài nghi ấy khiến họ dần mất đi sự tự tin trong hành trình làm cha mẹ. Hệ quả là tình cảm giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa cách, khiến sự kết nối bằng tình yêu thương chân thành trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy, và từ đó, tôi nghĩ rằng cần có một cuốn sách giống như chiếc la bàn giúp định hướng việc nuôi dạy con và cung cấp những thông tin đúng đắn, đáng tin cậy. Cuốn sách này chính là kết quả của những trăn trở kéo dài trong tôi, được viết nên bằng cả sự chân thành.

Cha mẹ nào cũng mong con mình học giỏi, vào được một trường đại học danh tiếng và sống một cuộc đời không phải lo lắng về tiền bạc mà cuộc sống thực tế thì luôn có những giới hạn. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, cha mẹ vẫn có thể để lại cho con một di sản quý giá về mặt tinh thần, đó là nuôi dưỡng con trở thành một đứa trẻ “giàu tâm hồn”.

Việc nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú và vững vàng cho con không hề phức tạp, mà hoàn toàn có thể thực hiện được qua những khoảnh khắc bình dị trong đời sống hàng ngày. Chỉ cần cha mẹ biết trân trọng và tận dụng tốt những khoảnh khắc nhỏ bé bên con thì từng ngày ta có thể giúp con xây dựng một trái tim kiên cường và đầy yêu thương.