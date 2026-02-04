Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Một đứa trẻ giàu tâm hồn sẽ trưởng thành như thế nào?

Cuốn sách mở ra một định nghĩa mới về sự "giàu có" của một đứa trẻ. Đó không phải là bảng thành tích rực rỡ hay những kỹ năng ưu việt, mà là sự giàu có trong tâm hồn, một loại nội lực bền bỉ giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và vững vàng trước mọi biến động của cuộc đời. Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai đang làm cha mẹ, mà còn cho những ai muốn nuôi dưỡng lại "đứa trẻ" bên trong mình.

Xuất bản

Rèn luyện để con có tâm hồn vững vàng

  • Thứ tư, 4/2/2026 21:46 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Trong hành trình nuôi dưỡng con trẻ, ngoài chăm chút về thể chất, việc bồi đắp tâm hồn rất quan trọng. Cha mẹ hãy trò chuyện, tương tác với trẻ để hiểu con và yêu con đúng cách.

Tam hon anh 1

Cha mẹ hãy thường xuyên trò chuyện với con để hiểu trẻ hơn, giúp trẻ có tâm hồn vững vàng. Ảnh minh họa: M&C.

Trong suốt 14 năm qua, với vai trò là bác sĩ chuyên khoa tâm thần và đặc biệt là chuyên gia tâm thần nhi, có một điều luôn khiến tôi trăn trở khi tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh và trẻ em. Những khó khăn về kinh tế, mức độ nghiêm trọng của bệnh tật hay hoàn cảnh sống bên ngoài đều có thể khiến trẻ tổn thương và đặt chúng vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điều quan trọng nhất giúp trẻ vượt qua những thử thách ấy lại nằm ở sự vững vàng trong tâm hồn.

Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp trẻ mắc cùng một căn bệnh, nhưng kết quả điều trị và khả năng hồi phục lại rất khác nhau, tất cả tùy thuộc vào nội lực tinh thần mà các em có được. Những đứa trẻ giàu tâm hồn luôn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc, dù đang sống trong hoàn cảnh nào.

Bởi bên trong các em luôn tồn tại một nguồn lực nội tại, giúp các em đối mặt và vượt qua thử thách, khó khăn.

Hạnh phúc không tự nhiên mà có, mà được hình thành qua một quá trình nỗ lực và rèn luyện không ngừng. Tâm hồn cũng giống như cơ bắp: Càng được sử dụng và rèn giũa, nó càng trở nên mạnh mẽ và bền bỉ. Ngược lại, có rất nhiều trường hợp trẻ em lớn lên trong tình trạng thiếu thốn về mặt tình cảm và mang trong mình một niềm tin mong manh vào cuộc sống. Những tâm hồn non nớt và trống rỗng ấy thường không có nền tảng tinh thần vững chắc.

Và khi những đứa trẻ này lớn lên, lập gia đình và trở thành cha mẹ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trên thực tế, khi quan sát các gia đình có mối quan hệ cha mẹ và con cái thiếu gắn bó, ta thường thấy một điểm chung: chính những người làm cha mẹ ấy từng là những đứa trẻ không nhận được tình yêu thương và sự kết nối từ gia đình mình.

Dạo gần đây, nhiều bậc cha mẹ bắt đầu quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống tinh thần của con cái. Họ không chỉ mong con phát triển khỏe mạnh về thể chất, mà còn có một tâm hồn lành mạnh, vững vàng. Vì vậy, cha mẹ đã dành nhiều tâm sức để nuôi dưỡng lòng tự tôn và cảm xúc tích cực cho con. Nhưng dù đã nỗ lực rất nhiều, kết quả đôi khi lại hoàn toàn trái ngược: tâm hồn trẻ vẫn đầy tổn thương và mỏi mệt. Vậy, sai lầm nằm ở đâu?

Tôi cho rằng, vấn đề lớn nhất nằm ở sự sai lệch trong cách thể hiện yêu thương. Cụ thể, cha mẹ đang thể hiện tình yêu và sự quan tâm không đúng theo cách trẻ mong muốn.

Những bậc cha mẹ tiếp xúc với quá nhiều thông tin, kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con thường mang trong mình những nỗi lo: “Không biết con mình có vấn đề gì không?”, “Liệu mình đã làm đủ tốt cho con chưa?” Chính những suy nghĩ đầy áp lực và hoài nghi ấy khiến họ dần mất đi sự tự tin trong hành trình làm cha mẹ. Hệ quả là tình cảm giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa cách, khiến sự kết nối bằng tình yêu thương chân thành trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy, và từ đó, tôi nghĩ rằng cần có một cuốn sách giống như chiếc la bàn giúp định hướng việc nuôi dạy con và cung cấp những thông tin đúng đắn, đáng tin cậy. Cuốn sách này chính là kết quả của những trăn trở kéo dài trong tôi, được viết nên bằng cả sự chân thành.

Cha mẹ nào cũng mong con mình học giỏi, vào được một trường đại học danh tiếng và sống một cuộc đời không phải lo lắng về tiền bạc mà cuộc sống thực tế thì luôn có những giới hạn. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, cha mẹ vẫn có thể để lại cho con một di sản quý giá về mặt tinh thần, đó là nuôi dưỡng con trở thành một đứa trẻ “giàu tâm hồn”.

Việc nuôi dưỡng một tâm hồn phong phú và vững vàng cho con không hề phức tạp, mà hoàn toàn có thể thực hiện được qua những khoảnh khắc bình dị trong đời sống hàng ngày. Chỉ cần cha mẹ biết trân trọng và tận dụng tốt những khoảnh khắc nhỏ bé bên con thì từng ngày ta có thể giúp con xây dựng một trái tim kiên cường và đầy yêu thương.

Park So young/ Thái Hà Books & NXB Công Thương

Tâm hồn Làm cha mẹ Tâm hồn Tâm thần Vững vàng Nuôi dưỡng

    Đọc tiếp

    'Tien thoai luong nan' truoc dam me cua con hinh anh

    'Tiến thoái lưỡng nan' trước đam mê của con

    16:57 1/1/2026 16:57 1/1/2026

    0

    Khi phát hiện con cái có đam mê với một lĩnh vực nào đó, nhiều bậc phụ huynh liền rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Họ vừa muốn ủng hộ con, lại sợ dẫn chúng đi sai đường.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý