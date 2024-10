Top 10 truyện tranh Predator hấp dẫn nhất mọi thời đại

10. Batman vs. Predator. Để Predator đối đầu với một siêu anh hùng nổi tiếng không phải là một ý tưởng mới lạ nhưng theo phần lớn người hâm mộ, đứng đầu trong loạt truyện này là bộ ba tập Batman vs. Predator do Dave Gibbons viết. Sự hợp tác năm 1991 của DC và Dark Horse đã thành công rực rỡ và hai phần tiếp theo ra đời nhiều năm sau đó.