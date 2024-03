Truyện màu mới về Harry Potter ra mắt trong năm 2024

Giáng sinh tại Hogwarts là một trong những khoảnh khắc được yêu thích nhất trong cuốn tiểu thuyết gốc bán chạy của J.K Rowling, Harry Potter and the Philospher’s Stone (Harry Potter và Hòn đá phù thủy). Do vậy, ấn bản minh họa này của hoạ sĩ Ziyi Gao, tràn ngập các bức vẽ vui tươi và ấm cúng, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc lễ hội hoàn hảo cho người hâm mộ. Ảnh: wizardingworld.