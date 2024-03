Bản in thử cuốn 'Harry Potter' được bán với giá 13.900 USD

Được mua với giá chưa tới 1 USD cách đây gần 30 năm, bản in thử cuốn "Harry Potter và Hòn đá phù thủy" vừa được bán với giá ngất ngưởng.

Nhà đấu giá Anh Hanson’s cho biết hôm 26/2 rằng ấn bản này có ghi "bản in thử chưa chỉnh sửa" trên bìa. Bản in được mua vào năm 1997 từ một cửa hàng ở London cùng hai cuốn sách khác với tổng giá tiền 0,5 USD , theo New York Post.

Người bán (không tiết lộ tên) cho biết mình tiện tay mua cuốn sách về cậu bé phù thủy nổi tiếng cùng các ấn phẩm khác. Cô không để ý đến nó trong nhiều năm cho đến khi biết tin rằng một số bản in của Harry Potter được bán đấu giá với con số cao.

Jim Spencer, người đứng đầu bộ phận bán sách tại nhà đấu giá, cho biết trang tựa bên trong bản in đã ghi nhầm tên tác giả là “JA Rowling” thay vì "JK Rowling".

"Bản in này đánh dấu việc Harry Potter trở thành hiện tượng. Đây là một trong những bản in đầu tiên của tập đầu tiên Harry Potter", Jim Spencer nhận xét.

Bản in thử cuốn Harry Potter và Hòn đá phù thủy được bán với giá 13.900 USD .

Cuốn sách được bán thành công cho một người mua tư nhân tại Anh vào 28/2 với giá hơn 13.900 USD . Tính cả phí bán hàng, con số tổng cộng lên tới hơn 18.300 USD .

Đây cũng không phải lần đầu tiên một bản in của Harry Potter được bán với giá cao.

Năm 2022, một trong những bản in đầu tiên của cuốn Harry Potter và hòn đá phù thủy được đấu giá tại London, với giá khởi điểm từ 250.000 USD . Ấn bản là một trong 500 bản bìa cứng được in lần đầu vào năm 1997. Ba trăm bản trong số này đã được gửi đến các thư viện. Điều đặc biệt của ấn bản này là có chữ ký của tác giả JK. Rowling và có một số lỗi sai trong cuốn sách.

Cũng nằm trong số 500 bản bìa cứng in năm 1997, vào năm 2020, một ấn bản của cuốn sách được bán ra với giá 60.000 bảng Anh thông qua nhà trung gian Hansons Auctioneers. Chủ nhân cuốn sách khi đó mua với mục đích dạy tiếng Anh cho con trai và không nghĩ rằng sau này mình sở hữu ấn bản khan hiếm đặc biệt.