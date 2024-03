Sách của nhà văn đoạt Nobel 2023 sẽ sớm phát hành tiếng Việt

Jon Fosse là tác gia lớn tại châu Âu, Nobel Văn chương 2023 đã đưa ông đến với rộng rãi độc giả quốc tế hơn. Dự kiến tháng 4 này, sách của ông sẽ lần đầu ra mắt bạn đọc Việt Nam.

Jon Fosse. Ảnh: Dia Dipasupil.

Ngày 1/3, đơn vị phát hành Rainbow Books đã thông báo mua bản quyền thành công hai tác phẩm Aliss at the Fire (tựa Việt: Aliss bên đám lửa) và Morning and Evening (tạm dịch: Sớm mai và Chiều muộn) của tác giả đoạt giải Nobel Văn chương năm 2023 Jon Fosse. Trong đó tác phẩm Aliss at the Fire dự kiến ra mắt vào tháng 4.

Chia sẻ với Znews - Tri thức, đại diện Rainbow Books cho biết sách được dịch từ bản tiếng Anh, có đối chiếu với bản tiếng Đức và tiếng Na Uy. Dịch giả là người hâm mộ Jon Fosse kể từ khi ông còn chưa đoạt giải Nobel và đã tiến hành dịch Aliss at the Fire từ 2021. Trong suốt 3 năm qua tác phẩm đã được hiệu đính và biên tập 5-6 lần.

Hiện tại dịch giả đang tiến hành dịch Morning and Evening, hy vọng sẽ hoàn thành sớm sau 1-2 năm. Theo đó, dù là tiểu thuyết ngắn, số trang khá ít, ngôn ngữ giản dị, nhưng cách viết của Jon Fosse sử dụng bút pháp dòng ý thức khá phức tạp nên cần đầu tư kỹ lưỡng. Đại diện Rainbow Books chia sẻ rằng vì tập trung vào sách kinh điển nên đơn vị này chú trọng sự tỉ mỉ và cẩn thận trong khâu xuất bản.

Trước nay các đơn vị xuất bản vào mỗi mùa Nobel đều trông ngóng kết quả, chờ đợi Nobel "gọi tên" tác giả nhà mình đã in tác phẩm. Từng có rất nhiều tác giả Nobel Văn chương được dịch và in tại Việt Nam từ rất sớm trước khi đoạt giải, song với những tác giả còn xa lạ với bạn đọc nước nhà, đây cũng là cuộc cạnh tranh thú vị hậu mùa trao giải giữa các nhà làm sách.

Jon Fosse sinh năm 1959 tại Haugesund, trên bờ biển phía tây Na Uy. Văn nghiệp đồ sộ của ông gồm các tác phẩm viết bằng tiếng Nynorsk (tiếng Na Uy mới) đa thể loại từ kịch, thơ, tiểu thuyết, tiểu luận đến sách thiếu nhi và các bản dịch. Ông được trao giải Nobel Văn chương năm 2023 sau nhiều lần được đề cử, vì "những vở kịch và áng văn xuôi sáng tạo đã lên tiếng thay những điều không thể nói", trở thành nhà văn Na Uy thứ tư đoạt giải Nobel.

Từ lâu cái tên Jon Fosse đã không còn xa lạ với các nước châu Âu, không chỉ vì hàng loạt tác phẩm được dịch sang tiếng Anh mà hơn nữa là các vở kịch được trình diễn tại những sân khấu danh giá nhất. Tuy vậy, Nobel Văn chương 2023 đã đưa tên tuổi ông vươn xa khỏi châu lục này, thu hút chú ý của độc giả toàn cầu.