Tống Tổ Nhi lại gây tranh cãi

Tống Tổ Nhi chìm sâu vào tranh cãi vì vướng cáo buộc trốn thuế. Mới đây, người tố cáo tiếp tục đăng tải thêm thông tin mới liên quan tới nữ diễn viên.

Theo China Times, Tống Tổ Nhi chưa thể thoát khỏi tranh cãi về tin đồn trốn thuế. Người từng cáo buộc nữ diễn viên vào năm ngoái tiếp tục cung cấp thêm thông tin cho rằng trong thời gian bị điều tra, cô đã nộp bổ sung khoản tiền thuế khổng lồ. Chưa kể, Tống Tổ Nhi bị nghi ngờ kê khai chi phí y tế và chi tiêu cá nhân dưới danh nghĩa công ty.

Tống Tổ Nhi liên tiếp vướng cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Sohu.

Đầu tiên, người này tiết lộ Tống Tổ Nhi thanh toán thêm 5,62 triệu NDT, cho rằng thời điểm nộp bổ sung thuế diễn ra sau khi cô biết cuộc điều tra được mở rộng. Tiếp tục, người này cáo buộc Tống Tổ Nhi đã kê khai 270.000 NDT chi phí y tế dưới danh nghĩa của công ty để giảm số tiền thuế phải nộp.

Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả tranh luận sôi nổi trước loạt diễn biến mới. Một số người bày tỏ sự tò mò về các cuộc điều tra trước, họ còn kiểm tra website của cơ quan thuế nhưng không có thông báo về sự việc này. Số khác chỉ ra rằng nhân vật trên sử dụng địa chỉ kết nối mạng (IP) tại Mỹ, thậm chí nhắc tới nhiều cái tên khác gây khó hiểu về động cơ tố cáo.

Hơn hết, nhiều người kêu gọi bình tĩnh chờ đợi kết quả điều tra chính thức từ phía cơ quan chức năng thay vì suy đoán vô căn cứ và công kích.

Tháng 8/2024, một tài khoản đăng tải đoạn ghi âm được cho là của nhân viên thuế. Trong ghi âm, Tống Tổ Nhi được nhắc đến với nội dung trốn 1,4 triệu NDT tiền thuế bằng nhiều cách khác nhau. Do đó, cô phải nộp tổng cộng 2,71 triệu NDT, trong đó có 1,29 triệu NDT phí nộp chậm.

Tới tối cùng ngày, studio của nữ diễn viên phủ nhận việc trốn thuế: “Tống Tổ Nhi đã được cơ quan thuế xác minh là không có hành vi trốn thuế và chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Kể từ 10/2020, công ty cũ của Tống Tổ Nhi đã bàn giao một số thông tin tài chính cho studio của chúng tôi. Tống Tổ Nhi đã chủ động điều tra cẩn thận các vấn đề còn sót lại từ ban điều hành công ty cũ dưới sự hướng dẫn của đơn vị thuế. Chúng tôi tích cực tự kiểm tra, sửa lỗi. Người dùng Weibo Tiểu Yến Tiểu Tây đã đăng nội dung cố tình bóp méo sự thật, một cách ác ý, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của Tống Tổ Nhi”.

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, nổi tiếng với vai diễn Na Tra trong Bảo Liên Đăng tiền truyện. Năm 2023, cô vướng nghi vấn trốn thuế 45 triệu NDT và phải đối mặt lệnh cấm sóng. Trong đó, 5 đài truyền hình lớn xóa nội dung liên quan tới nữ diễn viên. Các phim của Tống Tổ Nhi bị tạm ngừng phát sóng.