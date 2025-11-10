Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Zelensky: 'Tôi không hề e sợ ông Trump'

  • Thứ hai, 10/11/2025 13:21 (GMT+7)
Ông Zelensky phủ nhận thông tin căng thẳng với ông Trump, đồng thời tiết lộ Vua Charles đóng vai trò quan trọng thúc giục tổng thống Mỹ ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Zelensky trong cuộc phỏng vấn với tờ Guardian. Ảnh: Guardian.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Guardian, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ông có quan hệ tốt với ông Trump và khẳng định: “Chúng ta không phải là kẻ thù của Mỹ. Chúng ta là bạn. Vậy tại sao phải sợ?”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ông Trump được bầu bởi nhân dân Mỹ và Ukraine phải tôn trọng quyết định của người dân Mỹ, tương tự như cách ông được bầu làm tổng thống bởi nhân dân Ukraine.

Ông Zelensky phủ nhận thông tin rằng ông Trump từng ném bản đồ chiến trường sang một bên trong một cuộc gặp hồi tháng 10 tại Nhà Trắng. Ông nói: “Ông ấy không ném gì cả. Tôi chắc chắn về điều đó”.

Quan hệ giữa hai bên được ông mô tả là “bình thường”, “chuyên nghiệp” và “xây dựng”.

Theo ông, trong cuộc gặp, đoàn Ukraine trình bày các biện pháp vũ khí và trừng phạt kinh tế liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine và điều kiện để Tổng thống Putin trở lại bàn đàm phán.

Đáng chú ý, ông Zelensky tiết lộ rằng Vua Charles đã đóng vai trò quan trọng phía sau hậu trường, giúp thúc giục ông Trump ủng hộ Ukraine tích cực hơn, đặc biệt sau cuộc gặp căng thẳng tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2. Trong chuyến thăm chính thức Anh hồi tháng 9, ông Trump đã có cuộc gặp riêng với nhà vua, và ông Zelensky cho rằng Vua Charles đã gửi “những tín hiệu quan trọng” tới tổng thống Mỹ.

“Ông Trump rất tôn trọng nhà vua và xem ông là người rất quan trọng”, vị Tổng thống Ukraine cho biết. “Ngài rất ủng hộ nhân dân Ukraine. Đây là một lời khen thực sự mà ông ấy hiếm khi dành cho nhiều người khác”.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Mỹ là chiến lược lâu dài, được xây dựng dựa trên giá trị chung sâu sắc.

“Mỹ là đối tác chiến lược của chúng tôi, hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Thân thiện với Nga không giải quyết được gì cho Mỹ”, ông nói.

Binh lính Ukraine nhận giải thưởng kỷ niệm ngày lính dù quốc gia tại dinh tổng thống. Ảnh: Guardian.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông có quan hệ ấm áp và liên lạc thường xuyên với Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhưng khẳng định vấn đề hỗ trợ chưa đủ không liên quan cá nhân đến nhà lãnh đạo Anh, mà xuất phát từ quyết định chiến lược của các nước đối tác.

Ông nhấn mạnh việc xây dựng mối quan hệ với ông Trump và các đối tác quốc tế vẫn được đặt ưu tiên cao, nhằm đảm bảo Ukraine luôn nhận được hỗ trợ chiến lược và chính trị từ Mỹ và các đồng minh.

Ông Zelensky cho rằng việc hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước là yếu tố then chốt trong quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động.

Cuối cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng nói về trách nhiệm lãnh đạo và lòng yêu nước: “Tôi yêu Ukraine. Không có lý do gì khác ngoài tình yêu dành cho nhân dân mình. Hiện giờ rất khó khăn, nhưng tôi muốn ở lại và bảo vệ đất nước”.

Ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, đặc biệt với Tổng thống Trump, là nền tảng để Ukraine củng cố vị thế trên trường quốc tế.

Phương Linh

xung đột Ukraine quan hệ Zelensky Trump vai trò Vua Charles chính sách Mỹ Ukraine tương lai Ukraine Donald Trump Mỹ Pháp ông Trump ông Zelensky ông Putin

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

