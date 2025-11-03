Ông Trump: Xung đột Nga-Ukraine có thể kết thúc trong vài tháng tới

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ niềm tin rằng cuộc chiến tại Ukraine có thể được giải quyết trong thời gian ngắn, có thể chỉ trong vài tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi liệu ông có thực sự tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể kết thúc “trong vòng vài tháng” hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp gọn, đầy tự tin: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được thôi”.

Ông Trump cho rằng phía Moscow đang tìm cách tái thiết lập kênh liên lạc với Washington sau nhiều năm căng thẳng. “Tôi tin rằng ông ấy - Tổng thống Nga Vladimir Putin, thực sự muốn làm ăn với Mỹ", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Đề cập đến cách tiếp cận trong chính sách đối ngoại, ông Trump nhấn mạnh rằng kinh nghiệm kinh doanh là nền tảng giúp ông đạt được kết quả trong các mối quan hệ quốc tế. “Điều đó đã hiệu quả với Ấn Độ, với Pakistan và với khoảng 60% các quốc gia khác. Tôi có thể nói rằng, nếu không có thuế quan và thương mại, tôi đã không thể đạt được những thỏa thuận đó”, ông khẳng định.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố đã “chấm dứt 8 cuộc chiến tranh” và bày tỏ niềm tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ là “cuộc chiến thứ chín” mà ông có thể đưa đến hồi kết.

“Tôi vừa giải quyết tám cuộc chiến, và cuộc thứ chín đang ở phía trước. Tôi tin rằng đó sẽ là Nga - Ukraine", Tổng thống Mỹ nói.

Trong thời gian tranh cử năm ngoái, ông Donald Trump từng tuyên bố đầy tự tin rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine chỉ trong vòng “24 giờ” sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, gần 10 tháng đã trôi qua, ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa thực hiện được mục tiêu đó. Các nỗ lực hòa đàm cho đến nay mới chỉ dừng lại ở những bước tiến mang tính biểu tượng như trao đổi tù binh, trong khi những vấn đề then chốt như ngừng bắn toàn diện và đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine vẫn chưa có bước đột phá nào đáng kể.