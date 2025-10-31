Mỹ hủy thượng đỉnh Trump-Putin do Nga yêu cầu cứng rắn về Ukraine

Mỹ đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Trump-Putin dự kiến diễn ra tại Budapest, sau khi Moskva gửi một bản ghi nhớ cho Washington tái khẳng định các yêu cầu cứng rắn về Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN.

Financial Times đưa tin theo các nguồn tin am hiểu sự việc, Mỹ đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra tại Budapest, sau khi Moskva gửi một bản ghi nhớ cho Washington tái khẳng định các yêu cầu cứng rắn về Ukraine.

Đầu tháng này, ông Trump và ông Putin đã nhất trí qua điện thoại về việc gặp nhau tại thủ đô Hungary để thảo luận chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Vài ngày sau, Bộ Ngoại giao Nga chuyển cho Washington một bản ghi nhớ nhấn mạnh các điều kiện mà ông Putin gọi là “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột kéo dài ba năm rưỡi, bao gồm việc Ukraine phải nhượng lãnh thổ, cắt giảm mạnh lực lượng vũ trang và cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Sau đó, Washington quyết định hủy thượng đỉnh, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo nguồn tin, ông Rubio đã báo cáo với Tổng thống Trump rằng Moskva “không thể hiện thiện chí đàm phán,” và ông Trump “không hài lòng với lập trường của họ."

Quyết định này đánh dấu sự đảo chiều trong chính sách của Mỹ chỉ chưa đầy một tuần sau khi ông Trump dường như có xu hướng nghiêng về phía Nga, trong đó có việc từ bỏ ý định cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Các quan chức Mỹ bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được tiến triển nếu Moskva không thay đổi lập trường, đặc biệt sau khi ông Lavrov đưa ra những tuyên bố cứng rắn, lặp lại cáo buộc vô căn cứ rằng Ukraine “bị phátxít chi phối” trong cuộc gặp ngắn với ông Rubio tại New York hồi tháng Chín.

Theo nguồn tin, ông Trump vẫn sẵn sàng gặp phía Nga “vào thời gian và ở địa điểm mà ông cho rằng có thể đạt tiến triển."

Mặc dù ông Trump mô tả cuộc điện đàm ngày 16/10 với ông Putin là “rất hiệu quả,” song nhà lãnh đạo Mỹ được cho là đã khó chịu khi ông Putin khoe về “những thành công trên chiến trường” của Nga gần thành phố Kupiansk và sông Oskil ở miền Đông Ukraine.

Trong cuộc gặp hôm sau tại Nhà Trắng, ông Trump đã thúc ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhượng bộ Nga, thậm chí ném bản đồ Ukraine xuống bàn, nói rằng ông “phát ngán vì chúng."

Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tiến vào Kupiansk, trong khi ông Zelensky thừa nhận tình hình “vẫn khó khăn” song tuyên bố các lực lượng Ukraine “đã giành được nhiều quyền kiểm soát hơn” và sẽ tiếp tục phòng thủ.

Sau khi hủy thượng đỉnh Budapest, ông Trump lại gia tăng sức ép lên Moskva, áp đặt trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Nga và chỉ trích ông Putin vì tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân thay vì theo đuổi đàm phán hòa bình.