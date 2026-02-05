Tổng thống Trump tiết lộ nội dung điện đàm với Chủ tịch Tập

Tối 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa hoàn tất một cuộc điện đàm rất tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong bài viết đăng trên Truth Social tối 4/2/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa hoàn tất một cuộc điện đàm rất tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Tổng thống Trump, đây là một cuộc gọi dài và toàn diện, trong đó hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm thương mại, quân sự, chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của nhà lãnh đạo Mỹ vào tháng 4, vấn đề Đài Loan, xung đột Nga - Ukraine, tình hình hiện nay với Iran.

Trong điện đàm, Tổng thống Trump cho biết, hai bên còn thảo luận việc Trung Quốc mua dầu mỏ và khí đốt từ Mỹ, việc Trung Quốc cân nhắc mua thêm các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm nâng lượng đậu tương lên 20 triệu tấn cho niên vụ hiện tại, việc giao động cơ máy bay, cùng rất nhiều chủ đề khác.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh tất cả các vấn đề hai bên thảo luận đều rất tích cực, đồng thời cho biết quan hệ với Trung Quốc, cũng như mối quan hệ cá nhân giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc là cực kỳ tốt đẹp, cả hai đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc duy trì điều đó.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm tới nay Bắc Kinh vẫn chưa công bố thêm chi tiết về nội dung cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, cuộc điện đàm này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc có cuộc gọi trực tuyến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Đây là những cuộc điện đàm đầu tiên trong năm nay của ông Tập với cả ông Putin và ông Trump.

Các cuộc trao đổi của ông Tập với lãnh đạo Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, đồng thời các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine đang được thúc đẩy, khi vòng đàm phán ba bên giai đoạn hai giữa Kyiv, Moskva và Washington bắt đầu tại thủ đô Abu Dahbi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào ngày 4/ 2.

Phát biểu trong cuộc hội đàm trực tuyến với nhà lãnh đạo Liên bang Nga, ông Tập nói: “Với tư cách là các cường quốc lớn có trách nhiệm và là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc và Liên bang Nga có nghĩa vụ cùng nhau huy động nỗ lực toàn cầu để kiên định bảo vệ công bằng và chính nghĩa, kiên định bảo vệ những thành quả chiến thắng của Thế chiến II, kiên định gìn giữ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm và các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời cùng nhau duy trì ổn định chiến lược toàn cầu”.

Trong khi quan hệ giữa Trung Quốc và Liên bang Nga đã tăng cường trong những năm gần đây, với kim ngạch thương mại đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm ngoái, thì quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington cũng đã có dấu hiệu ổn định trở lại sau khi ông Tập và ông Trump gặp nhau vào cuối năm ngoái tại Hàn Quốc.