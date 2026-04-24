Tổng thống Trump: Thế giới đang biến thành 'sòng bạc'

Quân đội Mỹ ngày 23/4 cho biết tàu sân bay USS George H.W. Bush đã hiện diện tại khu vực Trung Đông, nâng tổng số tàu sân bay Mỹ hoạt động tại đây lên ba chiếc.

Cận cảnh Iran bắt tàu ở eo Hormuz Truyền hình nhà nước Iran ngày 23/4 phát sóng đoạn video được cho là ghi lại cảnh binh sĩ vũ trang tiếp cận và lên kiểm soát hai tàu container tại eo biển Hormuz. Hình ảnh cho thấy các xuồng cao tốc treo cờ Iran áp sát mục tiêu trên biển, trong khi binh sĩ mang theo súng tiến lên boong tàu để khống chế.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, con tàu đang hoạt động tại Ấn Độ Dương, trong khu vực trách nhiệm của CENTCOM. Hình ảnh được công bố cho thấy boong tàu dày đặc máy bay chiến đấu, phản ánh mức độ triển khai lực lượng quy mô lớn của Mỹ tại khu vực.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không chịu bất kỳ áp lực nào trong việc nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran, đồng thời cảnh báo Tehran đang đối mặt với "đồng hồ đếm ngược" trước những tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Trên mạng xã hội, ông viết: "Tôi có tất cả thời gian trên thế giới, nhưng Iran thì không - đồng hồ đang đếm ngược!".

Theo CNN, Mỹ sẽ thiết lập một thời hạn cụ thể để buộc Iran đưa các cuộc đàm phán trở lại đúng hướng. Ông Trump nhấn mạnh quân đội Iran đã bị tiêu diệt, bộ máy lãnh đạo bị xóa sổ và lệnh phong tỏa đường biển đang được thực thi "kín kẽ và mạnh mẽ". Tổng thống Mỹ tuyên bố tình hình của đối phương "sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn".

Lãnh tụ Tối cao Iran: Sự đoàn kết dân tộc đã làm rạn nứt hàng ngũ đối phương

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X hôm 23/4, ông Mojtaba Khamenei ca ngợi sự đoàn kết phi thường của người dân Iran là nhân tố quyết định gây ra "sự rạn nứt đáng kể" trong hàng ngũ đối thủ.

Sự vắng mặt của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn là một dấu hỏi đối với giới quan sát quốc tế. Ảnh: Reuters.

Ông nhấn mạnh rằng nỗ lực làm suy yếu đất nước từ bên ngoài đã thất bại trước sự đồng lòng chưa từng có của dân tộc.

"Ân huệ thiêng liêng này cần được đền đáp bằng những hành động cụ thể, điều sẽ khiến đối thủ trở nên thảm hại và suy yếu hơn", lãnh đạo Iran khẳng định.

Bên cạnh việc củng cố tinh thần, Lãnh tụ Tối cao cũng đưa ra lời cảnh báo sắc lạnh về các chiến dịch truyền thông của đối phương. Ông cho rằng các thế lực thù địch đang nhắm vào tâm lý người dân để phá hoại an ninh quốc gia và mong chờ sự lơ là của chính quyền để hiện thực hóa các "âm mưu đen tối".

Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Hãng tin Fars cho biết Iran đã lập danh sách mục tiêu đáp trả Mỹ và Israel theo nguyên tắc có đi có lại. Nếu hạ tầng năng lượng bị tấn công, Tehran sẽ nhắm vào nhà máy điện của đối phương và đồng minh khu vực.

Trước lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, Iran đe dọa đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb và rải thủy lôi tại Hormuz.

Về chiến dịch mặt đất, Tehran sẵn sàng huy động lực lượng ủy nhiệm để chiếm các căn cứ Mỹ. Hiện IRGC đã triển khai khí tài không người lái tại đảo Farur để đối phó. Iran tuyên bố chỉ đàm phán nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải.

Theo TASS, Đại sứ Iran tại Nga, ông Kazem Jalali, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào với phía Mỹ cũng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về tính bền vững và sự tôn trọng quyền lợi của Tehran.

"Nếu họ muốn chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng ứng chiến. Nếu có đàm phán, các cuộc thảo luận phải dựa trên sự công bằng và hướng tới mục tiêu thiết lập hòa bình lâu dài, thừa nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường thiệt hại và đi kèm các cam kết đảm bảo ngăn chặn hành vi xâm lược tái diễn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẵn sàng đàm phán".

Tổng thống Trump: Thế giới đang biến thành 'sòng bạc'

Ngày 23/4, Tổng thống Donald Trump bày tỏ lo ngại trước xu hướng đặt cược vào các sự kiện địa chính trị đang gia tăng, nhận định rằng thế giới hiện nay "đã trở thành một kiểu sòng bạc".

Liên quan đến vụ bắt giữ một binh sĩ đặc nhiệm Mỹ với cáo buộc cá cược trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ông Trump cho biết chưa nắm rõ chi tiết nhưng sẽ tiến hành xem xét vụ việc.

Ông so sánh hành vi này với bê bối của huyền thoại bóng chày Pete Rose - người bị cấm thi đấu chuyên nghiệp vì đặt cược vào chính đội bóng của mình: "Việc đó không khác gì Pete Rose đặt cược cho đội nhà".

Khi được hỏi về tình trạng cá cược liên quan đến cuộc chiến với Iran, Tổng thống Mỹ khẳng định đây là một vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu.

"Thật đáng tiếc khi toàn thế giới đang dần biến thành một sòng bạc. Hoạt động đặt cược này đang diễn ra ở khắp mọi nơi", ông Trump nhấn mạnh và khẳng định bản thân hoàn toàn không hài lòng với thực trạng này.

Đặc nhiệm Mỹ bị bắt vì trục lợi 400.000 USD từ chiến dịch bắt giữ ông Maduro

Một Thượng sĩ đặc nhiệm Mỹ vừa bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc sử dụng thông tin mật để đặt cược vào chính chiến dịch quân sự mà mình tham gia, thu lợi bất chính 400.000 USD .

Theo cáo trạng công bố ngày 23/4, Thượng sĩ Gannon Ken Van Dyke, quân nhân tại ngũ đóng quân tại Fort Bragg, đã mở tài khoản trên nền tảng dự báo Polymarket vào cuối tháng 12/2025.

Van Dyke bị cáo buộc sử dụng quyền tiếp cận thông tin mật về Chiến dịch Absolute Resolve (Quyết tâm Tuyệt đối) để đặt cược 32.000 USD vào cửa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sẽ bị lật đổ trước tháng 1/2026.

Dù đây là một kèo đặt cược có tỷ lệ thắng rất thấp trên thị trường, Van Dyke đã thắng lớn khi quân đội Mỹ thực hiện cuộc đột kích xuyên đêm tại Caracas, dẫn độ ông Maduro về New York vào ngày 5/1/2026.

Van Dyke thực hiện tổng cộng 13 lệnh đặt cược, lệnh cuối cùng chỉ cách thời điểm đột kích vài giờ.

Sau khi thắng 400.000 USD , đối tượng đã chuyển tiền vào một kho lưu trữ tiền điện tử ở nước ngoài, sau đó mới gửi vào tài khoản môi giới trực tuyến nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Hồ sơ tòa án lưu giữ hình ảnh Van Dyke mặc quân phục, tay cầm súng trên boong tàu vào thời điểm đặt lệnh cược cuối cùng. Hiện Van Dyke đối mặt với 5 cáo buộc hình sự, bao gồm trộm cắp thông tin chính phủ, gian lận và sử dụng sai mục đích tài liệu mật.

Tổng thống Trump nói về khả năng tấn công hạt nhân Iran

Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu Iran trên Ấn Độ Dương Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và lên tàu một con tàu chở dầu có liên quan đến Iran trên vùng biển Ấn Độ Dương, sau khi Washington cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các phương tiện bị nghi hỗ trợ Tehran tại vùng biển quốc tế.

Tại Phòng Bầu dục hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran. Khi được phóng viên hỏi về việc liệu có cân nhắc triển khai loại vũ khí này hay không, ông Trump trả lời thẳng thừng: “Không”.

Tổng thống Mỹ gọi đây là một “câu hỏi ngớ ngẩn” và nhấn mạnh rằng Mỹ đã “tàn phá” Iran mà không cần đến sự can thiệp của kho vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố này nhằm làm rõ phát ngôn gây tranh cãi cách đây hai tuần, khi ông đe dọa “cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay” nếu Tehran không đồng ý thỏa thuận. Sau lời đe dọa đó, Mỹ và Iran đã đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Dù loại trừ phương án hạt nhân, ông Trump vẫn duy trì lập trường quân sự cứng rắn tại eo biển Hormuz. Ông đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ “nổ súng tiêu diệt” bất kỳ tàu thuyền nào của Iran có hành vi rải thủy lôi nhằm phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Trump từ chối đưa ra mốc thời gian kết thúc chiến tranh với Iran: “Đừng giục tôi”

Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối đưa ra thời hạn cụ thể cho việc chấm dứt cuộc chiến với Iran. Trước sức ép từ giới truyền thông về một lộ trình rõ ràng, ông thẳng thừng tuyên bố: “Đừng giục tôi”.

Để biện minh cho quan điểm này, ông dẫn chứng các cuộc xung đột trong lịch sử: “Mỹ từng ở Iraq trong rất nhiều năm. Thậm chí trong Thế chiến II, chúng ta cũng mất gần 5 năm”.

Tổng thống Mỹ nhận định lệnh ngừng bắn hiện tại là tín hiệu khả quan cho các cuộc thương lượng, đồng thời cho rằng Iran đang thực sự muốn đạt được một thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông đánh giá nội bộ Tehran đang trong tình trạng “hỗn loạn” và thiếu hụt vai trò lãnh đạo rõ ràng. “Chúng tôi muốn dành cho họ cơ hội để giải quyết những bất ổn đó”, ông Trump nói thêm.

Bất chấp dự kiến ban đầu về một chiến dịch kéo dài 4 đến 6 tuần, ông Trump khẳng định bản thân không chịu áp lực phải kết thúc cuộc chiến sớm. Theo ông, thực tế Iran mới là bên đang gặp nguy khốn do lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ khiến hoạt động xuất khẩu dầu bị tê liệt.

“Tôi không muốn tự gây áp lực cho mình. Các bạn biết ai mới là người đang chịu áp lực không? Chính là Iran. Nếu không thể lưu thông dầu mỏ, toàn bộ hạ tầng dầu khí của họ sẽ sụp đổ”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Đại sứ Israel tại LHQ: Lệnh ngừng bắn ở Lebanon "không đảm bảo 100%"

Mặc dù các bên vừa đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng, đại diện phía Israel vẫn bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về khả năng thực thi thỏa thuận của chính phủ Lebanon trước tầm ảnh hưởng của Hezbollah.

Phát biểu trên đài CNN, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon thẳng thắn nhận định rằng lệnh ngừng bắn hiện tại vẫn đang trong tình trạng bấp bênh. Ông đặt dấu hỏi lớn về năng lực của quân đội chính quy Lebanon trong việc kiểm soát khu vực phía Nam - nơi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đang hoạt động mạnh mẽ.

"Tôi phải thành thực rằng chính phủ Lebanon không có quyền kiểm soát đối với Hezbollah. Lực lượng này vẫn đang phóng tên lửa nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn", ông Danon cho biết. Đại sứ Israel khẳng định Tel Aviv sẽ không ngồi yên trước các hành động khiêu khích.

Ông nhấn mạnh rằng Israel buộc phải trả đũa mọi mối đe dọa để bảo vệ an ninh quốc gia, bất chấp sự tồn tại của thỏa thuận trên giấy tờ. Dù thừa nhận thỏa thuận mới đạt được tại Nhà Trắng có nhiều điểm tiến bộ và khả quan hơn so với các thỏa thuận trước đây, ông Danon vẫn nhấn mạnh: "Nó không đảm bảo 100%. Tôi hy vọng sẽ thấy quân đội Lebanon thực sự có khả năng thực thi và áp đặt lệnh ngừng bắn này trên thực địa".

Lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon được gia hạn thêm 3 tuần

Sau cuộc gặp giữa đại diện Israel và Lebanon tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn tại Lebanon đã chính thức được gia hạn thêm ba tuần.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đánh giá cuộc gặp diễn ra thành công và khẳng định: “Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp quốc gia này tự bảo vệ trước Hezbollah”.

Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, được công bố vào tuần trước, vốn chỉ có hiệu lực trong vòng 10 ngày. Việc gia hạn này nằm trong nỗ lực của ông Trump nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa hai quốc gia đã ở trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1948.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông mong muốn sớm được đón tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Washington trong thời gian tới để tiếp tục tiến trình đàm phán.

Ông Trump: Vật liệu trên tàu Trung Quốc bị Mỹ bắt giữ là tài liệu "tối mật"

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không thể tiết lộ chi tiết về các vật liệu được tìm thấy trên con tàu bị chặn khi đang hành trình từ Trung Quốc đến Iran vào đầu tuần này.

"Đúng vậy, có nhiều thứ ở trong đó, nhưng chúng là tối mật", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, đồng thời cho biết thêm: "Chúng tôi đã thu giữ được rất nhiều thứ".

Lực lượng Mỹ tuần tra trên Biển Ả Rập gần tàu M/V Touska treo cờ Iran vào ngày 20/4. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tổng thống Trump ra lệnh tiêu diệt tàu rải mìn tại eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho Hải quân Mỹ nổ súng vào bất kỳ tàu Iran nào thực hiện hành vi rải mìn tại eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội ngày 23/4, ông Trump nêu rõ: “Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn và tiêu diệt bất kỳ con tàu nào, dù là tàu nhỏ, đang rải mìn tại vùng biển thuộc eo biển Hormuz. Tuyệt đối không được do dự. Toàn bộ 159 tàu hải quân của họ hiện đều đã nằm dưới đáy biển”.

Song song với mệnh lệnh tác chiến, ông Trump chỉ thị đẩy mạnh hoạt động rà phá mìn: “Các tàu quét mìn của chúng ta đang làm sạch eo biển ngay lúc này. Tôi ra lệnh tiếp tục hoạt động đó với cường độ gấp ba lần”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đàm phán để duy trì lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz trước sức ép kinh tế toàn cầu gia tăng.

Dù ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhiều lần khẳng định lực lượng hải quân Iran gồm khoảng 150 tàu đã bị xóa sổ, các báo cáo từ CNN cho thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn duy trì các đội tàu nhỏ tiềm ẩn rủi ro.

Mỹ tiếp tục đổ bộ bắt tàu hàng tại Ấn Độ Dương

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo vừa tiến hành kiểm tra tàu không quốc tịch Majestic X tại Ấn Độ Dương vào đêm qua, theo CNN.

Trên mạng xã hội X, phía Mỹ khẳng định sẽ duy trì các hoạt động thực thi pháp luật hàng hải trên toàn cầu nhằm triệt phá các mạng lưới hỗ trợ vật chất cho Tehran. Đây là vụ can thiệp thứ hai trong tuần, sau trường hợp của tàu M/T Tifani cũng với cáo buộc tương tự.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh hải phận quốc tế không phải là nơi trú ẩn cho các phương tiện vi phạm lệnh trừng phạt. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran, quân đội Mỹ đến nay đã buộc 31 tàu phải quay đầu. Các chuyên gia nhận định việc thực hiện ngăn chặn tại vùng biển mở giúp Hải quân Mỹ đảm bảo tính an toàn và hiệu quả tác chiến cao hơn.

Mỹ điều thêm hàng nghìn quân đến gần Iran

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng nhóm tác chiến gồm 3 tàu khu trục và khoảng 5.000 binh sĩ đang tiến về Trung Đông

Lực lượng này sẽ hội quân với hơn 50.000 quân và ít nhất 24 tàu chiến hiện có, tạo nên sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực kể từ năm 2003. Đáng chú ý, một bộ phận binh sĩ đã được huấn luyện chuyên biệt để kiểm soát lãnh thổ đối phương.

Động thái tăng quân diễn ra ngay cả khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn ngừng bắn với Iran theo đề nghị của Pakistan để chờ tiến triển đàm phán. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ việc đối thoại dưới sức ép quân sự và cáo buộc đây là chiêu bài câu giờ nhằm chuẩn bị cho một cuộc tập kích bất ngờ.

Thủy quân lục chiến Mỹ đu dây đổ bộ từ trực thăng xuống tàu Iran Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ rời tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli bằng trực thăng, bay qua biển Ả Rập để tiếp cận tàu Touska của Iran. Lính Mỹ đu dây đổ bộ xuống tàu vào ngày 19/4, sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance vô hiệu hóa hệ thống động lực của tàu Touska. Tàu Touska đã không tuân thủ các cảnh báo từ lực lượng Mỹ trong suốt 6 giờ.