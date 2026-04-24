Tổng thống Trump nói về khả năng tấn công hạt nhân Iran

Tổng thống Donald Trump đã loại trừ khả năng tấn công hạt nhân Iran, ra lệnh cho Hải quân Mỹ nổ súng vào bất kỳ tàu Iran nào thực hiện hành vi rải mìn tại eo biển Hormuz.

Tại Phòng Bầu dục hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran. Khi được phóng viên hỏi về việc liệu có cân nhắc triển khai loại vũ khí này hay không, ông Trump trả lời thẳng thừng: “Không”.

Tổng thống Mỹ gọi đây là một “câu hỏi ngớ ngẩn” và nhấn mạnh rằng Mỹ đã “tàn phá” Iran mà không cần đến sự can thiệp của kho vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố này nhằm làm rõ phát ngôn gây tranh cãi cách đây hai tuần, khi ông đe dọa “cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay” nếu Tehran không đồng ý thỏa thuận. Sau lời đe dọa đó, Mỹ và Iran đã đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Dù loại trừ phương án hạt nhân, ông Trump vẫn duy trì lập trường quân sự cứng rắn tại eo biển Hormuz. Ông đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ “nổ súng tiêu diệt” bất kỳ tàu thuyền nào của Iran có hành vi rải thủy lôi nhằm phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Trump từ chối đưa ra mốc thời gian kết thúc chiến tranh với Iran: “Đừng giục tôi”

Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối đưa ra thời hạn cụ thể cho việc chấm dứt cuộc chiến với Iran. Trước sức ép từ giới truyền thông về một lộ trình rõ ràng, ông thẳng thừng tuyên bố: “Đừng giục tôi”.

Để biện minh cho quan điểm này, ông dẫn chứng các cuộc xung đột trong lịch sử: “Mỹ từng ở Iraq trong rất nhiều năm. Thậm chí trong Thế chiến II, chúng ta cũng mất gần 5 năm”.

Tổng thống Mỹ nhận định lệnh ngừng bắn hiện tại là tín hiệu khả quan cho các cuộc thương lượng, đồng thời cho rằng Iran đang thực sự muốn đạt được một thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông đánh giá nội bộ Tehran đang trong tình trạng “hỗn loạn” và thiếu hụt vai trò lãnh đạo rõ ràng. “Chúng tôi muốn dành cho họ cơ hội để giải quyết những bất ổn đó”, ông Trump nói thêm.

Bất chấp dự kiến ban đầu về một chiến dịch kéo dài 4 đến 6 tuần, ông Trump khẳng định bản thân không chịu áp lực phải kết thúc cuộc chiến sớm. Theo ông, thực tế Iran mới là bên đang gặp nguy khốn do lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ khiến hoạt động xuất khẩu dầu bị tê liệt.

“Tôi không muốn tự gây áp lực cho mình. Các bạn biết ai mới là người đang chịu áp lực không? Chính là Iran. Nếu không thể lưu thông dầu mỏ, toàn bộ hạ tầng dầu khí của họ sẽ sụp đổ”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon được gia hạn thêm 3 tuần

Sau cuộc gặp giữa đại diện Israel và Lebanon tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn tại Lebanon đã chính thức được gia hạn thêm ba tuần.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đánh giá cuộc gặp diễn ra thành công và khẳng định: “Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp quốc gia này tự bảo vệ trước Hezbollah”.

Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, được công bố vào tuần trước, vốn chỉ có hiệu lực trong vòng 10 ngày. Việc gia hạn này nằm trong nỗ lực của ông Trump nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa hai quốc gia đã ở trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1948.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông mong muốn sớm được đón tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Washington trong thời gian tới để tiếp tục tiến trình đàm phán.

Ông Trump: Vật liệu trên tàu Trung Quốc bị Mỹ bắt giữ là tài liệu "tối mật"

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không thể tiết lộ chi tiết về các vật liệu được tìm thấy trên con tàu bị chặn khi đang hành trình từ Trung Quốc đến Iran vào đầu tuần này.

"Đúng vậy, có nhiều thứ ở trong đó, nhưng chúng là tối mật", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, đồng thời cho biết thêm: "Chúng tôi đã thu giữ được rất nhiều thứ".

Lực lượng Mỹ tuần tra trên Biển Ả Rập gần tàu M/V Touska treo cờ Iran vào ngày 20/4. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tổng thống Trump ra lệnh tiêu diệt tàu rải mìn tại eo biển Hormuz

Trên mạng xã hội ngày 23/4, ông Trump nêu rõ: “Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn và tiêu diệt bất kỳ con tàu nào, dù là tàu nhỏ, đang rải mìn tại vùng biển thuộc eo biển Hormuz. Tuyệt đối không được do dự. Toàn bộ 159 tàu hải quân của họ hiện đều đã nằm dưới đáy biển”.

Song song với mệnh lệnh tác chiến, ông Trump chỉ thị đẩy mạnh hoạt động rà phá mìn: “Các tàu quét mìn của chúng ta đang làm sạch eo biển ngay lúc này. Tôi ra lệnh tiếp tục hoạt động đó với cường độ gấp ba lần”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đàm phán để duy trì lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz trước sức ép kinh tế toàn cầu gia tăng.

Dù ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhiều lần khẳng định lực lượng hải quân Iran gồm khoảng 150 tàu đã bị xóa sổ, các báo cáo từ CNN cho thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn duy trì các đội tàu nhỏ tiềm ẩn rủi ro.

Mỹ tiếp tục đổ bộ bắt tàu hàng tại Ấn Độ Dương

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo vừa tiến hành kiểm tra tàu không quốc tịch Majestic X tại Ấn Độ Dương vào đêm qua, theo CNN.

Trên mạng xã hội X, phía Mỹ khẳng định sẽ duy trì các hoạt động thực thi pháp luật hàng hải trên toàn cầu nhằm triệt phá các mạng lưới hỗ trợ vật chất cho Tehran. Đây là vụ can thiệp thứ hai trong tuần, sau trường hợp của tàu M/T Tifani cũng với cáo buộc tương tự.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh hải phận quốc tế không phải là nơi trú ẩn cho các phương tiện vi phạm lệnh trừng phạt. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran, quân đội Mỹ đến nay đã buộc 31 tàu phải quay đầu. Các chuyên gia nhận định việc thực hiện ngăn chặn tại vùng biển mở giúp Hải quân Mỹ đảm bảo tính an toàn và hiệu quả tác chiến cao hơn.

Mỹ điều thêm hàng nghìn quân đến gần Iran

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng nhóm tác chiến gồm 3 tàu khu trục và khoảng 5.000 binh sĩ đang tiến về Trung Đông

Lực lượng này sẽ hội quân với hơn 50.000 quân và ít nhất 24 tàu chiến hiện có, tạo nên sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực kể từ năm 2003. Đáng chú ý, một bộ phận binh sĩ đã được huấn luyện chuyên biệt để kiểm soát lãnh thổ đối phương.

Động thái tăng quân diễn ra ngay cả khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn ngừng bắn với Iran theo đề nghị của Pakistan để chờ tiến triển đàm phán. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ việc đối thoại dưới sức ép quân sự và cáo buộc đây là chiêu bài câu giờ nhằm chuẩn bị cho một cuộc tập kích bất ngờ.

Thủy quân lục chiến Mỹ đu dây đổ bộ từ trực thăng xuống tàu Iran Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ rời tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli bằng trực thăng, bay qua biển Ả Rập để tiếp cận tàu Touska của Iran. Lính Mỹ đu dây đổ bộ xuống tàu vào ngày 19/4, sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance vô hiệu hóa hệ thống động lực của tàu Touska. Tàu Touska đã không tuân thủ các cảnh báo từ lực lượng Mỹ trong suốt 6 giờ.