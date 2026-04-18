Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra và có tiến triển. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng phía Iran "đang giở trò".

Cận cảnh lực lượng Mỹ phong tỏa các cảng của Iran Ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng video cận cảnh quá trình lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu tìm cách ra vào cảng của Iran. Đến nay, lực lượng Mỹ đã yêu cầu 21 tàu quay đầu trở lại các cảng của Iran. Các tàu này đều hợp tác theo yêu cầu của lực lượng Mỹ.

Tổng thống Trump: Iran 'đang giở trò' trong tiến trình đàm phán

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất tích cực. Họ đang giở trò một chút, giống như cách họ đã làm trong suốt 47 năm qua”, ông Trump nói.

“Họ muốn đóng cửa eo biển một lần nữa, như họ đã làm trong nhiều năm. Họ không thể tống tiền chúng tôi”, ông Trump khẳng định, đồng thời cho biết ông sẽ có thêm thông tin “vào cuối ngày hôm nay”.

“Chúng tôi đang đàm phán với họ, và các bạn biết đấy, chúng tôi đang giữ lập trường cứng rắn. Họ đã sát hại rất nhiều người”, ông Trump tuyên bố.

3 nút thắt cản trở thỏa thuận Mỹ - Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố thỏa thuận với Iran đang ở rất gần sau khi Tehran có một số nhượng bộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều rào cản lớn chưa được giải quyết, trong khi lệnh ngừng bắn sẽ hết hạn vào thứ Ba tới.

Số phận kho dự trữ uranium của Iran: Ông Trump gợi ý trong tuần này rằng Iran đã đồng ý chuyển kho uranium làm giàu ở mức độ cao sang Mỹ. Khẳng định này đã nhanh chóng bị một quan chức cấp cao của Iran bác bỏ, gọi yêu cầu này là một "điều kiện không thể chấp nhận". Iran hiện có khoảng 400 kg uranium làm giàu ở mức 60% - một con số đáng kể. Một đề xuất đã được đưa ra bao gồm việc giải tỏa các tài sản của Iran để đổi lấy việc Tehran bàn giao kho dự trữ của mình. Một nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán nói với CNN rằng Iran đã yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chính và giải tỏa khối tài sản trị giá hơn 20 tỷ USD .

Kiểm soát việc làm giàu uranium: Thời hạn của bất kỳ lệnh đình chỉ nào đối với chương trình làm giàu uranium của Iran vẫn là một điểm gây tranh cãi khác. Quan chức Iran trả lời CNN đã bác bỏ khẳng định của ông Trump rằng Tehran đồng ý dừng chương trình vô thời hạn, nói rằng Iran “sẽ không bao giờ chấp nhận” trở thành một “ngoại lệ của luật pháp quốc tế”. Trong các cuộc đàm phán cuối tuần trước, các nhà thương thuyết Mỹ đã đề xuất tạm dừng việc làm giàu uranium của Iran trong 20 năm. Theo một quan chức Mỹ, Iran đã phản hồi bằng đề xuất đình chỉ trong 5 năm, và phía Mỹ đã bác bỏ điều này.

Mở cửa lại eo biển Hormuz: Thế giới đã thở phào nhẹ nhõm vào thứ Sáu khi Iran thông báo sẽ mở cửa lại tuyến đường vận tải huyết mạch vốn đã bị đóng cửa trên thực tế trong gần hai tháng qua. Nhưng điều này chỉ diễn ra ngắn ngủi. Iran cho biết họ đang tái áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với vận tải biển để đáp trả việc ông Trump tuyên bố lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được thỏa thuận. Kể từ đó, hai con tàu đã báo cáo bị tấn công khi đang cố gắng đi qua eo biển này.

Thêm tàu thương mại trúng 'vật thể lạ' trên eo biển Hormuz

Một tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một tàu hải quân hoạt động tại Vịnh Ba Tư hồi năm 2024. Ảnh: New York Times.

Thủy thủ đoàn hai tàu thương mại cho biết họ đã bị trúng đạn khi cố gắng băng qua eo biển Hormuz trong bối cảnh Iran và Mỹ thắt chặt kiểm soát tuyến đường thủy này.

Thông tin do Tổ chức Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát khu vực - đưa ra hôm 18/4.

UKMTO cho biết một tàu container đã bị trúng “vật thể không xác định gây hư hại một số container” khi đang ở cách bờ biển Oman khoảng 25 hải lý (46 km), nhưng không nêu rõ bên chịu trách nhiệm cho hành động tấn công này.

Sự việc xảy ra ngay sau khi UKMTO thông tin rằng các tàu vũ trang thuộc Vệ binh Cách mạng Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu di chuyển qua eo biển.

Cả hai sự cố diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố tái áp đặt các hạn chế đối với hoạt động hàng hải trên eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh phong tỏa các cảng của Iran sẽ tiếp tục được duy trì cho tới khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Nhiều tàu thuyền báo cáo đã nhận được thông điệp vô tuyến từ lực lượng hải quân thuộc IRGC với nội dung: Tuyến đường hành lang chính thức đóng cửa trở lại. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ tàu thuyền nào đi qua.

Tổng thống Brazil: Không thể thức dậy mỗi ngày với một Tổng thống đe dọa thế giới

“Chúng ta không thể thức dậy mỗi buổi sáng và đi ngủ mỗi tối với những bài đăng từ một Tổng thống luôn đe dọa thế giới và tuyên chiến”, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại hội nghị quốc tế của các nhà lãnh đạo cấp tiến diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha) trong ngày 18/4.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tham dự cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 17/4/2026. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ông Lula da Silva được cho là có ý chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, người thường xuyên đăng tải các thông điệp mang tính đe dọa trên mạng xã hội nhằm vào Iran thời gian gần đây.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Brazil cũng kêu gọi 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thay đổi cách tiếp cận trước thất bại trong việc ngăn chặn xung đột tại Trung Đông.

Tàu vũ trang Iran nổ súng vào tàu dầu tại eo biển Hormuz

Trong chiều 18/4, Iran đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ không thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận ngừng bắn.

Tàu chiến và tàu cao tốc của Iran tham gia một cuộc diễn tập hải quân tại Vịnh Ả Rập và eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết đã ghi nhận một sự cố được báo cáo gần khu vực eo biển.

Theo tổ chức này, thuyền trưởng của một tàu chở dầu cho biết con tàu của ông đã bị các tàu vũ trang thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp cận và nổ súng. Tuy nhiên, con tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn được cho là vẫn an toàn.

Trước đó, trong thời gian ngắn eo biển được mở lại, một số tàu đã bắt đầu di chuyển qua tuyến hàng hải.

Chuyên gia: Tehran tin đang nắm thế thượng phong

Giáo sư Mostafa Khoshcheshm nhận định những tuyên bố mâu thuẫn của Tổng thống Trump đã khiến Tehran tin rằng Mỹ không phải là đối tác đáng tin cậy cho bất kỳ thỏa thuận nào. Ông khẳng định chừng nào Mỹ còn duy trì cách hành xử hiện tại, Iran sẽ tiếp tục cuộc chiến.

Lực lượng vũ trang Iran đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Tại các đường phố, hàng triệu người dân tham gia biểu tình mỗi đêm để yêu cầu chính phủ tiếp tục duy trì cuộc "kháng chiến".

Tehran tin rằng họ đang nắm thế thượng phong trong cục diện hiện tại. Theo ông Khoshcheshm, vị thế này phải được xác lập và thể hiện rõ ràng trong bất kỳ cuộc đối đầu nào với Mỹ trong tương lai.

Lãnh tụ tối cao Iran: Sẵn sàng giáng đòn thất bại cay đắng lên kẻ thù

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ra tuyên bố ở thời điểm đặc biệt khi ngày mai là ngày sinh của người cha quá cố của ông, cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Một người dân Iran xuống đường cầm theo bức ảnh chân dung ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố được phát đi trên Telegram, ông Mojtaba Khamenei ca ngợi quân đội Iran vì đã bảo vệ đất nước trước Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng mới tại eo biển Hormuz, ông cảnh báo rằng “hải quân dũng cảm của Iran sẵn sàng giáng thêm những thất bại cay đắng mới lên kẻ thù”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ cho biết Hải quân Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đang hồi phục sau khi bị thương vì đòn không kích của Mỹ và Israel. Kể từ khi trở thành Lãnh tụ Tối cao, ông không xuất hiện hay lên tiếng trước công chúng, các tuyên bố chỉ được phát đi dưới dạng văn bản hoặc được đọc lại.

Mỹ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đang tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với toàn bộ tàu thuyền ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Theo CENTCOM, tàu chiến USS Canberra đang tuần tra tại Biển Ả Rập để thực thi nhiệm vụ này. Tính đến thời điểm hiện tại, 23 tàu đã tuân thủ mệnh lệnh quay đầu của quân đội Mỹ.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache đã thực hiện những chuyến bay trên eo biển Hormuz trong ngày hôm nay nhằm "hỗ trợ tự do hàng hải". Ảnh: Quân đội Mỹ.

Trong khi đó, các trực thăng tấn công AH-64 Apache đã thực hiện những chuyến bay trên eo biển Hormuz trong ngày hôm nay nhằm "hỗ trợ tự do hàng hải". Quân đội Mỹ đang duy trì các hoạt động bay tại khu vực này để đảm bảo sự hiện diện quân sự rõ rệt trên tuyến đường thủy chiến lược.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định việc Mỹ duy trì lệnh phong tỏa là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Để trả đũa, phía Iran thông báo tái áp đặt các biện pháp hạn chế quá cảnh đối với tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Iran đóng cửa eo biển Hormuz, thu phí tàu tàu dầu

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Iran, Ibrahim Azizi, đã đưa ra tuyên bố chính thức trình bày lập trường của Tehran về tình hình tại eo biển chiến lược Hormuz.

Ông Azizi tuyên bố: "Đã đến lúc phải tuân thủ một quy chế hàng hải mới đối với eo biển Hormuz”.

Theo quy chế mới này, việc lưu thông qua eo biển sẽ được siết chặt với các điều kiện cụ thể:

Chỉ những tàu thương mại được Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phê duyệt mới được phép đi qua. Các tàu phải di chuyển theo những tuyến đường được chỉ định sẵn. Bắt buộc nộp các khoản phí quá cảnh theo quy định mới của Iran.

Ông Azizi đồng thời đưa ra lời cảnh báo trực tiếp: “Nếu Mỹ cố tình gây ra bất kỳ sự cản trở nào đối với các tàu của Iran, tình hình này có thể dễ dàng thay đổi”.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya khẳng định thêm rằng chừng nào Mỹ chưa chấm dứt các biện pháp hạn chế đối với quyền tự do lưu thông của tàu bè Iran, trạng thái kiểm soát gắt gao tại eo biển Hormuz sẽ được duy trì và không có sự thỏa hiệp.

Hiện nay có những thông điệp đa chiều từ phía Tehran. Việc Iran đề cập đến phí cầu đường và phí quá cảnh không phải là một động thái đơn lẻ, mà phù hợp với định hướng về một "quy chế mới" đã được tân Lãnh đạo Tối cao đề cập trước đó.

Từ góc độ chiến lược, Iran đang tận dụng "điểm nghẽn" Hormuz để tạo lợi thế trong bối cảnh xung đột khu vực, thị trường năng lượng toàn cầu. Đây được xem là công cụ ngoại giao quan trọng nhất của Iran trong cho bất kỳ cuộc đàm phán nào tiếp theo.

Iran chưa đồng ý tham gia vòng đàm phán thứ hai

Một nguồn tin ẩn danh của Iran tiết lộ với hãng thông tấn Tasnim rằng Tehran vẫn chưa chấp thuận thực hiện vòng đàm phán thứ hai với Washingtond do phía Mỹ đã đưa ra những yêu sách quá mức trong quá trình trao đổi thông điệp.

Thông qua trung gian Pakistan, Tehran đã chuyển giao các điều kiện của mình tới Washington.

“Chúng tôi đã thông báo cho phía Mỹ về việc không đồng ý thực hiện vòng đàm phán thứ hai thông qua bên trung gian Pakistan”, nguồn tin khẳng định.

Tehran cũng nêu rõ lập trường không muốn lãng phí thời gian vào các cuộc thương lượng kéo dài mà không mang lại kết quả thực chất.

Ở diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định Tehran sẽ không bao giờ chấp nhận lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của nước này hoặc bất kỳ "mệnh lệnh" nào khác. Ông nhấn mạnh: "Sẽ không bao giờ có bất kỳ lệnh phong tỏa nào trong tương lai".

Ông Khatibzadeh tuyên bố: "Thời kỳ thực dân phải kết thúc", đồng thời khẳng định Mỹ không thể áp đặt mệnh lệnh lên các quốc gia khác.

Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ vi phạm

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã "trở lại trạng thái trước đây" nhằm đáp trả việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của nước này.

Quyết định đảo ngược này của Iran diễn ra sau khi phía Mỹ xác nhận các biện pháp hạn chế vận tải đối với Iran vẫn được giữ nguyên.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết eo biển Hormuz sẽ “trở lại trạng thái trước đó” với mức kiểm soát nghiêm ngặt, do Mỹ từ chối dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Bộ tư lệnh quân sự của IRGC cáo buộc Mỹ đã "tiếp tục các hành vi cướp biển dưới danh nghĩa cái gọi là lệnh phong tỏa. Vì lý do này, quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại trạng thái trước đây, và tuyến đường thủy chiến lược này hiện nằm dưới sự quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt của các lực lượng vũ trang", hãng truyền thông IRIB của Iran dẫn tuyên bố.

Tuyên bố của quân đội Iran nêu rõ: “Chừng nào Mỹ chưa chấm dứt việc hạn chế hoàn toàn quyền tự do lưu thông của tàu Iran, tình hình tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục duy trì trạng thái kiểm soát nghiêm ngặt như trước”.

Hàng loạt tàu quân sự của Mỹ hiện diện trên vùng biển Iran, khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Ảnh: Hải Quân Mỹ

Pháo binh Israel nã đạn vào các thị trấn ở miền nam Lebanon

Phóng viên của Al Jazeera tại hiện trường cho biết ngay sau khi Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz, pháo binh Israel đã nã đạn vào các thị trấn Beit Leif, Qantara và Touline thuộc miền nam Lebanon.

Xe ủi của Israel cũng đang tiếp tục các hoạt động phá dỡ và san phẳng nhà cửa tại nhiều khu vực trên khắp miền nam Lebanon.

Irael vẫn tiếp tục chiếm đóng các khu vực ở miền nam Lebanon bất chấp thỏa thuận đình chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội sẽ không rút lui trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn.

Trước đó, ngày 17/4, Iran tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa eo biển, sau khi có lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn Iran vì mở lại eo biển, nhưng khẳng định biện pháp phong tỏa trả đũa của Mỹ đối với các tàu ra vào cảng Iran “sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ” cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Người dân Lebanon hân hoan trước lệnh ngừng bắn với Israel Hoạt động ăn mừng đã diễn ra trên đường phố Lebanon sau khi chính quyền Lebanon và Israel thống nhất về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Dù vậy, ở cả hai nước, một bộ người dân vẫn cảm thấy lo lắng về sự mong manh của lệnh ngừng bắn.

Lưu lượng qua tuyến đường thủy này đã tăng trở lại trong thời gian ngắn vào sáng nay, đây được xem là đợt di chuyển lớn đầu tiên của các tàu qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu. Dù vậy, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, hiện tại, eo biển đã bị đóng như một cách để Iran đáp trả Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ duy trì phong tỏa các cảng của Iran, bất chấp việc Tehran đã dỡ bỏ tình trạng đóng cửa trên thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Điều này đã khiến Iran đe dọa sẽ đóng cửa eo biển trở lại. Đến thời điểm này, đe dọa của Iran đã trở thành sự thật.

