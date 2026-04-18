Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trở lại do quân đội Mỹ vẫn tiếp tục triển khai chiến dịch phong tỏa các cảng biển của Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Eo biển Hormuz mở hoàn toàn, ông Trump nói chiến sự sớm kết thúc Trong ngày 17/4 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở hoàn toàn trong quãng thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, do Israel và Lebanon cũng đã đạt được thỏa thuân ngừng bắn. Dù vậy, các công ty hàng hải vẫn rất thận trọng bởi Hải quân Mỹ cảnh báo eo biển Hormuz có thủy lôi.

Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã "trở lại trạng thái trước đây" nhằm đáp trả việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của nước này.

Quyết định đảo ngược này của Iran diễn ra sau khi phía Mỹ xác nhận các biện pháp hạn chế vận tải đối với Iran vẫn được giữ nguyên.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết eo biển Hormuz sẽ “trở lại trạng thái trước đó” với mức kiểm soát nghiêm ngặt, do Mỹ từ chối dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Bộ tư lệnh quân sự của IRGC cáo buộc Mỹ đã "tiếp tục các hành vi cướp biển dưới danh nghĩa cái gọi là lệnh phong tỏa".

Hãng truyền thông IRIB của Iran dẫn tuyên bố cho biết: "Vì lý do này, quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại trạng thái trước đây, và tuyến đường thủy chiến lược này hiện nằm dưới sự quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt của các lực lượng vũ trang".

Tuyên bố của quân đội Iran nêu rõ: “Chừng nào Mỹ chưa chấm dứt việc hạn chế hoàn toàn quyền tự do lưu thông của tàu Iran, tình hình tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục duy trì trạng thái kiểm soát nghiêm ngặt như trước”.

Iran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua khi được chấp thuận

Truyền thông nhà nước Iran đã cung cấp thêm chi tiết về tuyên bố đóng cửa eo biển của quân đội nước này. Đài truyền hình quốc gia Iran IRIB cho biết việc đi qua eo biển vẫn có thể thực hiện nếu được Iran chấp thuận, nhưng không áp dụng với các tàu “thù địch”, có liên quan đến Mỹ và Israel.

Ngày 17/4, Iran tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa eo biển, sau khi có lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn Iran vì mở lại eo biển, nhưng khẳng định biện pháp phong tỏa trả đũa của Mỹ đối với các tàu ra vào cảng Iran “sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ” cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Lưu lượng qua tuyến đường thủy này đã tăng trở lại trong thời gian ngắn vào sáng nay, đây được xem là đợt di chuyển lớn đầu tiên của các tàu qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu. Dù vậy, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, hiện tại, eo biển đã bị đóng như một cách để Iran đáp trả Mỹ.

Lệnh phong tỏa cảng Iran của Mỹ có thể là một ‘sai lầm tính toán’

Giáo sư Mohamed Elmasry từ Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha nhận định: Thông điệp mới nhất từ IRGC cho thấy Tehran sẽ tiếp tục sử dụng quyền kiểm soát Eo biển Hormuz như một công cụ răn đe chừng nào Mỹ còn duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

"Tình hình đang rất biến động và thiếu sự minh bạch cần thiết”, ông Elmasry chia sẻ với Al Jazeera. “Xét theo những động thái và phát ngôn gây nhiễu loạn của Mỹ vào hôm qua, diễn biến này không quá bất ngờ".

Vị chuyên gia bổ sung: “Việc Mỹ duy trì phong tỏa các cảng Iran có thể là một sai lầm trong tính toán của Washington. Phía Iran đang coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận của hai bên. Nỗ lực đàm phán mà Tổng thống Trump đang quảng bá đầy lạc quan có nguy cơ tan thành mây khói nếu Mỹ hành động quá đà và lấn lướt”.

Anh kêu gọi Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper kêu gọi Iran khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải quốc tế qua Eo biển Hormuz.

Tàu chở dầu Agios Fanourios I mang cờ Malta, đã đi qua eo biển Hormuz, tiến vào vùng lãnh hải Iraq, sau khi Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong ngày 17/4. Ảnh: Reuters.



Bà Cooper phát biểu bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya tại Thổ Nhĩ Kỳ: "Chúng ta đang ở một thời điểm ngoại giao quan trọng khi lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, nhưng hoạt động lưu thông bình thường qua eo biển vẫn chưa được khôi phục".

Bà cho rằng lệnh ngừng bắn cần phải tiến tới một nền hòa bình bền vững, đồng thời nhấn mạnh việc khôi phục hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy này là vấn đề cấp bách đối với nền kinh tế toàn cầu.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tăng trở lại

Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy đợt di chuyển lớn đầu tiên của các tàu qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát cách đây 7 tuần.

Tàu chờ di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ trang giám sát hàng hải MarineTraffic, một đoàn tàu chở dầu đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong sáng 18/4. Nhóm tàu ban đầu gồm 4 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cùng một số tàu chở dầu và hóa chất. Một hàng tàu khác cũng đang hình thành theo hướng ngược lại.

Đây là mức tăng lưu lượng rõ rệt so với cập nhật trước đó lúc 5h40 sáng 18/4 theo giờ địa phương, khi chỉ có vài tàu đi qua tuyến hàng hải trọng yếu này.

Lưu lượng tàu ban đầu tăng chậm sau khi Iran và Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở lại. Ở giai đoạn đầu, chỉ có một số ít tàu dám di chuyển qua eo biển, trong khi phần lớn tàu vẫn neo ở hai đầu eo biển.

Ông Trump dọa không gia hạn ngừng bắn, có thể ném bom Iran trở lại

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran nếu các cuộc đàm phán không đạt được kết quả trước thời hạn ngày 22/4. Phát ngôn này của ông Trump đang dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự tái bùng phát.

“Có thể tôi sẽ không gia hạn, khi đó sẽ vẫn có phong tỏa, và thật không may, chúng ta sẽ phải bắt đầu thả bom trở lại”, ông Trump nói khi được hỏi trên chuyên cơ Không Lực Một trong ngày 17/4 theo giờ địa phương, rằng liệu ông có kéo dài lệnh ngừng bắn nếu đàm phán không đạt tiến triển.

Tổng thống cũng khẳng định “sẽ không có chuyện thu phí” đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các phái đoàn của Mỹ và Iran dự kiến đến Pakistan và có thể tiến hành đàm phán vào ngày 20/4.

Mỹ muốn kiểm soát uranium của Iran bằng mọi giá

Tổng thống cũng tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát uranium của Iran theo cách “kém thân thiện hơn” nếu không đạt được thỏa thuận. Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ bằng mọi cách kiểm soát lượng uranium được làm giàu ở mức cao của Iran.

Khi được hỏi về thời gian loại bỏ thứ mà ông gọi là “bụi hạt nhân” khỏi Iran, ông Trump từ chối cung cấp chi tiết. “Rõ ràng tôi sẽ không đưa ra mốc thời gian. Nếu chúng tôi ký được thỏa thuận, tôi có thể cung cấp thời gian, sau khi ký kết, chúng tôi sẽ cùng Iran thực hiện và đưa toàn bộ số vật liệu đó trở lại Mỹ, 100%. Nếu không làm theo cách đó, chúng tôi sẽ có được nó dưới một hình thức khác, theo cách kém thân thiện hơn nhiều. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ hoàn thành việc này”, ông khẳng định

Mỹ tiếp tục dàn trận phong tỏa, 21 tàu quay đầu

Bất chấp việc Tehran tuyên bố mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục triển khai chiến dịch phong tỏa các cảng biển của Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Hiện hơn 10.000 thủy thủ, lính thủy quân lục chiến và phi công Mỹ cùng gần 20 tàu chiến và hàng chục máy bay quân sự đang tham gia thực thi lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 13/4.

Hôm nay, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng hai tàu khu trục đã băng qua kênh đào Suez, chính thức hoạt động tại Biển Đỏ. Động thái này nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng nối lại các chiến dịch tác chiến chống lại Iran trong trường hợp lệnh ngừng bắn đổ vỡ.

CNN đưa tin, theo số liệu mới nhất từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tính đến tối 17/4/2026, đã có 21 tàu thuyền tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng Mỹ, thực hiện quay đầu và hướng trở lại lãnh thổ Iran kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu vào ngày 13/4.

Cận cảnh lực lượng Mỹ phong tỏa các cảng của Iran Ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng video cận cảnh quá trình lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu tìm cách ra vào cảng của Iran. Đến nay, lực lượng Mỹ đã yêu cầu 21 tàu quay đầu trở lại các cảng của Iran. Các tàu này đều hợp tác theo yêu cầu của lực lượng Mỹ.

Hiện tại, các đơn vị vận tải quốc tế vẫn duy trì trạng thái thận trọng tối đa. Tần suất tàu thuyền qua lại tại khu vực này rất thấp do lo ngại các rủi ro an ninh và sự hiện diện quân sự dày đặc của Mỹ.

Khi Tổng thống Trump tuyên bố vẫn tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad-Bagher Ghalibaf, cho biết Iran sẽ một lần nữa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz nếu Mỹ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa các cảng của quốc gia này.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Ông Trump nói sai sự thật

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Tehran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ không chấm dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của nước này. Ông đồng thời bác bỏ những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gọi đó là những thông tin "sai sự thật".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng ông Trump đã đưa ra "bảy tuyên bố trong vòng một giờ và tất cả đều dối trá". Dù không chỉ rõ các tuyên bố cụ thể, ông khẳng định: "Họ đã không thể thắng trong cuộc chiến bằng những lời dối trá, và chắc chắn sẽ không đạt được kết quả gì trên bàn đàm phán".

"Việc đóng hay mở eo biển, cũng như các quy định tại đây, phải được quyết định trên thực địa chứ không phải qua mạng xã hội", ông Ghalibaf viết trên X. Ông cho biết thêm rằng mọi hoạt động quá cảnh qua eo biển phải tuân thủ "tuyến đường chỉ định" và cần có "sự cho phép của Iran".

Trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết lệnh phong tỏa các cảng của Iran sẽ chấm dứt ngay khi một "thỏa thuận được ký kết" và bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận đang ở rất gần. Ông cũng phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Arizona rằng một thỏa thuận hòa bình với Iran sẽ bao gồm việc Mỹ nắm quyền kiểm soát vật liệu hạt nhân của quốc gia này.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran đã bày tỏ sự nghi ngờ về một số tuyên bố của ông Trump liên quan đến việc Tehran đưa ra các nhượng bộ.

Phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra trong bối cảnh các nguồn tin từ Iran tiết lộ với CNN rằng phái đoàn hai nước dự kiến sẽ đàm phán tại Pakistan vào thứ Hai tới (20/4), dù phía Washington hiện chưa xác nhận thông tin này.

Tính đến thứ Sáu, chỉ có một số lượng nhỏ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, sau khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố sẽ mở cửa khu vực này cho tất cả các tàu thương mại.

Mỹ tiếp tục tạm nới lỏng trừng phạt Nga

Bộ Tài chính Mỹ ngày 17/4 đã ban hành thêm một lệnh miễn trừ, cho phép việc vận chuyển và bán dầu thô Nga bị trừng phạt trên biển, trong bối cảnh chính quyền tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng giữa lúc xung đột với Iran tiếp diễn.

Giấy phép, được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, chỉ áp dụng đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga được xếp lên tàu tính đến ngày 17/4, đồng thời cho phép các lô hàng này được vận chuyển đến ngày 16/5.

Trước đó, chính quyền Mỹ cũng đã ban hành một giấy phép đối với một số lô dầu thô Nga, nhưng miễn trừ này đã hết hạn vào ngày 11/4. Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh trong ngày 17/4, sau khi Ngoại trưởng Iran cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở lại cho tất cả tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn.

Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán vào thứ Hai tại Islamabad

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về thủ đô Islamabad của Pakistan, nơi sẽ diễn ra một cuộc gặp mang tính bước ngoặt vào thứ Hai tuần tới. Công tác chuẩn bị an ninh đã đạt mức tối đa với khoảng 20.000 cảnh sát được huy động.

Tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir, tại Iran ngày 16/4. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

Các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy mạnh thông qua vai trò trung gian của Thủ tướng và Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan.

Phó tổng thống JD Vance vẫn đang thực hiện chuyến công du tại miền Tây nước Mỹ, nhưng nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy các cuộc thảo luận hậu trường đang diễn ra khẩn trương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan tin tưởng rằng một bước đột phá về hồ sơ hạt nhân có thể đạt được tại sự kiện lịch sử này, khi các thông điệp ngoại giao giữa Tehran và Washington vẫn đang được chuyển giao liên tục.

Iran mở lại eo biển Hormuz

Theo ghi nhận từ CNN, ngày 17/4, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz đã chính thức hoạt động trở lại sau giai đoạn bị phong tỏa. Ông Araghchi cho biết quyết định này có hiệu lực trong suốt thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

“Phù hợp với lệnh ngừng bắn tại Lebanon, việc đi lại của tất cả tàu thương mại qua eo biển Hormuz được khẳng định là mở hoàn toàn trong khoảng thời gian còn lại của thỏa thuận này”, ông Araghchi tuyên bố.

Tuy nhiên, phía Iran nhấn mạnh các tàu phải tuân thủ nghiêm ngặt “tuyến phối hợp” do cơ quan hàng hải nước này công bố.

Ngay sau đó, trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn tới Iran, xác nhận eo biển đã sẵn sàng cho việc lưu thông toàn diện.

Tàu thuyền lưu thông trở lại nhưng hạn chế

Dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hải Kpler cho thấy những chuyển biến thực địa rõ rệt. Ba tàu chở dầu của Iran gồm Deep Sea, Sonia I và Diona đã vận chuyển tổng cộng 5 triệu thùng dầu thô rời Vùng Vịnh.

Đây là những chuyến hàng đầu tiên vượt qua eo biển kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển vào ngày 13/4 nhằm triệt tiêu nguồn thu từ dầu mỏ của Tehran.

Dù hoan nghênh việc mở cửa eo biển, Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn được duy trì cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện. Washington coi đây là công cụ gây áp lực then chốt để đảm bảo mục tiêu tối thượng: ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đến nay, thực tế đàm phán giữa hai bên bên đang có sự điều chỉnh đáng kể. Các quan chức cấp cao Iran tiết lộ vào ngày 17/4 rằng cả Mỹ và Iran đã hạ thấp tham vọng. Thay vì một thỏa thuận hòa bình toàn diện ngay lập tức, hai bên hiện ưu tiên hướng tới một bản ghi nhớ tạm thời. Mục tiêu ngắn hạn là thiết lập một hành lang an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột vũ trang tái bùng phát.

Những điểm nghẽn chưa thể khỏa lấp

Dù có xu hướng nhượng bộ, khoảng cách về các điều khoản cốt lõi vẫn còn rất lớn. Mỹ yêu cầu Iran dừng hoạt động làm giàu trong 20 năm, trong khi Tehran chỉ chấp nhận mức 3-5 năm.

Phía Iran kiên quyết yêu cầu một kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt rõ ràng và đồng bộ các lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Vấn đề cốt lõi hiện nay là quyền lợi tương xứng. Phía Iran tuyên bố chỉ thực hiện các cam kết nhượng bộ đáng kể nếu nhận được những giá trị kinh tế và chính trị tương xứng từ phía Washington.

Mỹ, Iran ra tuyên bố trái ngược về thu hồi vật liệu hạt nhân

Trong buổi vận động tại Arizona vào thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran sẽ bao gồm việc Mỹ nắm quyền kiểm soát vật liệu hạt nhân của nước này - một điểm mà giới chức Iran hiện vẫn đang bác bỏ.

Tổng thống Trump trả lời báo giới bên ngoài Nhà Trắng. Ảnh: The New York Times.

Ông Trump khẳng định quá trình đàm phán sẽ diễn ra rất nhanh chóng vì hầu hết điều khoản đã được đàm phán và thống nhất. "Chúng đang tiến triển tốt. Các bạn sẽ rất hài lòng", ông nói. "Mỹ sẽ thu giữ toàn bộ 'bụi hạt nhân' - chất bột màu trắng được tạo ra bởi máy bay ném bom B-2 của chúng ta".

Ông Trump cho biết Iran đang gỡ bỏ toàn bộ thủy lôi với sự hỗ trợ của Mỹ. Quan trọng nhất, ông khẳng định Tehran đã đồng ý sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, theo CNN.

Phản hồi từ phía Iran

Một quan chức cấp cao của Iran trả lời CNN rằng những khẳng định của ông Trump chỉ là "những sự thật thay thế".

Phía Iran phủ nhận việc Tehran sẽ vận chuyển kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao ra nước ngoài hoặc chấp nhận ngừng làm giàu uranium vô thời hạn.

Giới chức Iran cảnh báo rằng những tuyên bố công khai thiếu chính xác của Tổng thống Mỹ có thể gây cản trở và làm phức tạp thêm tiến trình ngoại giao đang diễn ra.

Giá dầu giảm sốc, chứng khoán lập đỉnh sau tuyên bố của Iran

Giá dầu thế giới lao dốc mạnh, trong khi các chỉ số chứng khoán đồng loạt lập đỉnh mới sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã "mở hoàn toàn" cho tàu thương mại nhân dịp ngừng bắn tại Lebanon.

Trong phiên giao dịch sáng 18-4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ giảm sâu hơn 9% xuống còn 85,57 USD /thùng; dầu Brent chuẩn quốc tế cũng giảm đến 9% còn 90,38 USD /thùng. Ngược lại, chứng khoán Mỹ ghi nhận kỷ lục mới: S&P 500 tăng 1,2%, Nasdaq Composite tăng 1,5%. Thị trường châu Âu cũng đồng loạt đi lên (DAX +2,2%, CAC 40 +2%).

ING cảnh báo rủi ro bế tắc đàm phán và tình trạng gián đoạn 13 triệu thùng dầu/ngày vẫn tiếp diễn.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đã làm sụt giảm 500 triệu thùng dầu thô trên thị trường thế giới. Đây được ghi nhận là sự gián đoạn nguồn cung năng lượng lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

Hàng không mẫu hạm Mỹ hiện diện tại Biển Đỏ

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng hai tàu khu trục đã băng qua kênh đào Suez, chính thức hoạt động tại Biển Đỏ. Động thái này nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng nối lại các chiến dịch tác chiến chống lại Iran trong trường hợp lệnh ngừng bắn đổ vỡ.

Quân đội Mỹ theo dõi mọi động thái của các tàu gần Iran. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Lực lượng tăng cường tại khu vực bao gồm:

Tại Biển Đỏ: Tàu USS Gerald R. Ford hội quân cùng các tàu khu trục USS Mahan và USS Winston S. Churchill.

Tàu sân bay USS George H. W. Bush đang trên đường tới Trung Đông để gia nhập hoặc thay thế tàu Ford.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện cũng đang trực chiến tại khu vực.

Lời đe dọa đáp trả từ Tehran

Trước sự áp sát của quân đội Mỹ, phía Iran đe dọa sẽ đình chỉ toàn bộ hoạt động vận tải hàng hải tại Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư và Biển Oman nếu lệnh phong tỏa các cảng của nước này không được dỡ bỏ.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Tổng hành dinh Trung ương Khatam al-Anbiya, tuyên bố: Lệnh phong tỏa của Mỹ là "bất hợp pháp" và vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Iran sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào diễn ra tại các vùng biển huyết mạch kể trên nếu điều kiện phong tỏa tiếp diễn.

Dù không giáp Biển Đỏ, Tehran vẫn nắm giữ khả năng gây gián đoạn hàng hải đáng kể thông qua ảnh hưởng đối với lực lượng Houthi tại Yemen - nhóm vũ trang đã có tiền lệ tấn công tàu thuyền trong khu vực.

Người dân miền Nam Liban trở về nhà sau ngừng bắn

Sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày có hiệu lực từ đêm 17/4, hàng nghìn người dân Liban đã hồi hương về miền Nam và ngoại ô Beirut.

Người dân Lebanon hân hoan trước lệnh ngừng bắn với Israel Hoạt động ăn mừng đã diễn ra trên đường phố Lebanon sau khi chính quyền Lebanon và Israel thống nhất về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Dù vậy, ở cả hai nước, một bộ người dân vẫn cảm thấy lo lắng về sự mong manh của lệnh ngừng bắn.

OCHA ghi nhận số người tại các khu trú ẩn giảm còn 113.000, đồng thời cảnh báo rủi ro từ bom mìn chưa nổ tại Nabatieh và Tyre. Dù hạ tầng hư hại gây ùn tắc, các biện pháp hỗ trợ di chuyển vẫn được triển khai.

LHQ hoan nghênh thỏa thuận và xác nhận chưa có vi phạm tại Đường Xanh kể từ khi lệnh có hiệu lực. Các tổ chức quốc tế hiện tập trung cứu trợ, hỗ trợ người dân tái định cư an toàn.

Giá dầu thô WTI lao dốc hơn 11% xuống dưới 84 USD

Tin tức Bloomberg cho hay giá dầu thô kỳ hạn sụt giảm mạnh trên thị trường New York trong phiên giao dịch ngày 17/4, sau tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Araghchi rằng Eo biển Hormuz đã "hoàn toàn mở cửa". Động thái này làm dấy lên sự lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, qua đó giảm bớt tình trạng bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) giảm 10,84 USD , tương đương 11,5%, xuống còn 83,85 USD /thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô Brent giao tháng 6 giảm 9,01 USD , tương đương 9,1%, đóng cửa ở mức 90,38 USD /thùng.

Thị trường vẫn thận trọng

Dù giá giảm sâu, giới phân tích và các bên liên quan vẫn tỏ ra thận trọng.

Arne Roman Rasmussen, nhà phân tích trưởng tại A/S Global Risk Management, nhận định: "Thị trường đang phản ánh kỳ vọng về việc chiến tranh kết thúc và tình trạng đóng cửa eo biển chấm dứt". Tuy nhiên, ông lưu ý thêm: "Chúng ta cần cẩn trọng rằng điều này chỉ giới hạn ở các tàu thuyền đi lại ngoài khơi bờ biển Iran. Có thể đây chưa phải là sự mở cửa hoàn toàn".

Diễn biến giá dầu thô Brent. Ảnh: NYT.

Thực tế, ngay sau bài đăng của ông Araghchi, Tổng thống Trump dù hoan nghênh động thái của Iran, nhưng đã lập tức nhấn mạnh rằng việc Hải quân Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục duy trì "cho đến khi thỏa thuận với Iran được hoàn tất 100%". Phản ứng trước tuyên bố cứng rắn này của Washington, đà giảm của giá dầu đã chững lại đôi chút.

Về phía Tehran, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nếu lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục, đồng thời coi việc phong tỏa đường biển là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Hiện tại, các chủ tàu chở dầu và các nhà kinh doanh dầu thô vẫn đang giữ thái độ nghe ngóng và phản ứng thận trọng trước tuyên bố mở cửa Eo biển Hormuz của phía Iran.

Tổng thống Trump chỉ trích NATO "hoàn toàn vô dụng"

Trong bối cảnh cuộc xung đột tiêu hao giữa Mỹ và Iran kéo dài hơn 40 ngày qua, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố gay gắt nhắm vào các đồng minh NATO. Ông khẳng định liên minh quân sự này đã không có đóng góp thực chất trong nỗ lực khuất phục Tehran hay bảo vệ các tuyến đường hàng hải huyết mạch.

Ông Trump: 'NATO hoàn toàn vô dụng' Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự sự kiện của tổ chức Turning Point USA tại bang Arizona (Mỹ) ngày 17/4. Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Trump đã đề cập tới NATO và nói rằng "NATO hoàn toàn vô dụng" khi không tham gia chiến dịch phong tỏa tại các cảng Iran.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng về vai trò của các đồng minh truyền thống: "NATO hoàn toàn vô dụng. Đây là hổ giấy".

Chỉ trích trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Emmanuel Macron cam kết dẫn đầu một "sứ mệnh đa quốc gia" nhằm bảo vệ các tàu đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này - nơi Iran vừa đồng ý mở lại trong thời gian ngừng bắn với Mỹ.

“Sứ mệnh này hoàn toàn mang tính hòa bình và phòng thủ, nhằm trấn an hoạt động vận tải thương mại và hỗ trợ rà phá mìn”, Thủ tướng Keir Starmerphát biểu tại một cuộc họp các nhà lãnh đạo thế giới ở Paris vào thứ Sáu.

“Chúng tôi mời tất cả các quốc gia có lợi ích trong dòng chảy tự do của thương mại toàn cầu cùng tham gia. Một số đã bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp. Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc này thông qua một hội nghị lập kế hoạch quân sự tại London vào tuần tới, nơi chúng tôi sẽ công bố thêm chi tiết về thành phần sứ mệnh. Hiện đã có hơn một chục quốc gia đề nghị đóng góp khí tài”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã phản pháo ngay sau thông báo này, viết trên Truth Socia: “Bây giờ tình hình eo biển Hormuz đã kết thúc, tôi nhận được cuộc gọi từ NATO hỏi liệu chúng tôi có cần giúp đỡ gì không. TÔI BẢO HỌ TRÁNH XA RA, TRỪ KHI HỌ CHỈ MUỐN CHẤT ĐẦY DẦU LÊN TÀU CỦA MÌNH. Họ đã vô dụng khi cần đến, một Con Hổ Giấy! Tổng thống DJT”.

Axios tiết lộ khả năng Mỹ gỡ phong tỏa 20 tỷ USD cho Iran

Theo tin từ Axios, chính quyền Mỹ đang xem xét phương án giải tỏa khoản tiền 20 tỷ USD đang bị đóng băng của Iran. Đổi lại, Tehran phải cam kết từ bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố Iran đã đồng ý tạm dừng chương trình hạt nhân vô thời hạn. Đồng thời, ông khẳng định Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản tiền nào đang bị phía Mỹ đóng băng.

Những diễn biến dồn dập trong ngày đã thắp lên hy vọng về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tuần qua, vốn được đánh giá là nguyên nhân gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Tháng 6 eo biển Hormuz hoạt động bình thường trở lại

Dù lạc quan, giới chuyên gia vẫn đưa ra những nhận định thận trọng về tiến trình bình thường hóa trở lại.

Scott Model, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Năng lượng Rapidan và là cựu nhân viên CIA, chỉ ra rằng: "Ngay cả khi đạt được thỏa thuận trong những tuần tới, phải đến tháng Sáu hoặc tháng Bảy thì hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz mới có thể hoạt động bình thường trở lại."

"Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc liệu Hoa Kỳ và Iran có thể đạt được đồng thuận về các điểm bất đồng cốt lõi liên quan đến chương trình hạt nhân hay không. Các vấn đề này bao gồm: phương án xử lý uranium được làm giàu cấp độ cao, thời hạn đóng băng quá trình làm giàu uranium của Iran và việc giải quyết triệt để vấn đề eo biển Hormuz," ông Model phân tích thêm.

Gần 50 ngày chiến sự Iran, hậu quả vượt xa dự tính Sau gần 50 ngày chiến sự quanh Iran, hàng nghìn cuộc tấn công đã lan rộng vượt biên giới, phá hủy từ căn cứ quân sự, hạ tầng năng lượng đến khu dân cư, khiến hàng chục nghìn người thương vong và đẩy cả khu vực vào khủng hoảng an ninh - năng lượng chưa từng có tiền lệ.