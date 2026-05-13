Ông Trump đích thân đón CEO Nvidia để sang Trung Quốc

Nvidia xác nhận CEO Jensen Huang sẽ thăm Trung Quốc trong tuần này theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Theo báo cáo mới đây từ CNBC, CEO Nvidia Jensen Huang đã chính thức tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, dù trước đó có những thông tin cho rằng ông không có tên trong danh sách mời.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC rằng sau khi theo dõi các tin tức từ truyền thông về sự vắng mặt của ông Jensen Huang trong phái đoàn, Tổng thống Trump đã trực tiếp gọi điện cho người đứng đầu Nvidia để mời ông cùng tham gia.

Để kịp lịch trình, Jensen Huang đã bay đến Alaska để lên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) hội ngộ cùng đoàn.

Trong chuyến đi này, Jensen Huang sẽ đứng chung hàng ngũ với dàn lãnh đạo công nghệ và tài chính quyền lực nhất nước Mỹ như Elon Musk (CEO Tesla), Tim Cook (CEO Apple) và David Solomon (Goldman Sachs). Nhóm lãnh đạo cấp cao này sẽ tham gia cuộc hội đàm kéo dài 36 giờ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong bối cảnh công nghệ AI đang trở thành trọng tâm của cuộc cạnh tranh địa chính trị, việc người đứng đầu tập đoàn chip giá trị nhất thế giới có mặt trong phái đoàn cho thấy một bước ngoặt trong chiến lược ngoại giao của Mỹ.

Ông Jensen Huang đang nỗ lực thúc đẩy việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, nơi ông đánh giá là cơ hội thương mại trị giá lên tới 50 tỷ USD .

Nvidia hiện giữ vai trò then chốt trong hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Tuy nhiên, các lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ trong những năm qua đã khiến doanh thu của hãng tại Trung Quốc sụt giảm đáng kể. Chuyến đi này được giới phân tích nhìn nhận là nỗ lực của Nvidia nhằm tìm kiếm một cơ chế "chung sống hòa bình" giữa các quy định kiểm soát nghiêm ngặt và nhu cầu cung ứng cho thị trường lớn thứ hai thế giới.

Trong các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ chiếm vị trí ưu tiên thay vì các mặt hàng truyền thống. Tổng thống Trump kỳ vọng sự có mặt của các thủ lĩnh công nghệ sẽ tạo ra lợi thế thương lượng lớn hơn.

“Sự hiện diện của Jensen Huang không chỉ là về kinh tế, nó gửi đi thông điệp rằng Mỹ nắm giữ chìa khóa của cuộc cách mạng AI”, một quan chức trong đoàn tháp tùng chia sẻ với CNBC.

Ở chiều ngược lại, Jensen Huang cũng cần thể hiện sự khéo léo để không vi phạm các rào cản pháp lý từ Bộ Thương mại Mỹ. Phía Nvidia kỳ vọng sẽ đạt được các thỏa thuận cho phép xuất khẩu các dòng chip "vùng xám" - những phiên bản đã điều chỉnh hiệu năng để phù hợp với quy định an ninh.

“Chúng tôi muốn phục vụ mọi khách hàng ở khắp mọi nơi, nhưng chúng tôi sẽ luôn tuân thủ các quy định của chính phủ”, CEO Jensen Huang cho biết trong một phát biểu gián tiếp trước chuyến đi.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi các công ty Trung Quốc đang đẩy mạnh tự chủ bán dẫn. Nếu không thể duy trì vị thế, Nvidia có nguy cơ mất vĩnh viễn thị phần vào tay các đối thủ nội địa Trung Quốc. Do đó, kết quả của chuyến đi này sẽ định hình lại bức tranh cung ứng công nghệ toàn cầu trong nhiều năm tới.