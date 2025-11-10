Tổng thống Trump công kích BBC

Ông Trump chỉ trích dữ dội BBC sau khi hai lãnh đạo cấp cao của đài từ chức vì phát sóng đoạn phim cắt ghép bài phát biểu của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ngày 10/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt Đài BBC sau khi hai quan chức cấp cao của tổ chức truyền thông này từ chức vì vụ phát sóng đoạn phim bị chỉnh sửa sai lệch lời phát biểu của ông trước cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1/2021, theo New York Post.

“Đây là những con người cực kỳ thiếu trung thực, họ đã cố tình can thiệp vào một cuộc bầu cử tổng thống”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social khi trở về Washington sau cuối tuần ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

“Điều tệ hại hơn là họ đến từ một quốc gia nước ngoài - quốc gia được xem là đồng minh số một của chúng ta. Thật khủng khiếp cho nền dân chủ!”, ông cho biết thêm.

Trong chương trình được phát sóng chỉ một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, BBC chiếu cảnh ông Trump nói: “Chúng ta sẽ tiến về Điện Capitol… Tôi sẽ cùng các bạn chiến đấu. Chiến đấu đến cùng”. Tuy nhiên, hai câu nói này cách nhau hơn 50 phút.

Trên thực tế, bản gốc bài phát biểu cho thấy vị Tổng thống nói: “Chúng ta sẽ tiến về Điện Capitol, cổ vũ cho các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ can đảm của chúng ta và có lẽ sẽ không cổ vũ cho một số người trong số họ”.

Phải gần một giờ sau, ông mới nói tiếp: “Chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Nếu không chiến đấu đến cùng, chúng ta sẽ không còn đất nước này nữa”.

Ngày 10/11, Chủ tịch BBC Samir Shah thừa nhận trong phiên điều trần trước Quốc hội Anh rằng: “Chúng tôi chấp nhận rằng cách biên tập bài phát biểu đã vô tình tạo ra ấn tượng như một lời kêu gọi hành động bạo lực trực tiếp”.

“BBC xin lỗi về sai lầm trong đánh giá này”, ông Shah nói thêm, giải thích rằng mục tiêu của chương trình là “truyền tải thông điệp trong bài phát biểu của ông Trump để khán giả của chương trình Panorama hiểu rõ hơn cách người ủng hộ ông tiếp nhận nó và những gì đang xảy ra tại hiện trường khi đó”.

Chủ tịch BBC Samir Shah. Ảnh: BBC News

Ông Shah cho biết thêm việc chỉnh sửa được xem xét như một phần của cuộc rà soát tổng thể về nội dung đưa tin bầu cử Mỹ, “thay vì được xử lý như một khiếu nại riêng biệt, vì chương trình không nhận nhiều phản hồi từ khán giả và được phát sóng trước ngày bầu cử Mỹ… Với góc nhìn hiện tại, có lẽ chúng tôi nên tiến hành biện pháp chính thức sớm hơn”.

Ông Trump tiếp tục công kích ngay sau đó: “Những người cấp cao nhất tại BBC, bao gồm cả giám đốc Tim Davie, đều đang từ chức hoặc bị sa thải vì bị bắt quả tang ‘chỉnh sửa’ bài phát biểu hoàn hảo của tôi ngày 6/1. Cảm ơn tờ Telegraph đã phơi bày những ‘nhà báo tham nhũng’ này”.

Panorama - chương trình chuyên phỏng vấn người nổi tiếng - từng gắn với nhiều bê bối trong lịch sử BBC. Gây chú ý nhất là cuộc phỏng vấn năm 1995 giữa nhà báo Martin Bashir và Công nương Diana, trong đó bà công khai nói về cuộc hôn nhân tan vỡ với Thái tử Charles (nay là Quốc vương Anh).

Năm 2020, Bashir bị cáo buộc dùng giấy tờ ngân hàng giả mạo để thuyết phục Công nương Diana đồng ý trả lời phỏng vấn, nói rằng những người thân cận với bà đã nhận tiền để theo dõi bà.

Một cuộc điều tra sau đó kết luận BBC đã tiến hành một cuộc rà soát “vô cùng yếu kém” sau khi chương trình phát sóng, đồng thời xác định Bashir có hành vi gian dối và vi phạm nghiêm trọng quy tắc biên tập.