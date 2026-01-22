Tổng thống Putin đề nghị đóng góp 1 tỷ USD cho 'Hội đồng Hòa bình'

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin Putin đề nghị đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Donald Trump và khoản đóng góp này sẽ được lấy từ các tài sản của Moskva đang bị phong tỏa tại Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: RIA Novosti

Kênh RT của Liên bang Nga tối 21/1 dẫn phát biểu cùng ngày của Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin cho biết Moskva sẵn sàng đóng góp cho sáng kiến Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Putin đề xuất quyên góp 1 tỷ USD cho cơ chế này từ các tài sản của Moskva đang bị phong tỏa tại Mỹ nhằm hỗ trợ công cuộc phục hồi Dải Gaza của Palestine.

Sáng kiến Hội đồng Hòa bình được Tổng thống Trump đưa ra nhằm quản lý nguồn tài chính, an ninh và điều phối chính trị tại Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Hội đồng Hòa bình về Gaza sẽ hoạt động song song với một chính quyền kỹ trị của Palestine và ý tưởng này được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận đình chiến vào năm ngoái.

Tổng thống Putin nói: “Liên bang Nga có thể cung cấp 1 tỷ USD cho tổ chức này ngay lúc này, thậm chí trước khi chúng tôi quyết định có tham gia hay không… vào hoạt động của Hội đồng Hòa bình”, viện dẫn “mối quan hệ đặc biệt của Moskva với nhân dân Palestine”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết khoản tiền này có thể được lấy “từ các tài sản của Liên bang Nga bị chính quyền (Mỹ) tiền nhiệm phong tỏa”, đồng thời nhấn mạnh: Moskva “luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực nhằm tăng cường ổn định quốc tế”.

Tổng thống Putin cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì lời mời tham gia Hội đồng Hoà bình, nhưng cho biết Moskva cần thêm thời gian để nghiên cứu đề xuất và tham vấn các đối tác chiến lược của mình.

Theo RT, Tổng thống Trump đã mời hàng chục quốc gia tham gia Hội đồng Hòa bình, trong đó Hungary, Morocco, Việt Nam, Kazakhstan và Argentina đã chấp nhận lời mời.

Theo các thông tin, các nước được mời có thể tham gia miễn phí trong ba năm. Một khoản đóng góp 1 tỷ USD - tương đương với số tiền mà Tổng thống Putin đề xuất - được cho là cần thiết để có một ghế thường trực.

Vào hôm 20/1, Trung Quốc cũng xác nhận đã được mời tham gia nhưng không cho biết liệu có tham gia hay không.

Theo Washington, nhiệm vụ của cơ chế này sau đó có thể được mở rộng để giải quyết các xung đột khác trên thế giới.

Hãng tin AP của Mỹ cho biết trong tổng số khoảng 300 tỷ USD tài sản của Liên bang Nga bị phong tỏa, có khoảng 5 tỷ USD nằm tại Mỹ.

Vào hôm 21/1, Tổng thống Putin cho biết phần tài sản còn lại đang bị phong tỏa ở Mỹ có thể được sử dụng cho việc phục hồi kinh tế các khu vực bị tàn phá bởi giao tranh sau khi Moskva và Kyiv đạt được một thỏa thuận hòa bình.