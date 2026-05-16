Tổng thống Putin công du Trung Quốc 19 - 20/5

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 19 đến 20/5 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương, đồng thời trao đổi quan điểm sâu sắc về các vấn đề quốc tế và khu vực then chốt, theo hãng tin TASS.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Ưu tiên hàng đầu là quan hệ song phương, bao gồm mối quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền và hợp tác kinh tế - thương mại ấn tượng với kim ngạch thường niên liên tục duy trì trên mức 200 tỷ USD ”. Các nội dung về phối hợp quốc phòng và bảo đảm an ninh quốc tế… cũng là một phần trọng tâm của chuyến thăm lần này.

Trước đó, cuộc gặp gần nhất giữa ông Putin và ông Tập diễn ra vào ngày 4/2 năm nay dưới hình thức trực tuyến.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Quan hệ giữa hai cường quốc Nga - Trung đã chứng kiến bước phát triển vượt bậc kể từ khi Moscow và Bắc Kinh tuyên bố thiết lập mối quan hệ đối tác then chốt vào năm 2022.

Dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt diện rộng của phương Tây, Nga đã chủ động dịch chuyển trọng tâm kinh tế sang thị trường châu Á. Moscow hiện đã trở thành một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của Bắc Kinh.

Ngược lại, phía Trung Quốc cũng tăng cường hợp tác với Nga về nông sản xuất khẩu và các loại nguyên liệu thô chiến lược để củng cố vững chắc an ninh kinh tế dài hạn của quốc gia.