Tổng thống Putin tự lái xe bọc thép đón cô giáo cũ vào Điện Kremlin

  • Thứ ba, 12/5/2026 12:44 (GMT+7)
Ông Putin lái xe bọc thép Aurus Senat đón cô giáo chủ nhiệm cũ Vera Gurevich vào Điện Kremlin dùng bữa tối, trong cử chỉ hiếm hoi gây chú ý tại Moskva sau lễ duyệt binh 9/5.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/5 cho biết bà Vera Dmitrievna Gurevich, 92 tuổi, từng là giáo viên chủ nhiệm của ông Putin, đã được mời tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow hôm 9/5, Izvestia đưa tin.

Sau sự kiện, phía Nga đã tổ chức riêng một chương trình tham quan văn hóa dành cho bà tại thủ đô, trong đó có chuyến ghé thăm phòng tranh của Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Alexander Shilov. Trong thời gian lưu lại Moscow, bà được bố trí nghỉ tại một khách sạn trên phố Arbat.

Đến ngày 11/5, ông Putin đích thân lái xe Aurus Senat - dòng limousine bọc thép thường được ví như “Rolls-Royce của Nga” dành cho giới lãnh đạo - tới khách sạn đón cô giáo cũ và đưa bà vào Điện Kremlin dùng bữa tối.

“Ông ấy tự lái xe đến. Khi vào khách sạn, ông còn gặp và chào một người dân đến từ Sochi. Sau đó tại dinh thự, Tổng thống Putin đã dùng bữa tối cùng cô giáo Vera Dmitrievna Gurevich”, ông Peskov cho biết.

Bà Gurevich từng tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm ngoái tại Moskva. Khi đó, bà nói với báo chí rằng đây là một ngày lễ “vừa vui, vừa buồn nhưng vô cùng cần thiết” đối với người dân Nga, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về người học trò cũ và gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Putin.

Sinh thời, bà Vera Gurevich là giáo viên chủ nhiệm của ông Putin tại Trường số 193 ở Leningrad (nay là St. Petersburg). Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2004 mang tên Vladimir Putin - Bố mẹ, Bạn bè và Thầy cô”, bà cho biết tinh thần yêu nước của ông Putin đã hình thành từ thời niên thiếu tại Leningrad.

Bà kể rằng ban đầu ông Putin không muốn học tiếng Đức, bởi cha ông từng bị thương trong Thế chiến II do phát xít Đức gây ra, trong khi bà nội và hai người chú của ông cũng thiệt mạng trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau đó ông đã thay đổi và trở nên thành thạo ngôn ngữ này, trước khi được cử sang Đức làm việc cho cơ quan tình báo KGB của Liên Xô.

Bà Gurevich cũng nhớ lại thời đi học, ông Putin từng không mấy hứng thú với các môn nghệ thuật như vẽ hay ca hát, và cũng không thích học đàn accordion theo định hướng của gia đình. Có thời điểm, ông giao du với một nhóm học sinh cá biệt, nhưng sau đó giải thích rằng chỉ muốn tìm hiểu “họ nói chuyện gì”.

Ngoài vai trò giáo viên, bà Gurevich còn là người thân thiết với gia đình ông Putin, từng đưa ông đi nghỉ hè ở miền nam. Theo hồi ký, khi có những đồng lương đầu tiên, ông Putin từng mua tặng cô giáo một chiếc nhẫn và đôi bông tai, đồng thời mua một chiếc bánh lớn cho mẹ mình. Bà cũng từng được mời dự lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của ông Putin vào ngày 7/5/2000.

Phương Linh

  Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

