Điện Kremlin thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga

Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tới thăm Trung Quốc, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ thăm Trung Quốc trong tương lai rất gần.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh năm 2023. Ảnh: Reuters

Theo kênh NBC News ngày 14/5, khi phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được hỏi liệu có thể công bố thời gian chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin hay không.

Ông Peskov trả lời: “Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo vào thời điểm thích hợp. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất và chuyến thăm sẽ diễn ra trong tương lai rất gần”.

Trước đó, hồi giữa tháng 4, ông Peskov cũng từng tiết lộ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin đang được chuẩn bị và lịch cụ thể dự kiến được công bố vào thời điểm thích hợp.

Khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Putin thăm chính thức Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026 và nhà lãnh đạo Nga đã chấp nhận lời mời.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ chuẩn bị cho chuyến thăm một cách tích cực và hiệu quả.

Thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin xuất hiện khi Tổng thống Mỹ đang ở thăm Bắc Kinh. Ngày 14/5, ông đã hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng năm 2026 sẽ là năm lịch sử, mang tính bước ngoặt, mở ra chương mới trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Theo ông, hai nước hiện có nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt. Thành công ở lĩnh vực này là cơ hội cho lĩnh vực khác.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ông mong chờ một cuộc thảo luận lớn với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời hy vọng hai nước sẽ có tương lai tuyệt vời cùng nhau. Ông đề cập đến phái đoàn doanh nhân cấp cao của Mỹ tháp tùng ông trong chuyến đi này, cho biết họ muốn được giao thương và kinh doanh với phía Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc “sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết”.

Tổng thống Mỹ đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế, trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng sâu rộng nhưng vẫn cần duy trì ổn định để tránh đối đầu trực diện.