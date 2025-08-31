Tổng thống Putin bắt đầu thăm Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thành phố cảng Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, được Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov chào đón trong buổi lễ tại Sân bay quốc tế Tân Hải Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 31/8. Ảnh: TASS

Truyền thông Nga và Trung Quốc ngày 31/8 đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã tới thành phố cảng Thiên Tân để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Sau đó, ông sẽ tới Bắc Kinh tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít vào ngày 3/9 tại quảng trường Thiên An Môn.

Trong chuyến công du hiếm hoi kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc - láng giềng và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, ông Putin được trải thảm đỏ đón tiếp, với các quan chức cấp cao thành phố ra tận sân bay chào mừng, theo hình ảnh phát trực tiếp của TASS.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV mô tả quan hệ Trung - Nga đang ở giai đoạn “tốt nhất trong lịch sử”, đồng thời là mối quan hệ “ổn định, trưởng thành và có ý nghĩa chiến lược nhất trong số các mối quan hệ giữa các cường quốc”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tiếp đón khoảng 20 nguyên thủ tại Thiên Tân trong hội nghị thượng đỉnh SCO kéo dài hai ngày. Đây sẽ là cuộc họp lớn nhất kể từ khi khối ra đời năm 2001 với 6 thành viên sáng lập ở khu vực Á - Âu.

Trong những năm qua, tổ chức này đã mở rộng lên 10 thành viên thường trực cùng 16 quốc gia đối thoại và quan sát viên, với phạm vi từ chống khủng bố đến hợp tác kinh tế, quân sự.

Một ngày trước chuyến đi, ông Putin trả lời phỏng vấn Tân Hoa xã, lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây và khẳng định Moscow cùng Bắc Kinh phản đối những biện pháp mà ông gọi là “phân biệt đối xử” trong thương mại toàn cầu. Kinh tế Nga hiện đối mặt nguy cơ suy thoái, bị đè nặng bởi hạn chế thương mại và chi phí cho xung đột ở Ukraine.



Kim ngạch thương mại Nga - Trung đã tăng lên hơn 240 tỷ USD năm 2024, cao hơn 70% so với trước khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Bắc Kinh hiện là khách hàng dầu và than lớn nhất của Nga. Trung Quốc cũng sắp vượt châu Âu để trở thành thị trường khí đốt số một của Moscow.