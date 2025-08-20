Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Nga Putin đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Zelensky

  • Thứ tư, 20/8/2025 09:10 (GMT+7)
Nhà Trắng ngày 19/8 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sundayvision

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc gặp và điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Zelensky và lãnh đạo một số nước châu Âu trong những ngày gần đây để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine.

Tiếp theo các cuộc gặp này, Nhà Trắng đang sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky dưới sự bảo trợ của Tổng thống Trump.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “ Sau các cuộc trao đổi thành công ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã điện đàm với Tổng thống Putin và ông Putin đã đồng ý bắt đầu quá trình tiếp theo của tiến trình hòa bình, đó là một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Sau đó, nếu cần thiết sẽ là một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump.

"Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio và Đặc phái viên Witkoff sẽ tiếp tục phối hợp với Nga và Ukraine để thực hiện điều này. Chúng ta nên nhớ rằng, trước thắng lợi của Tổng thống Trump tháng 11 năm ngoái không hề có dấu hiệu nào cho thấy cuộc xung đột này sẽ chấm dứt. Hiện nay, cuối cùng cũng có thể có ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài".

Bà Karoline cũng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ tới Ukraine như một phần của các nỗ lực đảm bảo an ninh cho nước này nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Theo bà Karoline, Tổng thống Trump đã chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia của mình phối hợp với các nước châu Âu và sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh với Nga và Ukraine.

Phạm Huân/VOV

