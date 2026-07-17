Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội thông qua dự luật cải tổ hệ thống bầu cử liên bang

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 16/7 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu trước toàn quốc được phát trực tiếp trên truyền hình với trọng tâm tập trung vào cuộc bầu cử năm 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về vấn đề an ninh bầu cử trong bài diễn văn trước toàn quốc từ Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, DC (Mỹ) ngày 16/7. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 25 phút, Tổng thống Trump cho biết sẽ công bố các tài liệu đã được giải mật mà theo ông cho thấy có sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020. Ông nói các tài liệu này do Lực lượng Đặc nhiệm về minh bạch chính phủ của Nhà Trắng phối hợp với Ban Cố vấn Tình báo của tổng thống thu thập, tổng hợp, với sự tham gia rà soát của các lãnh đạo cấp cao trong cộng đồng tình báo.

Ông Trump cũng cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin dự kiến sẽ tổ chức họp báo ngày 17/7 để công bố khái quát kết quả công tác gần đây của bộ, trong đó đề cập các lỗ hổng an ninh mạng trong hệ thống bỏ phiếu điện tử của Mỹ.

Cùng thời điểm Tổng thống Trump phát biểu, Nhà Trắng đã ra mắt một trang web mới đăng tải các tài liệu mà cơ quan này cho biết liên quan đến "những khía cạnh then chốt về tính toàn vẹn của bầu cử".

Đúng như dự đoán của nhiều nghị sĩ Quốc hội, Tổng thống Trump đã tận dụng bài phát biểu để tiếp tục hối thúc các nhà lập pháp thông qua Đạo luật SAVE America (Đạo luật Bảo vệ Quyền bầu cử của cử tri Mỹ) - dự luật mà ông theo đuổi từ lâu. Dự luật đề xuất áp dụng các quy định bắt buộc về xác minh danh tính và đăng ký cử tri, đồng thời siết chặt hoạt động bỏ phiếu qua thư.

Theo Tổng thống Trump, đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm tính an toàn và minh bạch của các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, dự luật hiện vẫn bị đình trệ tại Thượng viện do chưa nhận được đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Cộng hòa để nới lỏng quy định ngăn chặn tranh luận kéo dài (filibuster) và đưa dự luật ra biểu quyết bất chấp sự phản đối của đảng Dân chủ.

Bất chấp áp lực từ Tổng thống Trump cùng một số nghị sĩ Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện, dự luật vẫn chưa có đủ 60 phiếu cần thiết để vượt qua rào cản filibuster tại Thượng viện. Tổng thống Trump đã kêu gọi bãi bỏ quy định này nhằm thúc đẩy việc thông qua dự luật, song lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (đảng Cộng hòa, bang South Dakota) cho biết phe Cộng hòa "còn lâu mới có đủ số phiếu" để thực hiện điều đó.

Nếu được thông qua, Đạo luật SAVE America sẽ cải tổ hệ thống bầu cử liên bang bằng việc yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân tại điểm bỏ phiếu và cung cấp bằng chứng về quốc tịch khi đăng ký bầu cử. Những người ủng hộ dự luật, trong đó có Thượng nghị sĩ Mike Lee (đảng Cộng hòa, bang Utah), cho rằng Quốc hội cần thông qua văn kiện này trước đầu tháng 8 để có đủ thời gian triển khai cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang North Carolina), người sẽ rời Thượng viện khi kết thúc nhiệm kỳ hiện nay và cũng là một trong những nghị sĩ phản đối dự luật, nhận định rằng việc triển khai đạo luật kịp cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là không khả thi.