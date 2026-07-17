Mỹ thay đổi chính sách thị thực với du học sinh, phóng viên nước ngoài

Quy định mới của Bộ An ninh Nội địa Mỹ rút ngắn thời hạn nhiều loại thị thực, yêu cầu du học sinh và phóng viên nước ngoài phải gia hạn nếu muốn tiếp tục ở lại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành quy định mới, giới hạn thời hạn thị thực đối với du học sinh, người trao đổi văn hóa và phóng viên nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Theo quy định cuối cùng do Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ban hành ngày 16/7, thị thực F dành cho du học sinh, thị thực J dành cho người tham gia các chương trình trao đổi văn hóa có làm việc tại Mỹ và thị thực I dành cho phóng viên nước ngoài sẽ được cấp theo thời hạn cố định.

Trước đây, các loại thị thực này thường có hiệu lực trong suốt thời gian học tập, chương trình trao đổi hoặc thời gian công tác tại Mỹ.

Quy định mới sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ, đồng thời vẫn phải trải qua quá trình xem xét của Quốc hội, Reuters cho biết.

Theo quy định, thị thực dành cho du học sinh và người tham gia chương trình trao đổi sẽ có thời hạn tối đa 4 năm. Trong khi đó, thị thực dành cho phóng viên nước ngoài, vốn trước đây có thể kéo dài nhiều năm, sẽ chỉ còn tối đa 240 ngày; riêng đối với công dân Trung Quốc, thời hạn chỉ còn 90 ngày.

Những người đang sở hữu các loại thị thực này vẫn có thể nộp đơn xin gia hạn nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Ngoài việc giới hạn thời hạn thị thực, quy định mới còn bổ sung nhiều yêu cầu nghiêm ngặt đối với du học sinh quốc tế.

Theo đó, nghiên cứu sinh sẽ không được phép thay đổi mục tiêu học tập trong quá trình theo học hoặc chuyển sang trường khác nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đồng thời, khoảng thời gian được phép lưu trú tại Mỹ sau khi hoàn thành chương trình học hoặc đào tạo cũng bị rút ngắn từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Ông Doug Rand, cựu quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho rằng phần lớn người dân Mỹ đều hiểu giá trị của việc chào đón sinh viên quốc tế và giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết.

"Quy định này lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại", ông nhận định.

Trong khi đó, ông David J. Bier, Giám đốc nghiên cứu về nhập cư tại Viện Cato, cho rằng các quy định mới về hạn chế chuyển trường và thay đổi chương trình học không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Theo ông, nhiều sinh viên quốc tế đã dành nhiều năm học tập tại Mỹ nhưng sau khi tốt nghiệp sẽ chỉ còn 30 ngày để tìm được nhà tuyển dụng bảo lãnh hoặc buộc phải rời khỏi nước này, nếu không sẽ rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp.

DHS cho biết số lượng người nhập cảnh theo các diện thị thực này đã tăng mạnh trong những năm gần đây, gây áp lực lớn đối với công tác quản lý. Theo cơ quan này, Mỹ ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt nhập cảnh bằng thị thực du học trong năm 2024, tăng hơn 11% so với năm trước đó.

Trong năm tài khóa 2024, bắt đầu từ ngày 1/10/2023, Mỹ cũng đã cấp thị thực cho hơn 500.000 người tham gia các chương trình trao đổi và khoảng 37.300 phóng viên nước ngoài.

DHS cho rằng sự gia tăng đáng kể về số lượng người nhập cảnh theo các diện này khiến cơ quan này gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giám sát và quản lý những người không định cư trong thời gian họ lưu trú tại Mỹ.

Cơ quan này cũng cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp du học sinh và người tham gia chương trình trao đổi lưu trú tại Mỹ suốt nhiều thập kỷ theo diện thị thực của mình.

Theo quy định mới, những người muốn tiếp tục ở lại Mỹ sau khi hết thời hạn lưu trú sẽ phải nộp đơn xin gia hạn với Bộ An ninh Nội địa hoặc rời khỏi Mỹ để làm thủ tục xin tái nhập cảnh trước khi quay trở lại.