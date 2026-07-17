Ông Trump đình chỉ người vận hành máy nhắc chữ vì hành vi cá cược

Nhà Trắng đình chỉ người vận hành máy nhắc chữ của Tổng thống Trump sau khi người này bị cáo buộc kiếm hơn 100.000 USD từ việc đặt cược vào nội dung các bài phát biểu của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Pennsylvania, Mỹ, ngày 15/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ công tác một nhân viên vận hành máy nhắc chữ sau khi người này bị cáo buộc đặt cược vào nội dung các bài phát biểu của ông trên một nền tảng thị trường dự đoán, Nhà Trắng cho biết ngày 16/7.

Theo CNBC, ông Gabriel Perez bị cáo buộc kiếm hơn 100.000 USD nhờ đặt cược trên nền tảng dự đoán Kalshi về việc những từ hoặc cụm từ cụ thể nào sẽ xuất hiện trong các bài phát biểu của Tổng thống Trump.

"Tôi đã biết về thông tin này, Tổng thống cũng vậy. Tôi đã trao đổi với ông ấy. Ông ấy cho rằng đây là sự việc rất đáng tiếc và, thành thật mà nói, là điều đáng hổ thẹn", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên.

Bà Leavitt cho hay người vận hành máy nhắc chữ đã bị cho nghỉ không hưởng lương và "sẽ không còn làm việc tại Nhà Trắng nữa".

"Đó là quyết định của Tổng thống. Tôi nghĩ điều đó đã nói lên tất cả", bà nói thêm.

Nhà Trắng khẳng định đã có các cơ chế kiểm soát nhằm ngăn chặn hành vi tương tự.

"Tại Nhà Trắng có những quy định đạo đức rất nghiêm ngặt, trong đó nêu rõ nhân viên không được thực hiện những hành vi như vậy", bà Leavitt nói.

Ông Gabriel Perez kiểm tra máy nhắc chữ trước khi ông Trump đến phát biểu ở West Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 6/11/2024. Ảnh: Reuters.

Theo Kalshi, hệ thống giám sát của công ty đã phát hiện từ tháng 3 những giao dịch đặt cược liên quan các phát biểu công khai của Tổng thống Trump có mô hình mua bán bất thường.

Kalshi cho biết dựa trên dữ liệu thu thập trong quá trình xác minh danh tính khách hàng và các thủ tục giám sát, các chuyên viên phân tích đã xác định chủ tài khoản là một nhân viên chính phủ liên bang, đồng thời làm công việc vận hành máy nhắc chữ.

Sau đó, Kalshi đã phong tỏa tài khoản này và giữ lại gần như toàn bộ khoản lợi nhuận từ các giao dịch.

Dẫn lời các nguồn tin, ABC News cho biết ông Perez đã đặt cược vào nhiều bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, trong đó có bài phát biểu trước quốc hội hồi tháng 2, bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) và bài phát biểu vào khung giờ vàng hồi tháng 12/2025.

Theo ABC News, ông Perez còn hủy một số cược ngay trong lúc ông Trump đang phát biểu, khi tổng thống Mỹ ứng khẩu và bỏ qua đoạn có chứa từ mà ông này đã đặt cược.