Tổng thầu của Vingroup viết tâm thư tuyển dụng, mức lương gây chú ý

VinCons gửi tâm thư tuyển dụng công nhân xây dựng trên cả nước, nhấn mạnh nhu cầu nhân lực và cam kết chế độ đãi ngộ ổn định.

Một công trình của Vinhomes do VinCons thi công. Ảnh: VIC.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng giám đốc CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (VinCons) - công ty xây dựng trực thuộc Vinhomes - vừa gửi tâm thư tới công nhân xây dựng trên cả nước nhằm kêu gọi lực lượng lao động tham gia thi công các công trình, dự án trọng điểm.

Trong thư, ông Phong nhắc lại các công trình VinCons từng thực hiện, dùng nhiều cụm từ nhấn mạnh quy mô như "trọng điểm quốc gia", "rộng lớn", "hùng vĩ", "đẳng cấp quốc tế", "xứng tầm".

"Bức tâm thư này không chỉ để chiêu mộ nhân lực, mà để mời anh em về VinCons xây dựng một tập thể vững mạnh, nơi người thợ được tôn trọng, được bảo vệ và được phát triển đúng với giá trị của mình", vị lãnh đạo bày tỏ.

Tổng thầu của Vingroup không nêu chi tiết các vị trí đang tuyển dụng, nhưng mô tả điều kiện làm việc. Theo đó, công nhân được cung cấp miễn phí nơi ăn ở, điện nước, 3 bữa ăn mỗi ngày, phòng ngủ có điều hòa và bình nóng lạnh, xe đưa đón từ nơi ở đến công trường. Công nhân được hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp.

Đáng chú ý, mức lương được công bố dao động 14-47 triệu đồng/tháng, thanh toán 2 lần mỗi tháng. Người chưa có tay nghề sẽ được đào tạo và nhận lương trong thời gian học việc.

Doanh nghiệp cho biết công việc tại VinCons ổn định, có nhiều dự án lớn và làm lâu dài. Trường hợp tạm nghỉ chờ việc, công nhân được hưởng 70% lương.

Hồi cuối tháng 10, VinCons từng công bố chiến dịch tuyển dụng với quy mô khoảng 50.000 lao động trong ngành xây dựng, từ công nhân phổ thông đến kỹ sư và tổ trưởng kỹ thuật, thu nhập 14-47 triệu đồng/tháng tùy vị trí. Địa điểm làm việc là các tỉnh, thành phố đang có dự án của Vingroup như Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM.

VinCons được thành lập năm 2018, là công ty con 100% vốn của Vinhomes, chuyên làm tổng thầu cho các dự án do Vingroup và Vinhomes đầu tư. Hiện Vingroup đang triển khai nhiều dự án khu đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông từ Bắc vào Nam.

Năm ngoái, Vingroup đã ký hợp đồng tổng thầu EPC với VinCons để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà ở, thương mại dịch vụ thuộc phân khu Hạ Long - một phần của dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD ) tại Quảng Ninh.

Cùng thời điểm, VinCons được giao xây dựng các công trình trường học tại dự án Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng), và trước đó đã thi công tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3 (Hưng Yên), Vinhomes Cổ Loa và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội.